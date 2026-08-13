Člověk tedy velmi dobře ví, že různí jedinci mají různé preference. Přesto ho celé generace fascinuje, že komár přiletí ke dvěma lidem, jednoho nadšeně objedná a druhého nechá na jídelním lístku bez povšimnutí.
Redakce nechápe jediné: proč člověk vůbec předpokládal, že se komáři budou na jídelníčku shodovat lépe než lidé?
Nová studie publikovaná v roce 2026 v iScience udělala s komáry něco, co lidé provozují u restaurací od nepaměti: dala několika hodnotitelům stejné menu a sledovala, zda se shodnou. Výzkumníci testovali 119 lidí proti třem druhům komárů – Aedes aegypti, tygřímu komáru Aedes albopictus a Culex quinquefasciatus.
Výsledek byl pro lidskou touhu po jednoduchých odpovědích značně nepříjemný: žádný člověk se nedostal mezi deset procent nejatraktivnějších pro všechny tři druhy zároveň. Každý komár měl trochu jiný vkus.
Pan Mňau po prostudování výsledků nechápe překvapení. Podle něj skutečnost, že jiný živočišný druh vykazuje individuální preference, patří mezi objevy, které jsou šokující pouze za předpokladu, že člověk předtím nikdy nepozoroval žádného živočicha.
Možná nejste komáří magnet. Možná jste jen koriandr
Lidé rádi říkají: „Komáři mě milují.“ V nové studii ale začíná být mnohem zajímavější druhá otázka: kteří komáři?
Preference Aedes aegypti a Aedes albopictus se částečně překrývaly, ale rozhodně ne natolik, aby vznikla univerzální tabulka lidí od „výborný“ po „nepoživatelný“. Třetí druh, Culex quinquefasciatus, měl zase vlastní preference. Stejný člověk tedy mohl v jedné komáří porotě získat vysoké hodnocení a v jiné propadnout.
Je to vlastně dokonale normální. Jednomu člověku dáte koriandr a požádá o další. Druhému ho dáte a začne kontrolovat, zda jste před přípravou jídla pořádně opláchli jar. Jeden miluje olivy, druhý je považuje za slané nehody.
A přesto jsme z nějakého důvodu očekávali, že všechny komáří druhy podepíší jednotnou mezidruhovou chuťovou směrnici.
Nepodepsaly.
Člověk tedy možná není obecně „chutný pro komáry“. Může být pouze degustační favorit určitého druhu. Redakce gratuluje. Je to ocenění, které si do životopisu opravdu uvádět nemusíte.
A teď jedna nepříjemnost: komár vaši krev ještě ani neochutnal
Celý gastronomický obraz má samozřejmě jeden biologický háček. Když říkáme, že jednomu komárovi „chutnáte“, používáme metaforu. Samička se totiž nerozhoduje podle chuti krve poté, co vás bodne.
Ona si vás vybere předem.
Komáři při hledání hostitele kombinují několik různých informací. Vydechovaný oxid uhličitý je upozorní, že někde poblíž dýchá potenciální hostitel. Důležitou roli hraje tělesný pach a při přiblížení také teplo, vlhkost a další signály. U Aedes aegypti vědci v roce 2024 prokázali také schopnost využívat tepelné infračervené záření vydávané pokožkou v kombinaci s dalšími podněty.
Takže ne: komár nepřiletí, nenapije se a potom nepřemýšlí, zda ročník 1987 vykazuje příjemné tóny železa a lehký dozvuk glukózy. Nejdřív vás najde. Potom vás vybere. A až pak přijde k odběru.
Teorie o „sladké krvi“ tím dostává poměrně zásadní provozní problém. Komár při rozhodování ještě netuší, jak vaše krev chutná.
Každý člověk chodí světem ve vlastním chemickém oblaku
Klíčem k rozdílům mezi lidmi je mimo jiné tělesný pach. Ten není jedna vůně, ale mimořádně komplikovaný koktejl těkavých chemických látek uvolňovaných z pokožky. A jednotliví lidé tento koktejl nemíchají stejně.
Nová studie proto nezkoumala pouze to, ke komu komáři létají. Výzkumníci analyzovali také chemické složení pachů účastníků a jejich kožní mikrobiom. Výsledky ukázaly, že různé druhy komárů byly spojeny s různými chemickými profily. Některé skupiny látek souvisely s nižší atraktivitou pro Aedes aegypti a Culex quinquefasciatus, zatímco tygří komár reagoval jinak.
To je možná nejhezčí část celého výzkumu. Neexistuje jedna magická molekula „komářího sexappealu“. Komár nečte jednu položku. Čte celý recept.
Přesně jako člověk, který nemá problém s bramborou, okurkou ani majonézou, ale dostane všechny tři dohromady v konkrétním poměru a následně oznámí rodině, že takhle se bramborový salát nedělá.
A kuchaře nosíte přímo na sobě
Jenže ani ten pachový recept nevyrábí člověk úplně sám.
Na naší kůži žije rozsáhlé společenství mikroorganismů. Bakterie zpracovávají látky produkované kožními žlázami a při metabolismu vytvářejí další molekuly, které se mohou dostávat do vzduchu. A právě ty může komár zachytit.
Ve studii výzkumníci našli mezi účastníky stovky mikrobiálních skupin a složení mikrobiomu se člověk od člověka lišilo. Některé bakterie se častěji objevovaly u lidí atraktivnějších pro komáry, jiné byly spojeny s nižší atraktivitou. Autoři ale správně upozorňují, že jde o asociace, nikoli důkaz, že konkrétní bakterie sama způsobuje, že se z člověka stane komáří restaurace roku.
Člověk tedy stojí ráno v koupelně, používá sprchový gel, deodorant, parfém a pečlivě buduje vlastní olfaktorickou identitu.
Mezitím několik miliard mikroorganismů na jeho kůži provozuje paralelní marketingovou agenturu, o jejíchž aktivitách nebylo vedení informováno.
Pan Mňau považuje tuto organizační strukturu za velmi lidskou.
Ne, prosím, nezačínejte si na kůži pěstovat bakterie podle internetu
Jedním ze zajímavých nálezů nové studie byla Pseudomonas aeruginosa, která byla hojnější u některých méně atraktivních účastníků pro Aedes aegypti a Culex quinquefasciatus.
Redakce už vidí, jak se někde otevírá internetové fórum:
„NATURAL MOSQUITO HACK!!! Stačí bakterie!“
Ne.
Pseudomonas aeruginosa je oportunní patogen schopný vyvolávat závažné infekce. Nikdo si ji nebude cíleně pořizovat na pokožku proto, že možná souvisí s chemickým prostředím, které některým komárům méně voní.
Výzkumníky zajímá něco úplně jiného: jaké látky jednotlivé mikroorganismy vytvářejí a zda bychom jednou některé z těchto mechanismů mohli využít například při vývoji lepších repelentů.
Cílem není stát se Petriho miskou. Repelent je stále výrazně rozumnější produkt. Bobík se ptal, zda by nebylo jednodušší komáry naučit jíst něco jiného. Redakce mu oznámila, že samičky potřebují živiny z krve pro tvorbu vajíček Bobík požádal, aby se další reprodukční detaily už nevysvětlovaly.
Starší studie nelhala. Jen se ptala jednoho hosta
Možná si pamatujete jinou zprávu: vědci už před několika lety zjistili, že někteří lidé jsou skutečnými dlouhodobými „magnety na komáry“.
To stále platí.
Studie publikovaná v roce 2022 v Cell opakovaně testovala lidi proti Aedes aegypti a zjistila velmi stabilní rozdíly. Někteří účastníci byli pro tento druh výrazně atraktivnější než jiní i během opakovaných testů v průběhu času. Vysoce atraktivní lidé měli v kožních emanacích vyšší množství některých karboxylových kyselin.
Nový výzkum starší práci nevyvrací. Pouze do restaurace pozval další hosty. Aedes aegypti může mít svého dlouhodobého favorita. Tygří komár se na něj podívá a řekne: „Nechápu ten hype.“ A Culex si mezitím sedne k jinému stolu. To je celý rozdíl.
Komáří Michelin tedy neexistuje. Máme několik konkurenčních průvodců
Právě tohle je podle redakce nejzajímavější závěr nové studie. Člověk má obrovskou tendenci hledat univerzální žebříčky.
Nejlepší jídlo. Nejhezčí barvu. Nejpříjemnější vůni. Nejatraktivnějšího člověka. A samozřejmě člověka, kterého komáři žerou nejvíc.
Jenže biologie podobné soutěže často odmítá pořádat. Živočichové mají různé smyslové systémy, ekologii, evoluční historii a preference. Dokonce i dva komáři, kteří oba využívají člověka jako hostitele, nemusí hledat přesně stejnou kombinaci pachů.
A to bychom možná neměli považovat za překvapení.
Lidé nedokázali dosáhnout konsenzu ani v otázce, zda patří do bramborového salátu jablko. Přesto jsme od několika evolučně odlišných druhů komárů požadovali jednomyslné hodnocení lidského menu.
To je sebevědomí.
Tak proč štípou vás a souseda ne?
Protože vy a soused nejste chemicky identičtí. Liší se vaše kožní pachy, mikrobiální společenství, produkce různých těkavých látek i další vlastnosti. A když k tomu přidáme konkrétní druh komára se svou vlastní senzorickou výbavou, vznikne velmi specifická kombinace.
Neexistuje tedy nutně jednoduchá stupnice:
Petr – chutný.
Jana – méně chutná.
Karel – nechutný.
Spíš máme několik různých restaurací a několik různých recenzentů. Jeden druh přiletí k Petrovi a udělí pět hvězd. Druhý odejde k Janě. Třetí začne kroužit kolem Karla, který se celou dobu samolibě chlubil, že ho „komáři vůbec nežerou“.
A někde v pozadí sedí člověk, kterého všichni ignorují, a je přesvědčený, že za to může jeho krevní skupina, česnek k večeři nebo charakterová pevnost. Komár jeho teorii nečetl.
Redakční verdikt
Člověk si nemusí přestat stěžovat na komáry. Byla by to mimořádně náročná kulturní změna a redakce není naivní.
Mohl by ale přestat očekávat, že všichni komáři mají stejný vkus.
Nová studie ukazuje něco vlastně docela intuitivního: různé druhy si mezi stejnými 119 lidmi vybíraly různé favority a nikdo se nestal univerzálním vítězem celé soutěže. Chemie pokožky a mikrobiom zřejmě pomáhají vysvětlovat proč, ale celý systém je komplexní a neexistuje zatím jednoduchý recept na „člověka, kterého komáři nechtějí“.
Možná je tedy čas přestat hledat jednu magickou vlastnost „sladké krve“.
Člověk je zkrátka trochu jako koriandr. Jeden komár přiletí a řekne: „Výborné, toho si dám.“ Druhý má pocit, že jste mýdlo na talíři. A vzhledem k tomu, co lidstvo dokáže provést kvůli cibuli v bramboráku, nemáme nejmenší právo se tomu divit.
Pan Mňau pouze žádá, aby se do příští studie zařadila otázka, zda existuje člověk, kterého považují všichni komáři za gastronomický omyl. Bobík se dobrovolně přihlásil. Redakce mu vysvětlila, že pokus probíhá na lidech. Bobík se urazil výrazně víc, než bylo nutné.
Redakční tečka: K dnešnímu komářímu gastronomickému sporu nás přivedl článek „Proč komáři žerou právě vás a člověka vedle nechají být?“ na Centrum.cz. Původní text vysvětluje chemii a mikrobiom; Žlutá kočka k němu pouze dodává, že lidstvo, které je schopné rozdělit rodinu kvůli receptu na bramborový salát, by mohlo komárům jejich vlastní preference bez dalšího vyšetřování odpustit
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Zdroje: iScience – Individual humans are more attractive to certain mosquito species due to skin chemistry and microbiome composition [1], Cell – Differential mosquito attraction to humans is associated with skin-derived carboxylic acid levels [2], Nature – Thermal infrared directs host-seeking behaviour in Aedes aegypti mosquitoes [3], Centrum.cz – Proč komáři žerou právě vás a člověka vedle nechají být? [4], img ai generated