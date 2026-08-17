Zůstala vám po babičce tahle pánev? Sběratelé za ni nabízejí až 50 000 Kč v hotovosti

Zaprášená litinová pánev, co roky leží v koutě spíže nebo na chalupě, obvykle skončí bez milosti v kontejneru. Jenže přesně po takových kusech se v zahraničí shánějí sběratelé a za ty pravé jsou ochotní zaplatit nečekané sumy. Než tedy starou pánev odnesete do sběru, věnujte jí pár minut. Hranice mezi obyčejným kusem železa a malým pokladem se totiž skrývá na jediném místě.
Proč stará litina strčí novou pánev do kapsy
Dobře opečovaná litinová pánev klidně přežije svého majitele i jeho děti. Zatímco moderní kus s tenkým nepřilnavým nástřikem se po pár sezonách odepíše, poctivá litina putuje v rodinách z generace na generaci. Jedinou podmínkou je pravidelná péče.
Poctivá litina vydrží při pravidelné péči v rodině i několik generací. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Vysvětlení té kvality je přitom prosté. U starších kusů se hotový odlitek ještě dobrušoval na strojích, díky čemuž vznikl sklovitě hladký povrch, na kterém jídlo po vypálení skoro nechytá. Dnešní levné pánve tímhle krokem neprojdou, odlévají se rovnou do písku a zůstávají znatelně drsnější. Řada kuchařů proto i dnes sáhne radši po desítky let staré litině než po nové.
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Pokud se má stará pánev proměnit v peníze, skoro vždy za tím stojí jedno ze dvou amerických jmen. Griswold sídlil v pensylvánském Erie, patří k vůbec nejstarším výrobcům a jeho litina odjakživa platila za naprostou špičku. O generaci mladší Wagner spustil ohijskou výrobu v roce 1891 a proslul tak hladkým povrchem, že po jeho pánvích sáhnou i profesionální kuchaři.
Obě jména mají mezi sběrateli takový zvuk, že se za jejich zachovalé kusy platí sumy, o jakých by u obyčejné pánve nikdo neuvažoval. Domácí evropská litina jde na odbyt taky, ale velká mezinárodní poptávka se točí hlavně kolem těchto dvou výrobců.
Všechno se láme na značce vyražené na dně
Klíč k ceně leží na spodní straně pánve, kde bývá vyražená značka nebo logo výrobce. U Griswoldu platí jednoduché pravidlo: čím starší značení, tím vyšší cena. Nejvíc sběratelé touží po nejstarším nápisu ERIE a po takzvaném šikmém logu, kde je název psaný skloněným písmem. Protože se podoba loga v čase měnila, dovede zkušené oko zařadit konkrétní kus do správné dekády i bez dalších vodítek.
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Napovědět umí i další drobnosti. Starší kusy mívají na spodní straně vystouplý kroužek a číslo velikosti bývá vyražené i nahoře na rukojeti. Do ceny se promítne i rozměr pánve a vzácnost konkrétního typu. Běžné kousky pořídíte za pár stovek, u vzácnějších roste cena násobně.
Jak odlišit originál od novodobé kopie
Zájem sběratelů přitáhl na trh i padělky, takže se hodí vědět, podle čeho pravost poznat. Originál má značení se zřetelnými, ostře taženými hranami, kov bez zrnitosti a pečlivě odvedený odlitek. U napodobeniny bývá logo jakoby rozteklé, materiál drsnější a jednotlivé detaily prostě nesedí. Reprodukce navíc často zkomolí i číslo velikosti na rukojeti, které u pravého kusu sedí přesně.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Znak Originál Kopie Značení zřetelné, ostré hrany rozteklé, neostré Povrch na omak hladký, bez zrnitosti znatelně drsnější Detaily a odlitek pečlivě provedené nesedí, nepřesné Přečtěte si také: Babičky to věděly: 1 hrnek navíc do vody a knedlíky nikdy nezgumovatí, ani druhý den z lednice
Před koupí i prodejem ověřte, že pánev není prasklá, jediná trhlina totiž cenu srazí k nule. Pomůže snadný trik: pánev nadzvedněte a lehce do ní ťukněte. Čistý zvon znamená, že je nejspíš v pořádku, tupý plochý zvuk může prozradit skrytou prasklinu, kterou okem nezahlédnete.
Kolik sběratelé reálně zaplatí
A teď to podstatné. Většina starých pánví se pohybuje v řádu stovek až nižších tisíců korun, takže s jměním u každého kusu železa nepočítejte. Vzácnější a dobře zachovalé modely se ale prodávají za stovky až tisíce dolarů a ty úplně nejcennější, hlavně rané Griswoldy se šikmým logem, atakovaly na zahraničních aukcích i několik tisíc dolarů za kus. V přepočtu jde o desítky tisíc korun a u naprostých rarit se částka vyšplhá i přes 50 000 korun.
Na výsledné sumě umí zahýbat i jedna drobnost. Tmavý nálet na povrchu, odborně patina, berou znalci jako vítaný důkaz stáří a pravosti, takže byste pánev před prodejem neměli drhnout do lesku. Rez se dá přebrousit a povrch znovu zapéct, takže sama o sobě hodnotu nezabíjí. Srazí ji až praskliny a zprohýbané dno. Trh s historickou litinou je u nás zatím malý, takže většina seriózních obchodů se odehrává přes zahraniční aukce nebo sběratelské skupiny.
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Zdroje: https://www.kitchensanity.com/cookware/griswold-cast-iron/, https://www.castironcollector.com/griswoldtm.php, https://valuableantiques.org/antique-cast-iron-skillet/, https://www.koktejl.cz/zajimavosti/mate-doma-starou-litinovou-panev-mozna-drzite-v-ruce-poklad/, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/stara-litinova-panev-sberatele/