Čištění zahradního nábytku silnou tlakovou myčkou před zimou je fatální chyba. Ostrý proud vody surově rozvlákní povrch a otevře pórům cestu k hnilobě

Koupili jste pevnou plastovou plachtu, omotali jí zahradní stůl i židle na terase a myslíte si, že máte vyhráno? Neprodyšný igelit vytvoří pod povrchem vlhkou kondenzační komoru, která do jara promění drahé dřevo v plesnivou houbu.
Podle výzkumů německého Fraunhoferova institutu pro výzkum dřeva
Fraunhofer WKI a materiálových zkoušek drážďanského institutu technologie dřeva IHD Dresden patří hermetické zakrytí dřeva neprodyšnou fólií k nejničivějším pěstitelským a kutilským chybám. Americká lesní správa a její laboratoř pro lesní produkty USDA Forest Service ve svých materiálových příručkách zdůrazňuje, že dřevo představuje živý hygroskopický materiál, který musí nepřetržitě dýchat a vyrovnávat svou vnitřní vlhkost s okolním prostředím. Pokud dřevěný nábytek na podzim neprodyšně obalíte plastovou plachtou, vytvoříte pod ní dokonalé podmínky pro rozvoj dřevokazných hub a plísní, které do jara nevratně naruší strukturu materiálu.
Zavřít skleník na noc znamená okamžitou zkázu. Sto procentní vlhkost už po západu slunce spustí klíčení botrytidy na celé úrodě Skleníkový efekt pod igelitem: Proč se pod plachtou tvoří louže
Typický podzimní omyl vypadá velmi nenápadně. Majitel zahrady uklidí terasu, srovná dřevěné židle ke stolu, koupí v hobbymarketu pevnou nepromokavou plachtu z polyethylenu a celý komplet pečlivě převáže provazem. Má dobrý pocit, že nábytek ochránil před deštěm a padajícím sněhem. Ve skutečnosti však spustil proces zkázy.
Každé venkovní dřevo v sobě obsahuje přirozenou vlhkost, která se za běžných podmínek pohybuje kolem dvanácti až patnácti procent. Zemský povrch a venkovní dlažba navíc neustále odpařují další vodu. Když na podzim zasvítí denní slunce, teplota pod tmavou plachtou prudce vystoupá. Voda se začne odpařovat jak ze země, tak ze samotného nábytku. Jakmile však slunce zapadne a noční teplota spadne k nule, vodní pára pod neprodyšným igelitem nemá kam uniknout.
Na vnitřní straně fólie dojde k okamžité kondenzaci. Vytvoří se tisíce ledových a vodních kapek, které začnou nepřetržitě stékat a kapat přímo na vodorovné desky stolů a sedáky židlí. Místo suchého zimoviště vznikne uzavřená parní lázeň se stoprocentní relativní vlhkostí. Dřevo začne vodu masivně nasávat zpět do svých pórů, jeho vlhkost překročí kritickou hranici dvaceti pěti procent a spustí se buněčný rozklad, podobně jako když mráz a stojatá voda nevratně poničí
venkovní květináče na promrzlé terase. Srovnání surového a čerstvě naolejovaného dřeva zahradního křesla ukazuje význam pravidelné podzimní impregnace. Dřevokazné houby a hniloba: Co se stane se dřevem do jara
Pro mikroskopické houby a plísně představuje tma, stojatý vzduch a vysoká vlhkost pod plachtou naprosto ideální prostředí. Houbové spory se na povrchu dřeva nacházejí zcela přirozeně a čekají pouze na vhodnou teplotu a vláhu. Jakmile teplota překročí pět stupňů Celsia, pod igelitem začnou okamžitě klíčit.
Jako první nastupuje takzvané modrání dřeva, které způsobuje houba Aureobasidium pullulans. Ta sice přímo nenarušuje pevnost dřevních vláken, ale zbarvuje povrch do nevzhledných šedých a černých map, které pronikají hluboko do struktury a nelze je jednoduše obrousit. Vzápětí se přidávají pravé dřevokazné houby, jako je sklepní koniofora neboli Coniophora puteana. Tyto organismy produkují enzymy štěpící celulózu a lignin. Dřevo ztrácí svou pružnost, měkne a mění se v houbovitou hmotu.
Na jaře majitel plachtu natěšeně sundá a čeká ho šok. Dřevo je pokryté černou plísní, nepříjemně zapáchá zatuchlinou, lak nebo lazura se v celých šupinách odlupují a povrch je lepkavý. V rohových spojích a kolem šroubů se objevují hluboké trhliny. Místo ušetřené práce s uklízením musí majitel investovat tisíce korun do radikální chemické sanace nebo rovnou koupit nábytek nový.
Nechtěné předplatné zdražuje účet za mobil. Jak ho najít a zastavit Zrádné čelní dřevo: Proč nohy nábytku nesmí stát na hlíně a dlažbě
Druhou obrovskou chybou při podzimním odkládání nábytku je ponechání nohou stolů a křesel přímo na zemi. Spodní zakončení nohou představuje takzvané čelní dřevo, kde jsou kapiláry seříznuty kolmo k růstu vláken. Tyto kapiláry fungují v přírodě jako výkonná brčka, kterými strom tahá vodu z kořenů do koruny.
Pokud židle zůstane stát na vlhkém trávníku, mokré zámkové dlažbě nebo v bahně, spodní strana nohy nasává zemní vlhkost neuvěřitelnou rychlostí. Voda vzlíná desítky centimetrů vysoko po noze vzhůru. Při nočních mrazech nasáklá voda zmrzne, zvětší svůj objem a roztrhá dřevní vlákna zevnitř. Nohy židlí pak na jaře při zatížení snadno prasknou a uhnijí u země, stejně jako když neopatrný zahrádkář ponechá pod tlakem vody
fasádní kohout s připojenou hadicí nebo když zanedbá správnou výšku trávníku před zimou a vytvoří podklad pro sněžnou plíseň. Venkovní posezení na otevřeném prostranství trpí trvalým působením deště a nočních mrazů. Srovnání metod zazimování zahradního nábytku a jejich vlivu na životnost
Následující přehled porovnává jednotlivé způsoby uskladnění nábytku před zimou z hlediska proudění vzduchu, rizika plísní a náročnosti na prostor:
Způsob zazimování nábytku Cirkulace vzduchu kolem dřeva Riziko vzniku plísně a hniloby Vlhkost materiálu přes zimu Vhodnost pro masivní dřevo Suchý nevytápěný prostor s větráním Vynikající, přirozený průvan Nulové, dřevo zůstává suché Stabilní kolem 12 až 14 procent Ideální řešení pro veškeré druhy dřeva Zastřešená terasa bez zakrytí Velmi dobrá, neustálý pohyb vzduchu Nízké, pokud na dřevo neprší Kolísá podle počasí do 18 procent Výborné řešení, stačí podložit nohy Paropropustná plachta s větracími otvory Dostatečná, vlhkost odchází ven Nízké, nevzniká skleníkový efekt Stabilní kolem 16 procent Skvělá volba, pokud nábytek musí zůstat venku Neprodyšná igelitová plachta na zemi Nulová, vzduch stojí na místě Extrémní, masivní hniloba a plíseň Vysoká nad 25 procent, kondenzace Zcela nevhodné, ničí dřevo během jedné zimy Vytápěný obytný pokoj nebo kotelna Běžná, ale suchý vzduch Nízké, nehrozí plíseň Příliš nízká pod 8 procent Rizikové, dřevo může seschnout a popraskat Správný podzimní postup údržby a uskladnění krok za krokem
Pokud chcete, aby vám zahradní nábytek z dubu, borovice, akátu nebo teaku vydržel desítky let v perfektním stavu, věnujte mu na podzim hodinu péče ještě dříve, než dokončíte
podzimní rytí záhonů a přípravu půdy na zimu: Důkladné očištění od špíny a mechu: Omyjte veškerý nábytek vlažnou vodou s přídavkem mýdla nebo speciálního čističe na dřevo. Odstraňte zaschlý pyl, ptačí trus a začínající lišejníky. Nikdy nepoužívejte tlakovou myčku z bezprostřední blízkosti, protože silný proud vody by rozvláknil povrch a otevřel cestu vlhkosti. Důkladné proschnutí: Nechte nábytek schnout na větrném a slunném místě alespoň dva až tři suché dny. Dřevo před ošetřením musí být zcela suché, jinak byste v něm uzavřeli vodu pod vrstvou oleje. Aplikace přírodního oleje: Na suché dřevo naneste tenkou vrstvu kvalitního přírodního napouštěcího oleje, například tungového nebo lněného oleje určeného pro venkovní použití. Olej pronikne hluboko do pórů, odpuzuje tekutou vodu, ale na rozdíl od syntetického laku nechává dřevo volně dýchat. Po dvaceti minutách setřete přebytečný nevstřebaný olej bavlněným hadříkem. Zajištění větratelného zimoviště: Nejlepším místem pro přezimování je nevytápěná kůlna, zahradní domek, garáž, půda nebo kryté zápraží pod přesahem střechy. Důležité je, aby v prostoru proudil vzduch. Nikdy nedávejte nábytek do přetopené kotelny nebo suchého obýváku, kde by dřevo příliš rychle vyschlo, zkroutilo se a popraskalo ve spojích. Podložení nohou a paropropustná plachta: Pokud musíte nechat nábytek venku na terase, podložte každou nohu plastovou podložkou, kouskem střešní tašky nebo dřevěným klínkem, aby nestála ve vodě. Použijte výhradně speciální paropropustnou krycí plachtu s integrovanými větracími otvory a spodní okraj nechte volný alespoň patnáct centimetrů nad zemí pro volný tah vzduchu.
Ranní chlad a odpolední teplo mění tlak v pneumatikách. Výkyv o dvacet stupňů zkreslí TPMS a prodlouží brzdění Shrnutí hlavních zásad pro bezpečné zazimování dřevěného nábytku Nikdy nebalte dřevěný nábytek do neprodyšné igelitové nebo polyethylenové plachty. Pod neprodyšným obalem vzniká skleníkový efekt s kondenzací, který spouští hnilobu a plísně. Nohy nábytku nesmí stát na zemi, čelní dřevo by do sebe nasávalo vodu jako houba. Dřevo před zimou omyjte, nechte vyschnout a ošetřete tenkou vrstvou napouštěcího oleje. Ideálním zimovištěm je suchý a dobře větraný nevytápěný prostor s volnou cirkulací vzduchu.