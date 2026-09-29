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Kmotr Jurečko promluvil. Předvolební Plzeň dává vzpomenout na „staré časy“

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KOMENTÁŘ. Ve čtvrtém největším městě Česka to ve volebním roce vře. Koalice stran a místních hnutí se přeskupily, primátor za ANO si je ale, jak se zdá, poměrně jist svým vítězstvím. V zákulisí se mluví o tom, že dohody o budoucím vedení města jsou už téměř upečeny. Do toho ovšem prolomil dlouholeté mlčení muž, který
profimedia-0804993674

profimedia-0804993674

Zdroj: Roman Jurečko a jeho muzeum autoveteránů v Plzni. Foto: Petr Eret / MAFRA / Profimedia
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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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