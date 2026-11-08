Zavřená kabina a pohovor s hráči. Trenér Svědík navíc po další porážce nevěděl, co je s Vašulínem

Sobotní večer na Srbské skončil tichem a zavřenými dveřmi. Martin Svědík po porážce 1:3 s Baníkem Ostrava uvedl, že v kabině proběhl pohovor s hráči. Proto na tiskové konferenci nedokázal odpovědět na otázku, která se nabízela nejvíc: co je s Danielem Vašulínem, útočníkem střídaným v závěru zápasu. Trenér, který neví o stavu vlastního hráče, protože místo ošetřovny řeší výkon týmu, zní jako drobnost. Podle nás je to ale výmluvný signál. Brno ve čtyřech soutěžních zápasech po sobě inkasovalo dvanáct gólů. Obrana, která na začátku podzimu nesla celý tým, se rozpadla.
Tři minuty, které rozhodly
Utkání 14. kola Chance Ligy 7. listopadu 2026 bylo vyhodnoceno jako vysoce rizikové. Na Srbskou dohlíželo přes 300 policistů a téměř 80 strážníků. V paměti ale nakonec zůstanou hlavně trefy jednoho muže.
Filip Kubala skóroval ve 23. a 26. minutě. Dva góly během tří minut stačily, aby se zápas naklonil na stranu hostů. Ještě víc to bolí, když se podíváte, s kým Brno hrálo. Baník do zápasu vstupoval jako třináctý tým tabulky se skóre 7:22 a žádný jeho hráč neměl v lize víc než jednu branku. Tým s nejslabší ofenzivou soutěže tak v Brně odehrál nejproduktivnější večer podzimu.
Svědík o přestávce sáhl po trojici střídání a efekt se dostavil okamžitě. Ve 48. minutě našel střídající Vaníček dalšího žolíka Štěpána Langera a bylo 1:2. Brno krátce zatlačilo, jenže vyrovnání nepřišlo. V 75. minutě prodloužil Frydrych standardní situaci na Kubalu a ten akci zakončil efektními nůžkami. Hattrick a konec.
Pro Brno to byla druhá ligová porážka v řadě a nevyhrálo už třetí ligový zápas za sebou. Na domácí výhru čeká od poloviny září, kdy porazilo Líšeň. Podrobný průběh popisuje reportáž
Eurofotbalu. Vašulín: v základu, u gólu, v boční síti
Vašulín patřil k nejaktivnějším hráčům domácích. Nastoupil v základní sestavě, podílel se na akci před Langerovým gólem a krátce po snížení měl na kopačce vyrovnání. Jeho tvrdá rána ale skončila jen v boční síti. V závěru šel ze hřiště.
Zda šlo o zranění, nemoc, nebo jen o taktické či preventivní střídání, nebylo bezprostředně po utkání známo. Klub zatím žádnou diagnózu nezveřejnil a na dotazy naší redakce zatím neodpověděl. Jasno by mělo být během reprezentační pauzy, kdy má Zbrojovka zhruba dva týdny na případné vyšetření. Další ligový zápas ji podle oficiálního
rozpisu Chance Ligy čeká 22. listopadu v Pardubicích.
Zavřená kabina sama o sobě konflikt neznamená. Veřejné zdroje žádný rozkol nepotvrzují. Spíš jde o trenérský zásah ve chvíli, kdy výsledky přestaly odpovídat tomu, co tým v úvodu sezony sliboval.
Od tří gólů za pět zápasů ke dvanácti za čtyři
Propad je nejlépe vidět v číslech. Na začátku sezony patřila Zbrojovka k nejtěžším soupeřům na rozebrání, teď dostává góly v sériích.
Období Zápasy Bilance Inkasované góly Průměr na zápas Úvodních 5 ligových kol Sparta 3:1, Plzeň 1:1, Liberec 0:1, Hradec 1:0, Teplice 2:0 3-1-1 3 0,6 Poslední 4 soutěžní zápasy Bohemians 2:2, Slavia 0:4 (pohár), Sigma 0:3, Baník 1:3 0-1-3 12 3,0
Průměr inkasovaných gólů se zpětinásobil. A nejde o jeden výpadek. Proti Baníku přišly rozhodující góly rychle po sobě, třetí pak po standardní situaci. To je vzorec, který se v posledních týdnech opakuje: ztráta kompaktnosti, slabá reakce na nepříznivý stav, zranitelnost ve vlastním vápně.
Problém je i na druhé straně hřiště. Brno mělo s Baníkem několik slibných situací. Vachouškův centr na Granečného skončil akrobatickým zakončením mimo, Vašulín trefil boční síť. Rozdíl mezi týmy byl podle nás hlavně v kvalitě řešení ve vápně. Baník své šance proměnil, Brno ne.
Otazníky visí i nad sestavou. Oproti Olomouci udělal Svědík v základu čtyři změny, o poločase pak třikrát střídal. Výchozí jedenáctka do zápasu nevstoupila dobře a opravy přišly pozdě.
Tabulka zatím drží, trend ne
Tabulka paradoxně pořád vypadá snesitelně. Podle oficiální
tabulky Chance Ligy je Zbrojovka po sobotních zápasech 14. kola devátá: bilance: 6 výher, 2 remízy, 6 porážek skóre: 17:22 body: 20 ztráta na 6. Teplice: 1 bod (Teplice mají zápas k dobru) náskok na 14. Artis: 10 bodů náskok na poslední Zlín: 17 bodů
O odvolání trenéra se veřejně nemluví a žádný důvěryhodný zdroj nenaznačuje, že by ho vedení řešilo. Tlak výsledků je ale zřejmý. Záporné skóre o pět branek je u týmu, který ještě v září působil jako pevně organizovaný celek, varovné.
Pauza jako zkouška pro Svědíka
Reprezentační přestávka přichází v pravou chvíli. Konkrétní plán změn Svědík veřejně nepředstavil. Z výsledků se ale dá vyčíst, kam by měl upřít pozornost: na organizaci obrany, bránění standardních situací a jasnější představu o základní sestavě. Rotace, které proti Baníku nevyšly, by podle nás měly ustoupit stabilitě.
Duel v Pardubicích bude prvním skutečným testem. Pardubice jsou dvanácté se 14 body a skóre 15:19, šest bodů za Brnem. Výhra by Zbrojovku vrátila do boje o horní šestku. Další ztráta by ji naopak posunula blíž ke spodní polovině tabulky. Tam by se nálada kolem týmu mohla změnit rychleji, než napovídá desetibodový polštář.
Na začátku podzimu Brno vyhrávalo díky tomu, že soupeři k jeho bráně nepronikli. Teď dostalo tři góly od týmu, který do té doby skoro nestřílel. Svědík má dva týdny na to, aby za zavřenými dveřmi našel cestu zpátky k týmu, který soupeři nedokázali rozebrat.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl