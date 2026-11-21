Konec zbytečných antibiotik? Stát investuje 840 milionů, aby zastavil jejich nadužívání
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Konec zbytečných antibiotik? Stát investuje 840 milionů, aby zastavil jejich nadužíváníZdroj: Pixabay
Článek byl publikován 21.11.2026 09:41
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