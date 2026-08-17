Němci skupují tyhle hrnce z dob ČSSR a platí za ně až 15 000 Kč. Češi je mají zaprášené na chalupě

Spousta lidí má někde na chatě nebo ve sklepě starý plechový hrnek, kterému už roky nevěnovala jediný pohled. Přitom právě takové kousky teď shánějí sběratelé daleko za našimi hranicemi a nejhlasitěji se ozývají zájemci z Německa. Většina obyčejného smaltu žádný zázrak nepředvede, u pár vybraných typů se ale hodnota šplhá do řádů tisíců.
Proč o český smalt stojí i cizina
Retro nádobí frčí už delší dobu a nesbírají ho zdaleka jen Češi. O dobový český smalt je zájem i v zahraničí, vedle Německa se kupci hlásí třeba z Japonska. Důvod je prostý, tuzemské smaltovny kdysi vyvážely do celého světa a jejich hrnce se rozvezly po desítkách zemí, kde v kredencích leží dodnes.
Rozhodující byla hlavně výroba z Českých Budějovic. „Nejvýznamnějším výrobcem kuchyňského smaltovaného zboží se stala českobudějovická smaltovna Sfinx,” sdělila Deníku Jindra Šmídová, která stojí v čele Muzea smaltu a smaltovaného nádobí. Zdejší závod dodával do bezmála osmi desítek zemí a fungoval až do roku 2005.
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Poptávku dnes žene dohromady několik věcí. K nostalgii po dětství u prarodičů se přidala móda kuchyní ve stylu minulého století, kterou roztáčejí fotky na sociálních sítích. A protože po revoluci zamířila spousta nádobí do popelnice, zachovalých kusů ubývá a cena roste.
Za co dají sběratelé tisíce a za co pár korun
Titulky sice slibují pohádkové sumy, běžná zkušenost z bazarů je ale mnohem přízemnější. Drtivá většina hrnků skončí na pár stech korunách a u vyloženě otlučených kusů jde cena ještě níž. Skutečně zajímavé peníze začínají teprve u kousků se sběratelskou přidanou hodnotou, tedy u zachovalých hrnků s dobře rozpoznatelnou značkou. Nejvýš pak míří kompletní soupravy s dochovaným dobovým obalem, u kterých se částka přehoupne až k patnácti tisícům.
Orientační přehled podle toho, co za hrnec zrovna máte, nabízí tabulka:
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Jaký kus máte Kolik zhruba vynese Vyloženě otlučený nebo poškozený pod 50 Kč Běžný hrnek z kuchyně bez zvláštností několik set Kč Zachovalý kus s jasným logem výrobce 2 000 až 5 000 Kč Bezchybný exemplář značky Sfinx (v dražbě) přes 6 000 Kč Celá souprava v jednom vzoru s dobovým obalem až 15 000 Kč Značka na dně a nepoškozený smalt jsou klíč
Cenný kus od bezcenného odliší nejspolehlivěji pohled zespodu. Výrobci totiž svoje logo umisťovali na dno, buď ražbou přímo do kovu, nebo schované pod vrstvou barevného smaltu. Kus úplně bez značky jde z ruky těžko, protože u něj kupec nepozná, jak je starý ani odkud pochází. Nejlíp se přitom prodává budějovický Sfinx, a když na dně stojí Made in Czechoslovakia nebo samotné ČSSR, je jasné, že kousek pochází z časů někdejšího Československa.
Druhý faktor, na kterém všechno stojí, je stav povrchu. Kupci trvají na bezchybném vzhledu, takže cenu shodí i jediné oprýskané místo. Jakmile se obnaží holý plech, začne rezavět a z ceny v řádu tisíců nezůstane skoro nic. Právě proto se takový hrnek čistí co nejšetrněji, drátěnce i ostrým čističům se vyhněte a stačí otření navlhčenou utěrkou.
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Kupodivu vede úplně obyčejný kousek. Drobný bílý hrnek pokrytý puntíky patřil za socialismu do výbavy skoro každé kuchyně. Tečky bývaly zpravidla červené nebo modré a smaltovny hrnek v sedmdesátých a osmdesátých letech vyrobily v obrovských sériích. Jezdil s lidmi na výlety i na chalupu a právě to, jak byl tenkrát všední, z něj dnes v zachovalém stavu dělá vyhledávané zboží.
Vedle puntíků existuje ještě jedna ceněná skupina, hrnce s ručně malovanými scénami z opery Prodaná nevěsta. Objevují se na nich hrdinové Smetanova díla, tedy Mařenka, Jeník i dohazovač Kecal. Většina takových kusů vznikla ještě mezi válkami a výroba dobíhala v padesátých letech. Čím vzácnější je konkrétní výjev, tím prudčeji cena v aukci stoupá.
Jak nenaletět na kopii a kde hrnek prodat
Se stoupajícími cenami se na trhu množí i napodobeniny, a tak se před koupí vyplatí kus pořádně prohlédnout. Pravost prozradí drobné nedokonalosti, smalt bývá nanesený nestejně silně a najdete na něm i stopy po ruční práci. Sériové kopie jsou naopak podezřele uhlazené, barvy mají nepřirozeně jednotné a schází jim nádech stáří, jaký věci dodá jedině dlouhé používání.
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Chcete-li hrnek zpeněžit, největší šanci na kupce nabízejí aukční weby jako Aukro nebo Sbazar. Bez ostré fotky dna se značkou si ho ale sotva někdo rozklikne. Cenu neodhadujte podle toho, kolik prodejci za podobné kusy chtějí, spolehlivější je zjistit, za kolik už dražby srovnatelných hrnků reálně skončily.
Zdroje: https://www.centrum.cz/clanek/sberatele-z-nemecka-i-japonska-lovi-tenhle-smaltovany-hrnek-z-dob-cssr-plati-az-6-000-kc-261751, https://www.tiscali.cz/nemate-doma-stary-smaltovany-hrnec-po-babicce-na-bazarech-se-prodava-i-za-6-000-kc-708196, https://www.nespechej.cz/clanky/tenhle-hrnec-mela-doma-kazda-babka-ted-po-nich-sberatele-sili-a-nabizi-az-15-000-kc-20260529-8536.html, https://techsvet.cz/domacnost/mate-doma-stare-nadobi-ze-socialismu-zachovale-kusy-maji-hodnotu-pres-150-000-kc/adrianasingerova/, https://www.denik.cz/pribehy-a-rozhovory/smaltovani-cesko-20220602.html, https://fresh.iprima.cz/magazin/posledni-smaltovna-je-v-ceskych-budejovicich-a-slavi-vyroci-belis-tam-vyrabi-ikonicke-nadobi-410173