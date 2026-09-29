Kmotr Jurečko promluvil. Předvolební Plzeň dává vzpomenout na „staré časy“

KOMENTÁŘ. Ve čtvrtém největším městě Česka to ve volebním roce vře. Koalice stran a místních hnutí se přeskupily, primátor za ANO si je ale, jak se zdá, poměrně jist svým vítězstvím. V zákulisí se mluví o tom, že dohody o budoucím vedení města jsou už téměř upečeny. Do toho ovšem prolomil dlouholeté mlčení muž, který byl léta označován za kmotra a pohyboval se spíše v pozadí aktivní politiky. A strhl na sebe okamžitě pozornost.
Oním kmotrem je Roman Jurečko, bývalý dlouholetý místopředseda plzeňské ODS. Přízvisko mu dal v roce 2009 tehdejší premiér a jeho spolustraník Mirek Topolánek. Právě na základě toho se výraz „kmotr“ také etabloval v české politice.
Nyní je Jurečko zpět ve veřejném prostoru. Nejprve vystoupil na začátku září v lokálním podcastu, kde oznámil, že zřejmě vstoupí na sociální sítě a začne „říkat pravdu“.
Promluvil o tom, že se řadu let, až do loňska, přátelil se současným primátorem Plzně Romanem Zarzyckým (ANO), a že byl dokonce u jeho vstupu do politiky. O Jurečkovi se mluvilo dříve v souvislosti například s Jiřím Pospíšilem (TOP 09), kdy byl pro změnu nazýván „taťkou od Jirky“.
Proč Jurečko začal mluvit?
O tom, že měl v politických začátcích pomáhat i Romanu Zarzyckému, se naopak dosud veřejně téměř nemluvilo. Zarzycký ostatně následně své kontakty s „kmotrem“ důrazně popřel. Podle zákulisních informací ho ale Jurečkovo prohlášení vyvedlo z míry.
Navenek sice reagoval s nadhledem a natočil na svoje sociální sítě video o tom, že „veksláci a devadesátkoví kmotři se už na radnici nesmí vrátit“ (a on je toho samozřejmě zárukou), zároveň měl ale požadovat po členech ODS, aby se od Jurečka veřejně distancovali.
Proč ale vlastně Roman Jurečko nyní začal mluvit? Důvod se nabízí: hrozí mu, že přijde o muzeum veteránů Depo Moto Art.
Jmenován v této souvislosti samozřejmě nikdo být nechce, protože i ODS doufá, že ji po volbách ANO přizve do vedení radnice. A sám primátor je velmi háklivý na to, jaké informace se o něm dostanou na veřejnost.
Svůj veřejný obraz si pečlivě hlídá, s kritickými novináři se nebaví, a důsledně sleduje i aktivitu ostatních na sociálních sítích, a to zdaleka nejen u spolustraníků – zajímá ho, co sdílí, komu co lajkují, s kým se přátelí a neváhá také zdůraznit, že to dobře ví.[souvisejici]
Proč ale vlastně Roman Jurečko nyní začal mluvit? Důvod se nabízí: hrozí mu, že přijde o muzeum veteránů Depo Moto Art, které vybudoval na své náklady v bývalém trolejbusovém depu. Jeho nadace Plzeň sobě měla přislíbenou zápůjčku objektu na dvacet let, vedení města ale nyní obrátilo a chce po nadaci stovky tisíc nájemného.
To samozřejmě muzeum neutáhne a tak hrozí, že sbírka veteránů, kterou ocenilo a zčásti odkoupilo Národní technické muzeum, přijde o střechu nad hlavou.
Jurečko to vnímá jako přímý útok od primátora. Za co přesně by se mu Zarzycký měl mstít, ale zatím veřejně neřekl.
Rada města vysvětluje své kroky ohledně muzea tak, že mělo dojít k porušení nájemní smlouvy. Jurečko s tím nesouhlasí a chce se bránit. Městu už poslal předžalobní výzvu.
Možná si ale Jurečko současnou situaci „vykoledoval“ sám, minimálně tím, v jakém prostředí se v minulosti pohyboval, jakými lidmi se obklopoval a jaké zájmy hájil. Sám ostatně i ve zmíněném podcastu přiznal, že „není svatý a nikdy nebyl“.
Vzpomínka na kauzu Jantar
Roman Zarzycký ale není jediný, na koho se Jurečko před volbami zaměřil. Pozornost věnoval i bývalému spolustraníkovi Petru Štruncovi. Prohlásil, že ten na něj v minulosti „poslal cikána Vojtěcha Siváka“, který měl za úkol jej vystrašit či dokonce mu ublížit. Také Petr Štrunc se vůči tomu ohradil s tím, že pokud se Jurečko za tyto výroky neomluví, bude věc řešit soudně.
V minulém roce už Jurečka žaloval za jiné výroky a požadoval po něm kromě omluvy milion korun. Šlo o Jurečkovo tvrzení, že Štrunc stojí za hnutím PRO Plzeň, a že je považován za „obchodníka s chudobou“. Tato žaloba byla nakonec zamítnuta.[souvisejici1]
I Petr Štrunc býval, podobně jako Jurečko, nazýván kmotrem strany ODS. Ve straně spolu měli kdysi soupeřit o vliv. Petr Štrunc byl členem ODS od konce 90. let do června 2013, stranu opustil ve stejné době jako skupina dalších osob, které byly vyšetřovány a obžalovány kvůli půlmiliardovému daňovému úniku v kauze LTO a bílých koní s názvem Jantar. Někteří byli zaměstnanci Štruncových firem. Petr Štrunc ale v kauze vyšetřován nebyl.
O tom, že výše zmíněný recidivista Vojtěch Sivák měl na objednávku členů ODS zastrašovat lidi a násilím řešit jejich spory, promluvil v létě 2013 pro Novinky.cz. Tehdy vypovídal rovněž v kauze Jantar a popsal, že sháněl bílé koně coby jednatele do firem, jež prodávali pohonné hmoty a neplatili daně.
Sivák tehdy uvedl, že za svého zaměstnavatele považoval Radka Mráze, který byl v té době radním prvního městského obvodu a členem ODS. Mráz byl v kauze Jantar jedním z obviněných, nakonec ale odešel od soudu bez trestu.
Radek Mráz je nyní předsedou hnutí PRO Plzeň, které je současným koaličním partnerem ANO na plzeňské radnici i na hejtmanství. A v kuloárech se mluví o tom, že současný primátor by nebyl proti, aby toto politické partnerství pokračovalo. Pokud to tedy voliči umožní.
Autorka textu je zároveň autorkou v textu zmíněných podcastů