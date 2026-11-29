Tyhle rohlíčky peču ráda už roky. Mám je spojené ještě s babiččinou kuchyní a jako dítě jsem je dokázala jíst skoro hned z plechu, i když pálily do prstů. Přitom na nich není nic složitého. Nekynou, jsou hotové poměrně rychle a proti běžnému sladkému pečivu působí přece jen o něco lehčeji. Základem je křehké těsto bez kynutí, ve kterém je dobře cítit citronová kůra i skořice. Po upečení je ještě potírám máslem s kapkou rumu. Nezůstanou pak suché a pěkně změknou. U nás se stejně většinou čekat nevydrží, první mizí, když jsou ještě sotva vlažné. Hlavně za šedivého počasí, kdy má pečení větší smysl než procházka venku.
Těsto je zadělané za chvíli, nehlídá se kynutí a stáčení rohlíčků nevyžaduje žádnou zvláštní zručnost. U domácího pečení je tohle
docela podstatné: těsto je měkké, dobře se poddá a při rolování se s ním člověk nepere. Dělávám část s a část s mákem povidly. Jinak by se u stolu okamžitě řešilo, proč zrovna ta druhá varianta chybí.
Můj tip zní: Pokud zrovna nespěcháte, nechte těsto v lednici opravdu celou hodinu. Máslo se zpevní, při pečení udělá svoje a rohlíčky jsou pak křehčí. Navíc se těsto na vále tolik nelepí, což člověk ocení hned při prvním kruhu. Recept na křehké mrkvové rohlíčky s mákem a povidly
Doba přípravy: 25 minut Odpočinek těsta: 1 hodina Délka pečení: 25 minut Počet porcí: asi 24 rohlíčků Ingredience pro přípravu Těsto: 250 g jemně nastrouhané mrkve 300 g polohrubé mouky 250 g másla 1 balení prášku do pečiva kůra z 1 citronu 1 až 2 lžičky mleté skořice podle chuti Náplň a dokončení: 150 g mletého máku nebo makové náplně 200 g švestkových povidel 40 g rozpuštěného másla 1 lžíce rumu Postup přípravy mrkvových rohlíčků s mákem a povidly
1. Mrkev očistěte a nastrouhejte co nejjemněji. Čím drobnější bude, tím lépe se spojí s
těstem a rohlíčky nebudou po upečení hutné.
2. Do mísy dejte
polohrubou mouku, přidejte na menší kousky nakrájené máslo, nastrouhanou mrkev, prášek do pečiva, citronovou kůru a podle chuti také skořici. Rukama, případně v robotu, všechno rychle zpracujte do hladkého těsta.
3. Hotové
těsto zabalte do fólie, případně ho jen dobře přikryjte, a uložte na 1 hodinu do lednice. Odleželé těsto se lépe válí a při práci se tolik netrhá.
4. Troubu předehřejte na
180 °C a plech vyložte pečicím papírem. Těsto vyndejte z chladu a rozdělte ho na 3 stejné díly.
5. Každý díl rozválejte na lehce pomoučněném vále do kruhu, zhruba na sílu
3 mm. Kruh rozkrájejte na 8 dílků, podobně jako když krájíte dort nebo pizzu.
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6. Na širší konec každého trojúhelníku dejte trochu
makové náplně nebo povidel. S množstvím to nepřehánějte, malá lžička obvykle stačí. Náplň pak při pečení tolik neutíká ven.
7. Postranní okraje těsta lehce přehněte směrem ke středu. Je to malý krok, ale u
povidel se hodí, protože zůstanou lépe schovaná uvnitř.
8. Trojúhelníky stáčejte od širší strany ke špičce do tvaru
rohlíčku. Konce můžete lehce ohnout, aby měly hezčí oblouk.
9. Rohlíčky klaďte na plech s menšími rozestupy. Pečte v předehřáté troubě při
180 °C přibližně 25 minut, dokud nezačnou na povrchu lehce zlátnout.
10. Mezitím si rozpusťte
máslo a promíchejte ho s rumem. Upečené rohlíčky potřete ještě horké. Dostanou jemný lesk a vůni, kvůli které se tenhle krok opravdu vyplatí nevynechat.
11. Nechte je chvíli vychladnout na mřížce, případně přímo na plechu. Dobré jsou vlažné i studené, ke kávě nebo čaji. V uzavřené dóze vydrží několik dní a druhý den bývají často ještě vláčnější.
Foto: Cooky.cz, Po upečení nechte rohlíčky chvíli vychladnout na mřížce. Ještě pár rad na závěr k mrkvovým rohlíčkům Pokud se těsto při válení lepí, vraťte ho na 10 až 15 minut do lednice. U máslových těst bývá chlad nejrychlejší pomoc. Povidla vybírejte raději hustší. Řidší náplň má při pečení tendenci vytékat. Makovou náplň můžete dochutit trochou citronové kůry nebo špetkou skořice. S těstem pak lépe ladí. Jestli chcete mít rohlíčky podobně velké, snažte se každý kruh vyválet aspoň trochu pravidelně. Nejdřív ho rozkrojte na čtvrtiny a teprve potom každou část ještě napůl. Při stáčení je to rychlejší a na plechu pak rohlíčky nevypadají každý úplně jinak.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková