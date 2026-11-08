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Zavřená kabina a pohovor s hráči. Trenér Svědík navíc po další porážce nevěděl, co je s Vašulínem

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Zbrojovka doma podlehla Baníku 1:3, Filip Kubala jí nasázel hattrick. Po zápase se zavřely dveře kabiny a trenér Svědík nedokázal říct, co je s Vašulínem.
Zavřená kabina a pohovor s hráči. Trenér Svědík navíc po další porážce nevěděl, co je s Vašulínem

Zavřená kabina a pohovor s hráči. Trenér Svědík navíc po další porážce nevěděl, co je s Vašulínem

Zdroj: FC Zbrojovka Brno
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 08.11.2026 13:18

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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