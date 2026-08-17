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Desítky mobilů, které Češi běžně kupují, se po roce stanou nepoužitelné. Odmítnou vám pak i bankovní aplikace

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Motorola moto g04 má bezpečnostní podporu jen do ledna 2026. Kdo ji koupil loni v doprodeji, řeší problém už za pár měsíců.
Motorola g04

Motorola g04

Zdroj: Motorola
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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