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Čištění zahradního nábytku silnou tlakovou myčkou před zimou je fatální chyba. Ostrý proud vody surově rozvlákní povrch a otevře pórům cestu k hnilobě

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Koupili jste pevnou plastovou plachtu, omotali jí zahradní stůl i židle na terase a myslíte si, že máte vyhráno? Neprodyšný igelit vytvoří pod povrchem vlhkou kondenzační komoru, která do jara promění drahé dřevo v plesnivou houbu.
Masivní dřevěný zahradní nábytek se stoly a lavicemi stojící na venkovní terase v zahradě

Masivní dřevěný zahradní nábytek se stoly a lavicemi stojící na venkovní terase v zahradě

Zdroj: Acabashi / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 08.10.2026 07:20

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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