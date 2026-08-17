Perfekcionismus nevypadá vždy dokonale. Někdy vypadá jako hromada věcí, které jsi nikdy nezačala řešit

Chtěla bys cvičit. Dvacet minut by ale přece nemělo smysl, pořádný trénink má hodinu. Hodinu nemáš, takže necvičíš.
A večer sedíš mezi neuklizenou kuchyní a nepoužitou podložkou na cvičení a docházíš k jedinému logickému závěru: Jsem strašně líná. Možná nejsi. Možná sis jen nastavila podmínky, za kterých je skoro nemožné začít.
Perfekcionismus nevypadá vždycky jako dokonale srovnaná kabelka
Představa perfekcionistky bývá docela líbivá. Má perfektní tabulky, domácnost a úkoly hotové tři dny před termínem. Jenže existuje i druhá tvář perfekcionismu.
Meta-analýza zahrnující tisíce lidí ukázala, že takzvané perfekcionistické obavy – strach z chyb, pochybnosti o vlastním výkonu a pocit, že výsledek nebude dost dobrý – souvisejí s větší tendencí prokrastinovat. Naopak samotná snaha odvést kvalitní práci se s prokrastinací pojit nemusí. Rozdíl je zásadní.
„Chci to udělat dobře“ tě může rozhýbat. „Nemá cenu to dělat, pokud to nebude perfektní“ tě může dokonale zastavit.
Dvacet minut se počítá
Zkus si všimnout, kolikrát používáš nenápadné slovo pořádně. Pořádně uklidit. Pořádně si zacvičit. Pořádně uvařit. Pořádně se věnovat dětem. Pořádně odpočívat. Najednou je i odpočinek projekt.
Přitom kuchyň nemusí být generálně uklizená, aby byla večer čistší než ráno. Patnáct minut chůze se nestane nulou jen proto, že jsi neodcvičila celou lekci. Večeře nemusí obsahovat tři chody, aby byla večeří.
Mezi dokonale a vůbec totiž existuje obrovské území jménem dost dobře. A většina života se odehrává právě tam.
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Zkus úkol zmenšit tak, až ti bude připadat skoro směšný
Ne „uklidím byt“, ale uklidím kuchyňskou linku. Ne „začnu zase sportovat“, ale půjdu na deset minut ven. Ne „vyřeším finance“, ale otevřu bankovnictví a podívám se na poslední měsíc.
Tohle není rezignace na ambice. Je to odstranění překážky mezi tebou a začátkem. Protože hotových deset minut je pořád víc než dokonale naplánovaná hodina, která nikdy nezačala.
Lenost je někdy příliš snadný rozsudek
Slovo líná je nebezpečně pohodlné. Jedním výrazem vysvětlí všechno a nemusíš dál zkoumat, co se skutečně děje.
Možná jsi vyčerpaná. Možná je úkol příliš velký. Možná nevíš, kde začít. Možná se bojíš výsledku. A možná sis nastavila standard, který by nesplnila ani tvoje imaginární dokonalá verze.
Takže až zase budeš stát před hromadou prádla a říkat si, že jsi nemožná, zkus místo soudu jednu otázku: Jak by vypadala nejjednodušší přijatelná verze tohohle úkolu? Možná zjistíš, že problém nikdy nebyl v tom, že nechceš nic dělat. Jen ses snažila všechno dělat na jedničku. A život opravdu nemusí být maturita.
FAQ
Souvisí perfekcionismus s prokrastinací?
Některé jeho složky ano. Výzkum rozlišuje mezi vysokými standardy a perfekcionistickými obavami; právě obavy z chyb a negativního hodnocení jsou s prokrastinací spojeny výrazněji.
Pomáhá rozdělování úkolů?
U velkých nebo nepříjemných úkolů může snížení vstupní náročnosti usnadnit samotné zahájení.
Je každá prokrastinace perfekcionismus?
Ne. Důvodů může být mnoho, od únavy přes nezájem až po problémy s pozorností či psychické obtíže.
Redakční poznámka: Pokud dlouhodobě nezvládáš běžné každodenní činnosti nebo tě vyčerpání výrazně omezuje, není dobré automaticky všechno připisovat „lenosti“. Příčina může být i zdravotní nebo psychická.
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Zdroje: [1] European Journal of Personality – A Meta-analytic and Conceptual Update on the Associations Between Procrastination and Multidimensional Perfectionism; [2] Behavioural and Cognitive Psychotherapy – Perfectionism and procrastination of CBT homework; img ai generated