Kdo zdědil po babičce tuhle cukřenku, sedí na malém jmění. Sběratelé za ni dají klidně 26 000 Kč

Cukřenka po babičce, kterou by většina lidí bez váhání vyhodila, umí v aukční síni pořádně překvapit. Poptávka po starém porcelánu i stříbře roste a kvůli pár správným kouskům sáhnou sběratelé hluboko do peněženky. Hranice mezi haraburdím a malým jměním je přitom tenká a schovaná tam, kam se skoro nikdo nedívá.
Proč staré cukřenky znovu zdražují
Trh se starožitným porcelánem táhnou nahoru hlavně internetové dražby. Přes české aukční weby dnes přihazují i zájemci z Německa a Rakouska, takže se o dobrý kus pere víc kupců naráz a částky rostou. Roli hraje i to, že padesátníci přebírají pozůstalosti a řeší, co s nepoužívaným rodinným servisem.
Zděděné rodinné servisy dnes míří do internetových dražeb, kde se o zachovalé kusy přetahují i sběratelé ze zahraničí. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Většina za drobné, jeden kus za desetitisíce
Rovnou na rovinu: drtivá část starých cukřenek se prodá jen za pár stovek a o spoustu z nich nezavadí vůbec nikdo. Vysoká cena naskočí jedině tam, kde se potká žádaný výrobce, zachovalý stav a nejlépe i dochovaný zbytek soupravy.
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Ukázkou je pražská aukční síň Arthouse Hejtmánek. Bohatě zdobená stříbrná cukřenka s ovocem na víčku tam změnila majitele za zhruba 26 000 korun. Jiná, na pohled podobná stříbrná cukřenka ze stejné dražby přitom vynesla jen zlomek té částky. Rozhodlo provedení a stav kusu.
Schumann a míšeňské meče: značky, po kterých sběratelé jdou
Klíč k hodnotě je schovaný vespod. Každý výrobce si svoje zboží kolkoval po svém, takže z otisku na dně poznáte dílnu i přibližné stáří a některá jména mají mezi znalci zvláštní zvuk.
Největší hvězdou jsou teď krajkově prolamované cukřenky německé značky Schumann. Zachovalý kus se prodá za jednotky tisíc, u nejvzácnějších exemplářů z první poloviny 20. století se sběratelé přetahují i o šestimístné sumy. Velkou úctu má také míšeňský porcelán se dvěma zkříženými modrými meči, jednou z nejstarších značek na světě. A když vespod nenajdete vůbec nic, ještě nic nekončí. Dřív se z celé sady kolkoval často jen jediný kus, takže i cukřenka bez razítka může pocházet z prvotřídní dílny.
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Modrobílý cibulák má doma skoro každá rodina, málokdo ale tuší, že s cibulí nemá vůbec nic společného. Vzor vznikl v míšeňské manufaktuře v 18. století podle čínských předloh a ve skutečnosti na něm najdete astry, pivoňky, broskve a granátová jablka. Právě jablka po obvodu kdysi kdosi omylem považoval za cibuli a přezdívka porcelánu už zůstala.
Tuzemská výroba cibuláku odstartovala v roce 1885 a dodnes se soustředí hlavně do Dubí na Teplicku. Pravý dubský originál poznáte podle korunky a nápisu Zwiebelmuster vespod. Za ručně malovaný kousek z Míšně dají kupci nižší tisíce, kdežto sériový dubský cibulák se prodává za stovky.
Kolik jednotlivé typy zhruba stojí, ukazuje následující přehled:
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Typ cukřenky Orientační cena Stříbrná cukřenka s plastickou výzdobou a ovocem na víčku kolem 26 000 korun Krajkově prolamovaný porcelán Schumann, zachovalý kus jednotky tisíc korun Krajkově prolamovaný porcelán Schumann, vzácný starý exemplář až statisíce korun Ručně malovaný míšeňský cibulák nižší tisíce korun Sériová cibuláková cukřenka z Dubí stovky korun Čemu se vyhnout, než kus nabídnete
Sběratel chce vidět autentický, nedotčený kousek. Rozhoduje, jestli drží původní víčko a celé ouško, jestli je malba pořád zřetelná a jestli povrch nikde neoprýskal. Stačí jediná vlasová prasklina nebo ošoupaná hrana a nabídka spadne o desítky procent.
Největší chyba je snažit se poškození spravit doma. Kapka vteřinového lepidla nebo tmelu odhadci okamžitě neunikne a hodnotu spolehlivě srazí, protože přelakovaný kus ztrácí důvěru i cenu. Při mytí zapomeňte na myčku i drsnou chemii, porcelánu prospěje jedině hadřík navlhčený ve vlažné vodě.
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Než se s nálezem vypravíte za odborníkem, připravte si podklady sami. Detailně nafoťte spodní stranu se značkou, dno i vnitřek víčka a na tuzemských aukčních webech si projděte, za kolik se srovnatelné kusy reálně prodaly. Teprve pak zajděte do starožitnictví nebo aukčního domu, kde úvodní ocenění většinou nic nestojí. Klidně se ukáže, že držíte jen milou vzpomínku na babičku. Stejně dobře ale může razítko na dně rozhodnout, že si schůzku se starožitníkem opravdu domluvíte.
Zdroje: https://aukro.cz/starozitne-porcelanove-cukrenky, https://cs.wikipedia.org/wiki/Cibulák, https://www.antikpraha.cz/porcelanove-znacky, https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-pribehy/844100/sberatele-sili-po-starych-cukrenkach-po-babicce-mohou-mit-statisicovou-hodnotu-nemate-je-doma.html, https://www.arthousehejtmanek.cz/cs/vystavy-a-aukce/aukce-2014-5/seznam-del/stribrna-cukrenka-3508/