Sobotní večer v Los Angeles měl být pro Anaheim oslavou. Cutter Gauthier vstřelil svůj dvacátý gól v listopadu a vyrovnal historický klubový i ligový rekord Teemu Selänneho a Joea Malonea pro jeden kalendářní měsíc. Ducks přesto prohráli 4:5. Lukáš Dostál pustil pět gólů z 31 střel a připsal si další porážku do série, která trvá už přes měsíc. Jeho poslední výhra pochází z 24. října proti Philadelphii. Od té doby nastoupil sedmkrát, nevyhrál ani jednou a inkasoval 27 gólů ze 151 střel. Na Redditu se mezitím objevila věta, kterou si fanoušci Ducks zřejmě budou pamatovat déle než Gauthierův rekord: „Naše obrana je ementál a Dostál je hrozný.“
Čísla, která se nedají obhájit
Bilance 4-8-1, průměr 3,97 inkasovaného gólu na zápas a úspěšnost zákroků 85,6 %. Tak podle statistik CBS vypadá Dostálova sezona po zápase s Kings. Pro představu: v NHL se za průměrnou jedničku považuje úspěšnost kolem 90 %. Rozdíl čtyř procentních bodů zní nevinně, při třiceti střelách za zápas ale znamená zhruba jeden gól navíc každý večer.
Za posledních sedm vystoupení je to ještě horší. Úspěšnost 82 % odpovídá spíš brankáři z nižší juniorské soutěže než muži s jedním z nejvyšších platů v kabině.
Přesnější pohled nabízí metrika GSAA, tedy počet gólů, které brankář ušetřil nebo naopak pustil navíc oproti ligovému průměru. Podle žebříčku
Puckwired k 28. listopadu má Dostál hodnotu −11,2. Mezi brankáři s alespoň devíti zápasy je hlubší propad jen u Kevina Lankinena (−19,1). Žádný jiný brankář s podobnou zátěží jako Dostál ale tak nízko nespadl. Pokud hledáme vytíženou jedničku s nejhoršími čísly v lize, ukazatel míří na brankoviště v Anaheimu. Ementál není jen v bráně
Fanouškovské vlákno po zápase s Kings nešetřilo nikoho. Kromě ementálu se v něm objevilo, že Dostál „nechytí ani nafukovací míč“, že by ho klub měl poslat přes waiver, a ironické vzpomínky na přezdívku „Dostwall“, kterou si vysloužil v lepších časech. Nejde o organizovanou kampaň, ale o frustraci, která se po každé další porážce vyjadřuje hlasitěji. Podstatné je, komu ten sýr v komentářích patří. Většina posměšků míří na Dostála i obranu zároveň.
@spittinchiclets Dostal is buns and need to be demoted to ECHL cause even the ducks AHL goalies have better numbers https://t.co/mOeVjjIFCW— Kevin (@91Gonzok)
November 29, 2026
A čísla jim dávají za pravdu. Anaheim má po 28 zápasech skóre 103:105, bilanci 12-15-1 a z posledních deseti zápasů vyhrál jen dva. Tým, který nastřílí přes tři a půl gólu na zápas, by v normální sezoně bojoval o čelo Pacifické divize. Tenhle tým prohrává, protože vzadu propouští ještě víc.
Kolegové v brance situaci nezachraňují. Podle statistického přehledu NHL ke konci listopadu:
Brankář Zápasy Bilance Průměr Úspěšnost Laurent Brossoit 5 4-1-0 3,42 86,7 % Lukáš Dostál 14 4-7-1 3,87 85,7 % Ville Husso 9 3-5-0 3,55 85,4 %
Celá brankářská skupina Ducks je podle Puckwired s GSAA −20,4 až 31. v lize. Kdo chytá za touhle obranou, dopadá špatně. Dostál ale chytá nejčastěji, a proto se terčem posměchu stává jako první.
Ze zlatého finále na tribunu
Ještě před dvěma a půl lety byl Dostál národním hrdinou. Na mistrovství světa 2024 v Praze vychytal ve finále proti Švýcarsku nulu po 31 zákrocích, turnaj zakončil s bilancí 6-2-0, třemi čistými konty, průměrem 1,58 a úspěšností 93,9 %. Direktoriát ho zvolil nejlepším brankářem šampionátu a dostal se i do All-Star týmu novinářů, jak tehdy podrobně popsal oficiální web
Anaheim Ducks.
Anaheim na tu vlnu vsadil. Dostál podepsal pětiletou smlouvu v celkové hodnotě zhruba 750 milionů korun, tedy přibližně 150 milionů ročně, platnou do sezony 2029/30. Jenže křivka od té doby míří jedním směrem. V sezoně 2024/25 měl úspěšnost 90,3 %, v té minulé podle webu
PuckPedia 88,8 %. Teď je pod 86 %.
Nejbolestnější moment přišel 8. listopadu. Po zápase v Calgary, kde ho trenér stáhl po třech gólech z jedenácti střel, šel Dostál proti Pittsburghu na tribunu, přestože nebyl zraněný. Informoval o tom Derek Lee ze Sporting Tribune, jehož zprávu sdíleli fanoušci. Chytal Brossoit, záda mu kryl Husso. Trenér Joel Quenneville své rozhodnutí veřejně nerozvedl, server The Hockey News ale nasazení Brossoita vyložil jako jasný signál nespokojenosti s brankáři i s defenzivou.
Tady je jádro Dostálova případu. Podle nás není jen obětí rozpadlé obrany, ani jediným viníkem. Je ukázkou toho, jak rychle se v NHL z reprezentačního šampiona stane terč. Stačí, aby se ve stejném okamžiku potkaly tři věci: vysoký plat, propadlá čísla a tým, jehož fanoušci vidí historicky dobrý útok, a přesto prohry. Zlatá medaile z Prahy v Kalifornii nikoho nezajímá. Úspěšnost 85,6 % ano.
Co říká Dostál a co bude dál
Sám brankář odmítá, že by šlo o hlavu. V rozhovoru s novináři, jehož přepis sdíleli fanoušci, řekl, že „to není o psychice“ a že se opírá o základy. Mluví o drobných úpravách v rámci systému a o tom, že musí lépe najít puk přes hradbu hráčů před brankou. Hráči před ním přejíždějí, blokují a cloní, a brankář tak střely často vidí až na poslední chvíli. Do toho vstupuje Quennevillovo herní pojetí, které je v Anaheimu teprve druhou sezonu. Přímá souvislost se nedá dokázat, dá se ale čekat, že změna systému bez stabilní obrany dopadá nejtvrději právě na muže v bráně.
Odpovědnost nese i trenér brankářů Peter Budaj, který v klubu působí od července 2024. Ve své první sezoně dovedl gólmany Ducks ke společné úspěšnosti 90,6 %, osmé nejlepší v lize. Konkrétní plán na současnou krizi veřejně nepředstavil. Dostál zmínil, že na zpětné vazbě od trenérů brankářů pracuje.
Výměnu klub nepotvrdil a žádná důvěryhodná zpráva o ní neexistuje. Proti rychlému konci mluví smlouva i to, že trh o brankáře s takovým platem a takovými čísly nestojí. Paradoxně je teď Dostál obchodovatelnější než později: omezená ochrana proti výměně v podobě seznamu deseti klubů začne platit až od sezony 2027/28. Pravděpodobnější scénář je ale jiný. Anaheim mu dá další šanci a bude mu starty přidělovat podle formy.
Komplikací je Brossoit. Podle CBS bude po dalších třech zápasech potřebovat waiver, aby ho klub mohl poslat na farmu. Ducks si tak nemohou jen tak dovolit nechat chytat toho, kdo je zrovna v lepší formě. Dostál dostane prostor, ať se to fanouškům líbí, nebo ne.
A je o co hrát. Model CBS dává Anaheimu i po sérii 2-8-0 stále 78,1% šanci na play-off, opřenou hlavně o útok. Bez zastavení inkasovaných gólů se ale tohle číslo může rozpustit stejně rychle jako Dostálova úspěšnost.
Ducks hrají doma 1. prosince proti Minnesotě, 4. prosince proti Seattlu a 6. prosince proti Winnipegu. V Česku zápasy podle rozpisu začínají zpravidla ve 4:00 ráno následujícího dne, celou ligu vysílá NHL.tv na DAZN. Kdo bude chytat, klub dopředu neoznámil.
V olympijském únoru byl Dostál vedle Karla Vejmelky a Daniela Vladaře samozřejmou součástí nominace. Teď potřebuje jedinou věc, kterou mu nedá žádná medaile ani smlouva: večer, po kterém se o něm na Redditu nebude mluvit jako o sýru.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Pavel Zdrálek