Na jaře kvete ještě před listy, na podzim z něj uvaříte džem. Dřín potřebuje hlavně prostor

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Na jaře kvete ještě před listy, na podzim z něj uvaříte džem. Dřín potřebuje hlavně prostorPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dřín jarní rozkvétá žlutě ještě před olistěním a na podzim z něj můžete sklidit ovoce na džem. Při výběru místa na zahradě počítejte s tím, že z malé sazenice vyroste mohutný keř nebo menší strom.
Na jaře kvete ještě před listy, na podzim z něj uvaříte džem. Dřín potřebuje hlavně prostorZdroj: Magnific
Doba čtení 1 min
Článek byl publikován 08.11.2026 13:44
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