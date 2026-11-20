Sardinky v oleji jsou základ, který se v české kuchyni trochu neprávem přehlíží. Přitom z jedné nebo dvou konzerv a hrstky dalších surovin vznikne pomazánka, která na chlebu s horkým čajem překoná leckterou složitější večeři. Sardinky: drobná ryba, která má v kuchyni co nabídnout
Sardinky patří mezi
tučné mořské . Jsou zdrojem ryby omega-3 mastných kyselin, které si lidské tělo neumí samo vyrobit, takže je musí dostat ze stravy. Kromě nich obsahují také vitamín D, vitamín B12 a vápník. Ten pochází hlavně z jemných kostiček. Když se ryby dobře rozetřou vidličkou, v pomazánce se ztratí a na krajíci o nich člověk prakticky neví. Recept na sardinkovou pomazánku
Ingredience pro přípravu Sardinky v oleji-2 konzervy Vejce-3 ks Cibule-1 ks (střední) Plnotučná hořčice-1–2 lžíce Majonéza-3–4 lžíce (případně tatarská omáčka) Sůl-podle chuti Černý drcený pepř-podle chuti
Tatarská omáčka může majonézu klidně nahradit. Pomazánka s ní dostane o něco výraznější, lehce nakyslou chuť. Pokud jí chcete ještě trochu pomoct, stačí přidat lžičku citronové šťávy. Tip: Foto: Cooky.cz, Kupovaná rybičková pomazánka je minulost-domácí verze ji porazí na celé čáře Postup přípravy rybičkové pomazánky s vejci a hořčicí
1. Vejce vložte do vroucí vody a vařte je
15 minut natvrdo. Hned potom je přesuňte do studené vody, budou se snáz loupat.
2. Než se vejce dovaří, otevřete konzervy se sardinkami.
Olej ze sardinek slijte bokem. Do základu ho hned nedávejte, ale ani ho zatím nevylévejte; pokud bude pomazánka příliš tuhá, může se hodit.
3. Sardinky dejte do větší mísy a vidličkou je
pořádně rozmačkejte. Spolu s masem se rozmělní i drobné kostičky, takže v hotové pomazánce nebudou vadit.
4. Cibuli oloupejte a
nakrájejte najemno. Vyplatí se tomu věnovat minutu navíc, protože větší kusy cibule v jemné pomazánce zbytečně trčí.
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5. Uvařená vejce oloupejte a
nasekejte nadrobno, případně je rozmačkejte vidličkou rovnou do mísy.
6. K sardinkám přidejte cibuli a vejce, potom vmíchejte
hořčici a majonézu.
7. Všechno dobře promíchejte. Ochutnejte a podle potřeby ještě
dosolte a opepřete.
8. Pokud je směs moc hutná, přidejte lžíci odloženého oleje ze sardinek nebo trochu citronové šťávy. Pomazánka povolí a bude se lépe roztírat.
9. Hotovou pomazánku dejte aspoň na
30 minut do lednice, chutě se za tu dobu lépe spojí. Když je ale hlad silnější než trpělivost, dá se namazat i hned. Foto: Cooky.cz, Kupovaná rybičková pomazánka je minulost-domácí verze ji porazí na celé čáře Několik možností, jak pomazánku obměnit
Místo sardinek můžete použít
tuňáka nebo makrelu v oleji. Postup zůstává stejný, změní se hlavně chuť. Tuňák bývá jemnější a méně rybí.
Osobně mi dává největší smysl varianta s tatarskou omáčkou místo majonézy. Pomazánka pak není tak těžká a dostane příjemný kyselý tón. Hořčici bych ale nevynechával. Jedna lžíce je jistota, dvě už chuť znatelně posunou.
Přidejte sterilovanou okurku nakrájenou nadrobno. Je to stará, prověřená kombinace; pomazánce dodá kyselost a trochu křupnutí. Výraznější verzi získáte s lžičkou sardelové pasty místo části hořčice. Na chlebu s máslem a s hrnkem horkého sladkého čaje je to pořád jedna z těch večeří, které se doma dají udělat skoro z ničeho.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková