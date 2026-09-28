Hospodská gulášová polévka trochu poctivěji: Silný základ, měkké maso a pořádná porce

Gulášová je typ jídla, které nepotřebuje dlouhé řeči. Hrnec doprostřed stolu, k tomu polévka krajíc chleba, a oběd je vyřešený. V téhle verzi stojí na , hovězí kližce bramborách a poctivém cibulovém základu. Jakmile se přidá majoránka a česnek, začne to v kuchyni vonět dost jednoznačně.
Na internetu se dá najít ledacos.
s Gulášovka párkem, rychlé varianty bez masa, domácí úpravy podle zbytků v lednici. Někdy to svůj smysl má, hlavně když není čas nebo chuť stát dlouho u plotny. Pokud ale má jít o poctivou gulášovou polévku, hovězí kližka podle mě dává největší smysl. Potřebuje sice čas, zato se odmění chutí. U klasické verze s celkovou dobou zhruba 110 minut, což sedí poměrně dobře. Není to jídlo na posledních deset minut před večeří, ale žádná vysoká gastronomie se od vás taky nečeká.
Jednu věc je dobré
nepodcenit: paprika se nesmí spálit. Stačí chvilka na příliš horkém dně hrnce a místo příjemné chuti přijde hořkost, kterou už se pak napravuje těžko. Druhá věc je hustota. Gulášová polévka nemá být řídká voda s pár kostkami brambor, ale ani omáčka, ve které stojí lžíce. Jíška nebo trochu mouky pomůžou, jen je potřeba dát jim čas, aby se v polévce dobře provařily. Recept na poctivou gulášovou polévku
Doba přípravy: 1 hodina 50 minut Co potřebujeme
Masový základ: 500 g hovězí kližky nakrájené na malé kostky 1 ks větší cibule 2 lžíce oleje 1 lžička kmínu 1 lžička gulášového koření 1 lžička soli 1/2 lžičky muškátového oříšku
Do polévky: 750 g brambor nakrájených na malé kostičky 3 ks menší mrkve 1 ks petržele 1 menší kus celeru 5 stroužků česneku 2 kostky bujonu 2 lžičky mleté papriky 1 lžička sušené majoránky dle chuti pepř
Na jíšku: 30 g másla 2 vrchovaté lžíce hladké mouky Postup přípravy gulášovky jako z prvotřídní hospody
1. Cibuli nakrájejte nadrobno a na
oleji ji nechte pozvolna zezlátnout. U cibule se spěchání většinou nevyplácí, právě ona drží velkou část výsledné chuti.
2.
Hovězí kližku promíchejte s kmínem, gulášovým kořením, solí a muškátovým oříškem. Přidejte ji k cibuli a krátce opečte na vyšším plamenu, aby se maso zatáhlo. Foto: Se souhlasem kanálu Vaření s Jančou, Z hrnce voní hospoda, ale doma je to lepší: Gulášová polévka s plnou chutí, která postaví na nohy i hladové krky
3. Jakmile maso pustí šťávu, přisypte na kostičky nakrájenou
mrkev, petržel a celer. Vhoďte 1 kostku bujonu, zalijte asi 1,5 litru horké vody a vařte zvolna přibližně 60 minut.
4. Mezitím si na pánvi připravte jíšku z
másla a hladké mouky. Stačí světle zlatá barva; příliš tmavá jíška by v téhle polévce zbytečně přebila ostatní chutě.
5. Když je maso téměř měkké, přidejte
brambory, prolisovaný česnek, mletou papriku a druhou kostku bujonu. Pokud je potřeba, dolijte horkou vodu. Vařte ještě 20 až 25 minut, dokud brambory nezměknou.
6. Vmíchejte připravenou
jíšku, dobře ji v polévce rozmíchejte a nechte alespoň 15 minut provařit. Na konci přidejte v dlaních promnutou majoránku a podle chuti pepř.
Poctivá polévka do sychravého počasí: Gulášová polévka s kabanosem a fazolemi zahřeje i zasytí
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Po odstavení může polévka ještě trochu zhoustnout. U gulášové polévky je to běžné, hlavně kvůli bramborám a jíšce.
TIP: Výraznější chuť získáte, když část cibule opečete o něco víc dohněda. Dejte ale pozor, aby nezčernala. Hořkost by se pak táhla celým hrncem. Často kladené otázky o gulášové polévce
Musí být z kližky?
Nemusí. Dá se použít i jiné hovězí maso. Kližka má ale dost kolagenu, při delším vaření změkne a polévce dodá plnější chuť i hutnější základ.
Dá se udělat i bez jíšky?
Ano. Ke konci vaření můžete část brambor rozmačkat o stěnu hrnce. Polévka bude lehčí, ale pořád zůstane příjemně hustá.
Kdy přidat papriku?
Ideálně ve chvíli, kdy už je v hrnci tekutina nebo alespoň vlhký základ. Na suchém rozpáleném dně se paprika velmi snadno připálí a zhořkne.
Může gulášová polévka nahradit hlavní chod?
Ano, bez potíží. I receptové weby ji často řadí mezi syté polévky, které s chlebem obstojí jako samostatné jídlo.
Hustá a voňavá gulášová polévka s hovězím masem a brambory, která zasytí a hodí se i jako hlavní jídlo
Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline, Se souhlasem kanálu Vaření s Jančou