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Evropské peníze pomáhají regionům. V Praze se díky nim vrátí tramvaje na Václavák

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Evropské regiony se potýkají s rozdílnou úrovní rozvoje. Kohezní politika Evropské unie se snaží tyto rozdíly zmírňovat. Peníze z evropských fondů proto směřují například do dopravy, školství, zdravotnictví nebo podpory podnikání. Podívejte se, co může být takovým příkladem.
Evropské peníze pomáhají regionům. V Praze se díky nim vrátí tramvaje na Václavák

Evropské peníze pomáhají regionům. V Praze se díky nim vrátí tramvaje na Václavák

Zdroj: Eva Hradilová
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 10.11.2026 08:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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