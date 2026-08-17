Domácí pečené kuře s bůčkem v hlavní roli. Jídlo, ve kterém se šťáva nešetří a knedlík má co nasávat

V dětství jsme doma chovali kuřata, slepice a k tomu i různá další hospodářská zvířata, takže chuť domácího pečeného kuřete mám dodnes pevně spojenou s domácí kuchyní. Když se k němu přidá kus bůčku, maso i zelí získají víc šťávy a chuti, kterou samotné kuře mívá jen stěží. S hlávkovým zelím a z toho pak vznikne jídlo, které provoní celou kuchyni a připravíte ho docela v klidu. knedlíkem
Tentokrát jsem pekla jen
půlku domácího kuřete – brojlera a k tomu menší kus . Na menší rodinný oběd to stačí víc než dobře a člověk nemá pocit, že strávil půl dne u sporáku. Je navíc praktické, že všechno putuje do jednoho pekáče. bůčku Zelí si vezme výpek, který by byla škoda vylít, a knedlík už pak jen doplní, co má. Zelí pod pečeným masem má dobrý důvod
U podobných receptů se často používá
, na které se v pekáči ukládá bůček a kuře. Tenhle postup se v kysané zelí domácích kuchyních drží roky, protože je jednoduchý a funguje. Zelí chrání maso zespodu, nasaje výpek a samo nezůstane suché ani bez chuti. K bůčku se obvykle přidává kmín, pepř, česnek a trocha vody. U kuřete je to v podstatě stejné. Já jsem ale sáhla po čerstvém hlávkovém zelí, které je jemnější a doma ho ke kuřeti máme raději než kysanou variantu. Je méně výrazné, ale každý má rád něco jiného. Recept na poctivé pečené domácí kuře s bůčkem, hlávkovým zelím a knedlíkem
Doba přípravy: 25 minut Doba pečení: 90 – 110 minut Počet porcí: 4 porce Ingredience k přípravě
Maso: 1/2 ks domácího kuřete nebo brojlera 300 g vepřového bůčku 4 stroužky česneku 1 lžička kmínu 1 lžička soli 1/2 lžičky čerstvě mletého pepře 150 ml vody
Hlávkové zelí: 1 menší hlávka bílého hlávkového zelí 1 ks cibule 2 lžíce sádla nebo oleje 1 lžíce cukru 2 lžíce octa 1 lžička soli 1/2 lžičky kmínu 1 ks menšího bramboru, volitelně
K podávání: 8–10 plátků houskového knedlíku Postup přípravy pečeného kuřete s bůčkem a hlávkovým zelím
1. Nejdřív si připravte
kuře a bůček. Kuře rozdělte na menší porce, osušte ho a lehce osolte. Bůček nakrájejte na silnější plátky nebo kostky, aby při pečení nevyschl. Zdroj: Abdellah zou, Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0, Kuře rozkrojíme, osušíme a lehce osolíme
2.
Česnek utřete nebo nasekejte najemno a smíchejte s kmínem, pepřem a trochou soli. Touhle směsí potřete kuře i bůček. Když je čas, nechte maso aspoň 20 minut odležet, ale nutné to není.
3. Pekáč lehce vymažte a na dno rozložte
plátky bůčku. Tenhle krok mám ráda i proto, že se tuk z bůčku postupně vypeče a kuře se pak peče v pěkné šťávě. Na bůček položte porce kuřete a přilijte 150 ml vody.
4. Pekáč zakryjte a pečte v troubě předehřáté na
180 °C asi 60 minut. Potom odkryjte, maso přelijte výpekem a dopékejte ještě 30–50 minut, až bude kuře měkké a povrch hezky zezlátne. Když se šťáva příliš odpařuje, přidejte pár lžic vody. Mezitím si připravte hlávkové zelí
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5. Cibuli nakrájejte nadrobno, zelí na tenké nudličky. Na sádle nechte cibuli zesklovatět, přisypte
cukr a krátce ho nechte rozpustit.
6. Přidejte
zelí, kmín, sůl a podlijte trochou vody. Promíchejte, přiklopte a duste zhruba 20–25 minut. Když chcete chuť zjemnit, přidejte i kousky bramboru, který část kyselosti i slanosti stáhne.
7. Ke konci zelí dochuťte
octem. Někdo má radši sladší verzi, někdo kyselejší, tady se vyplatí ochutnávat po lžičkách. Brambor pak můžete vyndat, nebo ho v zelí nechat, pokud se částečně rozvaří.
8. Hotové
kuře i bůček vyjměte z pekáče a nechte pár minut odpočinout. Výpek můžete lžící sebrat a část přidat k zelí nebo jím při servírování přelít maso. To je přesně ta část oběda, kvůli které se pak vytírá talíř knedlíkem.
9.
Knedlík ohřejte v páře nebo podle toho, jak jste doma zvyklí. Na talíř dejte porci zelí, k tomu kus pečeného kuřete, pár plátků bůčku a knedlík. Jídlo je nejlepší podávat hned, dokud je maso šťavnaté a zelí teplé; zbytky uložte do lednice a snězte ideálně do 2 dnů. Foto: Cooky.cz, Půlka pečeného kuřete na plechu Rady zkušené hospodyňky z domácí venkovské kuchyně Pokud máte kuře menší a bůček tučnější, stačí během pečení méně podlévat. Výpek pustí tuku i šťávy dost. Hlávkové zelí nekrájejte příliš nahrubo. Jemnější proužky se lépe dusí a na talíři působí lehčeji. Když chcete vypečenější kůrčičku, posledních 10 minut pečte maso odkryté jen na horní ohřev. Když zbude trochu masa i zelí, druhý den z toho dělám rychlou pánev. Kuře oberu, krátce prohřeju se zelím a podám třeba jen s opečeným bramborem. Nic nepřijde nazmar a chutná to možná ještě líp.
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