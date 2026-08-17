TV sledovanost: Policie Modrava bojuje s těžkým konkurentem. Letní tahák Novy se rozloučil neslavně

Největší pozornost během letních prázdnin stále přitahují reprízy osvědčené Policie Modrava, pozice seriálu ale už není zdaleka tak skálopevná jako před pár týdny. Modrava se i uplynulou neděli stala s 915 tisíci diváky nejsledovanějším seriálem týdne a jako jediný pořad se během léta, kdy televizní sledovanost výrazně klesá, dokáže pohybovat těsně pod milionovou hranicí. Každým týdnem ale Modravě čím dál více dýchá na paty konkurence od ČT v podobě populárního Docenta.
Veřejnoprávní stanice odstartovala reprízy druhé řady a sledovanost seriálu tak mezivíkendově vzrostla o téměř 200 tisíc diváků. Nedělní epizodu si tak nenechalo ujít 828 tisíc duší, což jasně ukazuje, že hlad po kriminálce s Ivanem Trojanem, Ondřejem Vetchým a Terezou Ramba před zářijovou premiérou třetí sezóny začíná stoupat. Docent je tak rázem pro Policii Modrava vážnějším rivalem a vypadá to, že od blížící se třetí série si mohou na ČT slibovat velké věci.
Policie Modrava ovšem není jedinou detektivkou, s níž Nova slaví v létě úspěch. Velmi hezká čísla produkují také oblíbené Případy mimořádné Marty, které svými reprízami také diváky připravují na blížící se novou řadu. Sledovanost seriálu se stabilně pohybuje okolo 600 tisíc diváků (konkrétně se v úterý jednalo o 594 tisíc a ve čtvrtek o 622 tisíc), což je na letní období nadprůměrný výsledek, o němž si většina seriálů může nechat jen zdát. Marta díky tomu nemá ve svých slotech prakticky konkurenci, pouze oblíbený Most! dokáže ve čtvrtek bodovat alespoň u mladších diváků. I tak ale dokáže novácká kriminálka nad svými rivaly v obou dnech vést o takřka 200 tisíc diváků.
Mnohem menší radost ale dělá Nově reality show Farma Česko, která v pátek doputovala do svého finále. A moc lidí to bohužel nezajímalo. Farma s moderátorem Adamem Vaculou byla v podstatě jedinou větší letní novinkou Novy, která měla potenciál přilákat více diváků. Stejně jako v případě první série ale na obrazovkách bojovala s nezájmem a i v rámci sledovanosti reality shows se pohybovala spíše v podprůměrných vodách. Sledovanost byla místy jak na horské dráze a např. ve čtvrtek dokonce show přilákala 210 tisíc diváků (jedno z nejlepších čísel v rámci tohoto ročníku), záhy ale v pátek při svém finále zaujala pouze 136 tisíc diváků a skončila daleko za konkurencí. Farma je tak další ze zástupu reality show, jež popularitu sbírají spíše na streamu, v televizi ale podávají velmi rozpačitý a zaměnitelný výkon.
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Zdroj: ATO – Nielsen Admosphere, živě+TS0, Kinobox