„Moc námahy s nejistým výsledkem.“ Petr Pavel zavzpomínal, jak se snažil získat svou ženu EvuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
„Moc námahy s nejistým výsledkem.“ Petr Pavel zavzpomínal, jak se snažil získat svou ženu Evu
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