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TV sledovanost: Policie Modrava bojuje s těžkým konkurentem. Letní tahák Novy se rozloučil neslavně

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Letní televizní schéma se pomalu chýlí ke konci a už od tohoto týdne začnou jednotlivé stanice postupně servírovat novinky a nové díly oblíbených seriálů. Pojďme se proto ještě jednou ohlédnout za tím, jaké seriálové reprízy si u diváků během léta vedou nejlépe.
TV sledovanost: Policie Modrava bojuje s těžkým konkurentem. Letní tahák Novy se rozloučil neslavně

TV sledovanost: Policie Modrava bojuje s těžkým konkurentem. Letní tahák Novy se rozloučil neslavně

Zdroj: Kinobox.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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