Ve 43. minutě vyrovnal tvrdou ranou na přední tyč, v 81. minutě uzavřel skóre hlavou na zadní tyč. Mezitím se z Abdallaha Simy, který ještě před pěti lety oblékal dres Slavie, stal muž, o kterém se mluví v celé Francii. Lens v sobotu 28. listopadu 2026 na Stade Raymond-Kopa dvakrát prohrával a dvakrát vyrovnal. Pak soupeře přejel. Všech pět branek hostů dal jediný hráč, a to na hřišti klubu, kde Senegalec před čtyřmi lety hostoval. Takový výkon má ve francouzské lize za posledních čtyřicet let jen jednoho předchůdce.
Pět střel na bránu, pět gólů
Sobotní zápas 12. kola začal pro Lens špatně. Angers vedl, Sima ale ještě před přestávkou srovnal. Domácí po změně stran znovu odskočili, v 64. minutě ale Sima vyrovnal podruhé. Po zisku Sauda Abdulhamida pálil z první přízemně k tyči.
Abdallah Sima. Abdallah Sima. Abdallah Sima. Abdallah Sima. Abdallah Sima. #FiersDEtreLensois #SCORCL https://t.co/VH9soLwUft— Racing Club de Lens (@RCLens)
November 28, 2026
Pak přišlo dvanáct minut, které rozhodly. Ve 70. minutě poslal Lens do vedení po vysokém zisku a přihrávce Matthieua Udola. V 76. minutě se po sklepnutí Floriana Thauvina trefil ve skluzu. V 81. minutě si naskočil na centr Floriana Sotocy a hlavou zavřel účet. Tři minuty nato střídal. Hattrick během necelé čtvrthodiny by sám o sobě stačil na titulky, Sima ho přidal ke dvěma předchozím gólům.
Podle nás o celém večeru nejvíc vypovídá jeho efektivita. Podle Sofascore vyslal osm střel, pět mířilo na branku a všech pět skončilo v síti. Dvě další soupeř zablokoval, jedna šla mimo. Čtyři góly dal pravou nohou, jeden hlavou. Jde o první případ, kdy Senegalec nastřílel pět gólů v jednom zápase některé z pěti nejsilnějších evropských lig.
Dvanáct let od Carlose Eduarda
Naposledy se tohle ve Francii stalo 26. října 2014. Brazilský záložník Carlos Eduardo tehdy nastřílel pět branek za Nice při výhře 7:2 v Guingampu. Oficiální web
Ligue 1 uvádí, že za posledních čtyřicet let to dokázali jen tihle dva hráči.
Deník Le Monde nabízí širší kontext: v historii francouzské nejvyšší soutěže jde teprve o sedmnáctý pětigólový výkon a většina z nich spadá do dávných dekád, kdy zápasy končily mnohem vyšším skóre. V moderním fotbale s propracovanou obranou a analytickými štáby je to rarita.
Lens má navíc vlastní historickou linku. Sima je prvním hráčem klubu od Ahmeda Oudjaniho, který v lize nastřílel alespoň pět gólů v jednom utkání. Oudjani v prosinci 1963 dal v dresu Racingu dokonce šest.
Čísla, která vysvětlují ten večer
Nešlo o zápas, kdy by útočník dostával jednu tutovku za druhou. Podle dat společnosti Opta, se kterými pracuje
Livesport, měl Sima v pokutovém území deset doteků a hodnotu očekávaných gólů (xG) jen 1,06. Ta měří, jak nebezpečné byly pozice, ze kterých zakončoval. Průměrný hráč by z nich dal zhruba jeden gól.
Druhé číslo, xGOT, hodnotí už samotnou střelu, tedy kam a jak přesně mířila. Tady Sima dosáhl hodnoty 3,16. Podle Livesportu jde o nejvyšší hodnotu xGOT v aktuální sezoně Ligue 1 a zároveň o největší rozdíl mezi xG a xGOT v ročníku. Jinými slovy: šance nebyly výjimečné, zakončení ano.
Sofascore počítá vlastním modelem a dochází k mírně jiným hodnotám, xG 1,63 a xGOT 3,35. Závěr je ale stejný. Sima z průměrných pozic vytěžil maximum a z obou modelů vychází tentýž obraz.
Model xG xGOT Opta / Livesport 1,06 3,16 Sofascore 1,63 3,35 Raketa z Edenu, která dlouho hledala dráhu
Český fanoušek si Simu pamatuje jako kometu. Do Slavie přišel v létě 2020 z Táborska, původně pro rezervu. Na podzim ho absence v kádru vynesly do áčka a on se hned při debutu v Evropské lize trefil proti Nice. Během jediné sezony pomohl k titulu, zisku MOL Cupu i postupu do čtvrtfinále Evropské ligy. Podle
Slavie za první tým nastřílel 16 gólů a přidal 7 asistencí ve 39 zápasech. Získal ocenění Objev sezony a 31. srpna 2021 odešel do Brightonu.
Pak ale přišlo dlouhé hledání. Anglický klub ho posílal na hostování, Sima prošel Angers, Rangers i Brestem. Ve Skotsku ukázal, že je schopen rychlých střeleckých výbuchů, v Ligue 1 však nikdy nedal víc než šest gólů za sezonu. Lens ho z Brightonu získal natrvalo v srpnu 2025 a podle Eurosportu za prvních 27 ligových zápasů za nový klub skóroval jen třikrát.
Ani letošní podzim nevypadal na velký příběh. Po zářijovém gólu v Lize mistrů proti Slavii a ligové trefě v Le Mans ho zastavilo zranění nohy, kvůli kterému vynechal osm zápasů. Proti Toulouse se vrátil na půlhodinu a v Angers už nastoupil v základní sestavě. Před zápasem měl v lize jediný gól, teď jich má šest ze šestnácti střel. Na vedoucího střelce Lassineho Sinayoka z Paris FC ztrácí tři branky.
Lensu, který předtím pět ligových kol nevyhrál, výhra vynesla dočasně osmé místo. Podle nás je předčasné mluvit o definitivním obratu sezony. Jako signál, že slávistický talent stále umí explodovat, je to ale silnější než cokoli, co Sima ve Francii předvedl dosud.
Příští sobotu ho čeká domácí utkání s Le Havrem na stadionu Bollaert-Delelis. Kluk, kterého Eden vyprovázel do Anglie s přáním „Hodně štěstí v Anglii, Simi!“, potřeboval pět let a jeden podzimní večer v Angers, aby to přání naplnil.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl