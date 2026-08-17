Moderátorka fotbalové Ligy mistrů Muratiová. Ukázala dokonalé tělo na jachtě

Jméno Eva Muratiová většině českých fotbalových fanoušků nejspíš nic neřekne. Na Balkáně je to ale jiný příběh. Sedmadvacetiletá novinářka a herečka moderuje pořad o Lize mistrů na albánské platformě Tring a
Sunset Sports Festival ji oficiálně uvádí jako „Official UEFA CL Host, Albania“. Na Instagramu ji sleduje přes 1,4 milionu lidí, a když skončí fotbalová sezona, její feed se mění z analýz zápasů na plážové snímky ze Středomoří. Letos v červnu to nebyla výjimka. Zadar jako startovní čára léta
15. června 2026 Muratiová zveřejnila sérii fotek z chorvatského Zadaru. V popisku oznámila „zahajuji letní sezonu“ a označila resort Falkensteiner Punta Skala. Snímky zachycují pláže, bazény, cvičení i spa, klasický mix, kterým si buduje letní obsah každý rok. Reakce přišly okamžitě: podle zrcadla příspěvku na Imginn post nasbíral 36 613 lajků a 1 443 komentářů.
Nogomania mluvila o „tisících reakcí“, rumunský sportovní server GSP post přebral i s původním popiskem.
Zadar přitom nebyl náhoda. Pár dní předtím Muratiová vystoupila na Sunset Sports Festivalu a pro chorvatský deník
24sata prozradila, že by ráda viděla Hajduk slavit titul a přála by si moderovat zápas Dinama v Lize mistrů. Z pracovní cesty se pak plynule přesunula na dovolenou. Jachta na Sardinii, starší, ale nezapomenutelná série
Motiv luxusní jachty, který u Muratiové rezonuje nejvíc, pochází z loňského léta. V červenci 2025 server
Telegrafi publikoval sérii snímků, na nichž pózuje v červených bikinách na palubě jachty u sardinského pobřeží. Právě tyto fotky se staly virálními a opakovaně se vracejí do oběhu pokaždé, když se o Muratiové začne psát v kontextu letního glamouru.
Archiv Telegrafi ukazuje, že podobný obsah sdílí pravidelně:
Červenec 2024 – plážové snímky z albánského pobřeží, lehké letní outfity. Červenec 2025 – sardinská jachta, červené bikiny. Srpen 2025 – středomořská série v růžových a zelených bikinách. Červen 2026 – Zadar, bazény, pláže, cvičení.
Nejde tedy o jednorázový výstřel. Letní vizuální obsah je u Muratiové součást promyšlené osobní značky, která funguje jako protiváha k seriózní moderátorské roli během fotbalové sezony.
Albánská Diletta Leottová? Čísla mluví jasně
Srovnání s italskou hvězdou Dilettou Leottovou se nabízí samo. Obě stojí na průsečíku sportovní žurnalistiky a silné vizuální přítomnosti na sociálních sítích. Leottová je studijní tváří italské Serie A na platformě DAZN, Muratiová drží stejnou pozici v albánském prostoru pro Ligu mistrů.
Eva Muratiová Diletta Leottová Sledující na Instagramu 1,42 milionu 9,46 milionu Hlavní role Hostka UEFA CL, Albánie Studijní tvář Serie A, DAZN Trh Balkán / Albánie Itálie / globální Engagement rate 4,68 % nižší (typické u větších účtů)
Podle HypeAuditor je Muratiová 28. nejsledovanějším účtem v Albánii a třetí v kategorii Shows. Na domácím trhu je zkrátka top. A její engagement rate 4,68 % naznačuje, že sledující nejsou pasivní, aktivně reagují, komentují a sdílejí.
Víc než bikiny: moderátorka, která mluví o sexismu
Bylo by snadné Muratiovou redukovat na „krásnou tvář z Instagramu“. Ona sama ale v březnu 2025 na TikToku otevřeně popsala, čemu jako žena ve sportovních médiích čelí. Španělský deník AS citoval její vyjádření o tom, že v televizi začala v sedmnácti letech a od začátku byla hodnocena podle líčení, účesu a oblečení, ne podle toho, co říká do mikrofonu. Mluvila o sexistickém obtěžování na sociálních sítích, které přichází pokaždé, když se objeví v přenosech Ligy mistrů.
Právě toto napětí dělá její případ zajímavějším, než se na první pohled zdá. Muratiová vědomě buduje vizuální značku, letní fotky, plážové série, luxusní lokace. Zároveň ale odmítá, aby ji tato značka definovala na úkor profesní kompetence. Je to balancování, které znají sportovní moderátorky po celém světě, od Leottové přes Saru Carbonerovou až po Jimenezovou.
Co z toho plyne pro českého fanouška
Pro diváka, který Ligu mistrů sleduje na českých stanicích, je Muratiová neviditelná. Její přenosy běží na albánské platformě Tring a Vizion Plus, její rozhovory vycházejí v albánštině, chorvatštině nebo rumunštině. Kdo ji ale jednou najde na Instagramu (účet
@evamurati), pochopí, proč balkánská sportovní média věnují jejím letním fotkám tolik prostoru.
Eva Muratiová není náhodná influencerka, která si přilepila hashtag Champions League. Je to regionálně etablovaná sportovní novinářka, která mimo sezonu mění studio za palubu jachty a chorvatské pláže, a její publikum to odměňuje desítkami tisíc reakcí na každý příspěvek.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl