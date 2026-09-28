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Hospodská gulášová polévka trochu poctivěji: Silný základ, měkké maso a pořádná porce

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Gulášová polévka je přesně ten typ jídla, který se neptá, jestli chcete přidat. Prostě zasytí. Dělám ji z hovězí kližky, brambor a poctivého základu z cibule, a jakmile přijde na řadu majoránka s česnekem, je v kuchyni jasno, co bude k obědu.
Fotografie ke gulášové polévce

Fotografie ke gulášové polévce

Zdroj: Foto: Se souhlasem kanálu Vaření s Jančou, Z hrnce voní hospoda, ale doma je to lepší: Gulášová polévka s plnou chutí, která postaví na nohy i hladové krky
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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