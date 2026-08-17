Rashford se nevrátil do Manchesteru United, který ho poslal pryč. Právě proto může jeho třetí začátek dopadnout jinak

Rashford strávil posledních osmnáct měsíců na hostováních v Aston Ville a Barceloně. Jeho předchozí působení na Old Trafford skončilo po rozchodu s Rubenem Amorimem, který ho přestal využívat. Teď je Amorim pryč a nový trenér Michael Carrick o osmadvacetiletém útočníkovi mluví jednoduše: „Je to náš hráč.“ Harry Maguire v pondělí přidal, že doufá v Rashfordovo setrvání a považuje ho za velký přínos pro mužstvo.
Tohle není návrat do stejné situace. A právě to je jeho největší šance.
S Amorimem už nešlo jen o fotbal
Výkonnostní problém lze vyřešit. Hráč může trénovat lépe, změnit pozici nebo dostat jinou roli. Mnohem obtížnější je situace, kdy trenér přestane hráči důvěřovat a každý další krok začne být interpretován přes jejich konflikt. Přesně do této fáze se Rashford dostal na konci roku 2024.
Hostování proto nebylo jen sportovním restartem. Bylo oddělením dvou stran, které už spolu nedokázaly normálně fungovat.
Carrick tenhle problém nedědí. Nemusí obhajovat rozhodnutí předchozího trenéra. Nemusí vysvětlovat, proč Rashford před osmnácti měsíci nehrál. Může ho posuzovat podle toho, co mu nabízí dnes.
To ale neznamená automatické odpuštění
Romantická verze příběhu by zněla jednoduše. Odchovanec se vrací domů. Starý konflikt zmizel. Všichni začnou znovu.
Jenže Manchester United není terapeutická skupina. Rashfordovi je 28 let. Klub už nemůže plánovat sezonu podle toho, čím by mohl jednou být. Musí vědět, čím je teď.
A právě Maguireho dnešní slova jsou zajímavá. Nemluvil o sentimentu nebo o historii Rashforda v United. Zdůraznil, že je nebezpečný pro obranu soupeře, že mužstvo zlepšuje a že už po příchodu z lavičky proti Milánu ukázal schopnost ohrožovat poslední linii.
To je mnohem užitečnější argument pro setrvání.
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Carrick Rashforda zná ještě z jiné verze United
Michael Carrick není člověk, který Rashforda objevil teď.
Znají se z Carrickova předchozího působení v klubu a současný trenér sám připomněl, že Rashforda zná dlouho. Po návratu jej pochválil za přístup a označil jej za hráče schopného nabídnout United něco trochu jiného.
To může být výhoda. Carrick nemusí zjišťovat, jak Rashford funguje ve chvíli, kdy je sebevědomý, ani co se děje, když mu forma spadne. Otázka je, jestli z této znalosti dokáže vytvořit konkrétní roli.
Nejhorší možností by bylo vrátit starého Rashforda do starého prostoru
United nepotřebují, aby Rashford znovu dostal stejné místo jen proto, že ho míval dřív. Potřebují zjistit, kde může být dnes nejlepší. Pořád má rychlost. Pořád dokáže útočit za obranu. Pořád je nebezpečný, když dostane prostor k přechodu do útoku.
Jenže pokud bude hrát v mužstvu, které dlouho drží míč proti hlubokému bloku, musí nabídnout víc než sprint do otevřeného prostoru. Právě tady bude Carrickova práce zajímavá. Ne „vrátit Rashfordovi starou roli“. Vytvořit mu novou, která odpovídá tomu, jaký hráč se vrací po osmnácti měsících pryč.
United navíc nemají čas na dlouhý experiment
Premier League začne pro Manchester United 22. srpna výjezdem na hřiště nováčka Hull City. Minulou sezonu skončili třetí, takže Carrick nepřebírá klub, který může rok bez tlaku zkoušet různé varianty.
Pokud Rashford zůstane, nebude mít tři měsíce na hledání sebe sama. Konkurence začne okamžitě. A právě to může být paradoxně dobře. Předchozí Rashfordovy restarty často doprovázela obrovská debata o tom, co potřebuje on. Teď by měla být otázka obrácená. Co potřebuje United od Rashforda?
Třetí začátek může fungovat jen tehdy, pokud nebude kopií prvního
Rashford už jednou v Manchesteru vyrostl v hvězdu. Pak se propadl. Pak se vrátil. A znovu se dostal do bodu, kdy klub opustil. Proto nestačí, že tentokrát u postranní čáry stojí jiný trenér. Musí být jiný také samotný vztah mezi hráčem a mužstvem.
Carrick mu dává nejcennější věc, kterou po konfliktu s Amorimem mohl dostat: možnost začít bez starého rozsudku.
Ale čistý začátek není čistý účet. Rashford už má za sebou dost kariéry na to, aby se neposuzoval podle příslibu. Pokud zůstane, musí Manchester United zlepšit teď. A možná právě proto má tento návrat větší šanci než všechny předchozí pokusy o restart.
Poprvé nejde o to zachránit mladou hvězdu. Jde o to zjistit, zda osmadvacetiletý hotový fotbalista ještě může být důležitý pro nový Manchester United.
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Zdroje: Reuters – Maguire hopes 'big asset' Rashford stays at Manchester United [1], Manchester United – Carrick: We're the lucky ones [2], Manchester United – Match report: United 2 AC Milan 4 [3], foto IMAGO – Marcus Rashford [4].