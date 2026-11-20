Když z trouby vytáhnu kynutý třešňový koláč s drobenkou, doma se najednou nějak rychle zaplní kuchyň. Peču ho nejčastěji v létě ke kávě, ale upřímně, na sezonu nečekám pokaždé. Třešně z mrazáku udělají službu taky, jen se s nimi musí zacházet o něco opatrněji. Tenhle koláč je poctivý, vláčný a praktický a drobenka nahoře z něj dělá přesně ten domácí moučník, který mizí z plechu ještě dřív, než stihne úplně vychladnout.
Na receptu mám ráda, že není přecitlivělý na každou drobnost.
Čerstvé třešně stačí vypeckovat a nechat chvíli okapat. Mražené je lepší nechat povolit a slít z nich šťávu, jinak se těsto zbytečně rozmáčí. samo není Kynuté těsto žádná složitost. Chce hlavně čas, teplo a trochu trpělivosti, což se při pečení někdy bere moc zkratkou. Výsledkem je měkký plechový koláč, který se dobře krájí a druhý den, jestli se ho tedy někdo dočká, bývá klidně ještě lepší.
Můj tip: Pokud nechcete, aby třešně na povrchu pustily příliš šťávy, promíchejte je předem se lžící polohrubé mouky nebo škrobu. U mraženého ovoce to dělám skoro automaticky. Nejvíc je to znát uprostřed plechu. Recept na vláčný kynutý třešňový koláč
Doba přípravy: zhruba 25 minut + kynutí Doba kynutí: asi 45-60 minut Délka pečení: přibližně 30 minut Počet porcí: 1 větší plech, asi 16 kousků Ingredience pro přípravu Kynuté těsto 500 g polohrubé mouky 80 g cukru krupice 250 ml vlažného mléka 25 g čerstvého droždí 80 g rozpuštěného másla 2 ks žloutků 1 špetka soli 1 ks vanilkového cukru Obložení 400-500 g třešní bez pecek 1 lžíce polohrubé mouky nebo škrobu při použití mražených třešní Drobenka 120 g polohrubé mouky 80 g cukru krupice 80 g másla Postup přípravy třešňového koláče z kynutého těsta
1. Začněte
kváskem. Do menší misky rozdrobte droždí, přilijte trochu vlažného mléka, přidejte lžičku cukru a lžíci mouky. Zamíchejte jen krátce a nechte v teple asi 10–15 minut, až kvásek naskočí.
2. Do větší mísy nasypte zbytek
mouky, přidejte cukr, vanilkový cukr a sůl. Přilijte vzešlý kvásek, zbývající mléko, žloutky a nakonec rozpuštěné máslo. Horké být nemá, stačí příjemně teplé.
3. Vypracujte hladké
kynuté těsto. Rukama to jde bez potíží, robot samozřejmě ušetří práci. Těsto má být měkké a pružné, ne pevná tvrdá koule. Když se trochu lepí, není to problém. Přikryjte ho utěrkou a nechte kynout asi 45-60 minut, dokud viditelně nezvětší objem. Mezitím si připravte třešně
4. Čerstvé omyjte, osušte a vypeckujte. Mražené nechte částečně povolit, slijte přebytečnou šťávu a promíchejte je s trochou
mouky nebo škrobu. Na koláči pak nepustí tolik vody.
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5. Na
drobenku promněte mezi prsty mouku, cukr a studené máslo. Vznikne sypká směs s menšími i většími hrudkami. Nemusí být dokonale stejnoměrná, naopak.
6. Plech vymažte
máslem nebo ho vyložte pečicím papírem. Vykynuté těsto na něj přesuňte a rukama roztlačte až ke krajům. Když se začne stahovat zpátky, nechte ho dvě nebo tři minuty odpočinout a pokračujte.
7. Na těsto rozložte připravené
třešně. Netlačte je na sebe úplně natěsno, ale šetřit s nimi také nemusíte. Tenhle koláč má být opravdu ovocný.
8. Všechno zasypte
drobenkou. Pokud máte rádi vyšší vrstvu, klidně použijte celou dávku. U kynutého koláče se nahoře neztratí.
9. Pečte v troubě předehřáté na
180 °C asi 28-32 minut. Povrch má zezlátnout, okraje být propečené, ale ne vysušené.
10. Hotový
koláč nechte chvíli stát na plechu. Podávat se dá vlažný i vychladlý, nejlépe ke kávě. Když ho přikryjete čistou utěrkou, zůstane hezky vláčný i do druhého dne. Foto: Cooky.cz, Recept na Kynutý třešňový koláč s drobenkou má vůni léta Drobenka dělá půlku dojmu Chcete-li jemnější těsto, prosejte před zaděláním mouku. Je to starý obyčejný trik, ale u kynutého pečení pořád funguje. U mražených třešní si pohlídejte hlavně přebytečnou šťávu. Kvůli ní bývá střed koláče mokřejší, než by člověk chtěl.
Drobenku dělejte ze studeného
másla. Lépe se drobí, drží tvar a po upečení zůstane příjemně křehká. U kynutého ovocného koláče se obvykle nejvíc řeší těsto. Jestli dobře vyběhlo, jestli není suché, jestli půjde nakrájet bez mačkání. Jenže drobenka je často první věc, kterou člověk z talíře nenápadně uzobne. Když se povede, vytvoří nahoře jemně křupavou vrstvu a vezme do sebe část ovocné šťávy, takže koláč není rozbředlý. Někdo do ní přidá skořici, někdo trochu nasekaných ořechů. K třešním se hodí obojí, hlavně když má koláč působit o něco slavnostněji.
Při běžném pečení ale zůstávám u klasiky.
Mouka, cukr a máslo. Bez dalších přísad. U domácího koláče mi tahle jednoduchost sedí nejvíc. A vůně z trouby udělá svoje, i když někdo předem tvrdí, že si dá jen malý kousek.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková