Evropské peníze pomáhají regionům. V Praze se díky nim vrátí tramvaje na Václavák

Hlavním cílem kohezní politiky je podporovat vyvážený rozvoj jednotlivých evropských regionů a pomáhat těm, které zaostávají za ekonomicky silnějšími oblastmi. Evropská unie proto prostřednictvím této politiky přerozděluje část svých finančních prostředků do projektů, které mají zlepšit život obyvatel, posílit místní ekonomiku a zvýšit konkurenceschopnost regionů.
Kohezní politika je pro Českou republiku naprosto zásadní. Evropské prostředky pomohly modernizovat infrastrukturu, školy, nemocnice i celé regiony. Tomáš Zdechovský — europoslanec
„Kohezní politika je pro Českou republiku naprosto zásadní. Evropské prostředky pomohly modernizovat infrastrukturu, školy, nemocnice i celé regiony. Musíme si ale uvědomit, že Evropa dnes čelí zcela novým výzvám. Potřebujeme výrazně investovat do bezpečnosti, obrany, energetické nezávislosti a konkurenceschopnosti. Tomu se musí přizpůsobit i kohezní politika a její budoucí nastavení,“ popisuje pro Drbnu europoslanec Tomáš Zdechovský.
Co se týče konkrétního využití, kohezní politika zasahuje do řady oblastí každodenního života. Peníze z evropských fondů mohou směřovat například do oprav a výstavby silnic, železnic, škol, nemocnic nebo sociálních zařízení. Podporují také modernizaci podniků, výzkum, inovace, ochranu životního prostředí, energetické úspory nebo zaměstnanost. Důležitou součástí je rovněž vzdělávání, rekvalifikace a pomoc lidem, kteří mají ztížený přístup na pracovní trh.
Mezi hlavní nástroje kohezní politiky patří Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond plus, Fond soudržnosti a Fond pro spravedlivou transformaci. Jednotlivé fondy mají odlišné zaměření, společným cílem je však podpora rozvoje a snižování rozdílů mezi regiony.
„Každé euro musí být investováno smysluplně, transparentně a s jasným výsledkem. Nejde o to, kolik peněz dokážeme utratit, ale co za ně skutečně vybudujeme a jaký užitek přinesou,“ dodává Zdechovský.
Pro české regiony představuje kohezní politika významný zdroj peněz na investice, které by se jinak uskutečňovaly obtížněji nebo pomaleji. O evropské prostředky mohou za stanovených podmínek žádat například města, obce, kraje, školy, neziskové organizace nebo podnikatelé. Konkrétní podporované projekty se liší podle jednotlivých dotačních programů a jejich pravidel. Výsledkem mají být nejen nové stavby a modernizovaná infrastruktura, ale především lepší podmínky pro život, práci a podnikání v regionech.
Miliarda pro tramvaje na Václavák
V Praze evropské peníze například pomáhají se stavbou tramvajové trati na Muzeu a Václavském náměstí, která propojí Vinohradskou, Vodičkovu a Jindřišskou. Na projekt dostali z Programu Doprava 2021-2027 přes miliardu korun. Plánované celkové výdaje jsou asi 2,2 miliardy.
Tramvaje už v horní části Václavského náměstí jezdily mezi lety 1884 a 1980, město je nechalo zrušit kvůli otevření metra Muzeum. Mělo se za to, že metro kapacitně tramvaje nahradí.
Jenže kapacitně naopak nestačí stávající tramvaje. K tomu je Václavské náměstí ještě špatně obslužné a hlavní proudy tramvajových linek v centru města mohou využívat pouze dvě trati, přes náměstí I. P. Pavlova a Jindřiškou a Vodičkovou ulicí.
Kritici obnovy tramvají na Václavském náměstí připomínali, že budou kopírovat trasu, kterou jezdí metro. „Pokud jde o to, že stejnou trasu obsluhuje metro, tak to je sice často používaný argument, ale je to spíše chybný dojem. Metro sice pod Václavským náměstím jezdí, ale tramvaj centrum obsluhuje daleko lépe. Bavíme se o pohybu po centru. Jeden příklad. Z Vodičkovy se k Rozhlasu budete dostávat s bolavou nohou poměrně těžko. Dostat se do metra také chvilku trvá,“ vysvětlili zástupci Institutu plánování a rozvoje.
Se stavebními úpravami Václavského náměstí začali v červnu 2024, o rok později přišla na řadu rekonstrukce tratí na Vinohradské, u Národního muzea a oprava zastávek na Muzeu. Ty například vylepšili o pět světelných pásů, které za šera a tmy blikání upozorní na příjezd tramvaje. To vše se podařilo o půl roku dřív.
Celý projekt by měl být hotov na konci června 2027. Poté by na Václavském náměstí měla být zklidněna automobilová doprava, jezdit se bude jen po stranách, uprostřed bude promenáda.