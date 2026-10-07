Každý pohyb se počítá. Nové hnutí chce rozpohybovat Česko

Nedostatek pohybu se v Česku týká značné části populace. Podle výzkumu Češi a sport a dat ČSÚ má nadváhu nebo obezitu 60 % dospělých, přičemž u dětí tento podíl roste pětkrát rychleji. Dvě třetiny Čechů se přitom podle uvedených dat nehýbou ani půl hodiny denně.
Další překážky ukázal MultiSport Index 2025. Přestože 69 % Čechů sportuje alespoň jednou měsíčně, pětina populace se pohybu nevěnuje ani hodinu týdně. Za poslední rok navíc se sportovní aktivitou skončilo 24 % lidí, nejčastěji kvůli zdravotním omezením nebo nedostatku času. Právě čas a vůle chybí jako motivace ke zdravějšímu životnímu stylu 43 % populace. Pro zvýšení přirozeného pohybu přitom mohou stačit i drobné změny.
„Rozlišujme pohyb a sport. Samozřejmě, že ideální kombinací je, když se lidé hýbou a k tomu navíc dvakrát, třikrát v týdnu ještě sportují. Nicméně nedivím se, že někteří nemilují sport. Zato pohyb bychom měli milovat a učit se milovat všichni – ten je nedílnou součástí našeho života,” říká Marian Jelínek, sportovní kouč a vysokoškolský pedagog.
Počítá se i cesta na zastávku
Právě na běžný pohyb v průběhu dne se zaměřuje nové hnutí Hýbejme se s mottem „Každý pohyb se počítá“. Součástí projektu je stejnojmenná aplikace, která nesleduje pouze tradiční sportovní aktivity, jako jsou běh nebo cyklistika. Uživatelům započítává také činnosti jako jsou například venčení psa, sekání trávy, procházka s kočárkem nebo cesta na zastávku pěšky.
„Naším cílem není nutit lidi trávit hodiny v posilovně nebo podávat vrcholové výkony. Chceme ukázat, že i ty nejmenší kroky, jako je chůze do schodů nebo práce na zahradě, mají pro naše zdraví obrovský význam. Aplikace Hýbejme se je tu od toho, aby tyto zdánlivé maličkosti ocenila a motivovala lidi k jejich každodennímu opakování. Jen tak si lze vybudovat dlouhodobé a zdravé návyky,“ vysvětluje Pavel Přeček, organizátor projektu Hýbejme se.
Za pohyb přijdou body i odměny
Za zaznamenané aktivity sbírají uživatelé body, za které následně získají celou řadu výhod – od slev u partnerů projektu přes společné zážitky s influencery a známými osobnostmi až po další nepeněžní odměny.
Aplikace využívá také herní prvky. Uživatelé mohou postupovat do vyšších úrovní, odemykat odměny a zapojovat se do výzev s přáteli nebo rodinou
Hnutí zároveň reaguje i na skutečnost, že nemocnost stojí firmy až 11 miliard ročně. Aktivní životní styl zaměstnanců přitom může tyto náklady snížit až o 30 % a často tkví i v těch nejběžnějších aktivitách.
„Z našich dlouhodobých průzkumů MultiSport Index víme, že až polovina zaměstnanců by se začala hýbat častěji, pokud by k tomu měla správný impuls a podporu. Hnutím Hýbejme se chceme motivovat širokou veřejnost a ukázat, že i zpočátku zanedbatelná aktivita dokáže člověka nasměrovat k trvalé změně. Naším cílem je oslovit až statisíce uživatelů a reálně tak k rozpohybování Česka pomoci,“ uzavírá Miroslav Rech, generální ředitel společnosti MultiSport Benefit, která za vznikem hnutí stojí.