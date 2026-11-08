Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Na jaře kvete ještě před listy, na podzim z něj uvaříte džem. Dřín potřebuje hlavně prostor

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Dřín jarní rozkvétá žlutě ještě před olistěním a na podzim z něj můžete sklidit ovoce na džem. Při výběru místa na zahradě počítejte s tím, že z malé sazenice vyroste mohutný keř nebo menší strom.
Na jaře kvete ještě před listy, na podzim z něj uvaříte džem. Dřín potřebuje hlavně prostor

Na jaře kvete ještě před listy, na podzim z něj uvaříte džem. Dřín potřebuje hlavně prostor

Zdroj: Magnific
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 08.11.2026 13:44

Reklama
Další články z EXTRAINFO.cz
Kolik stojí televize vypnutá ovladačem? Začněte číslem, které na účtu za elektřinu nenajdete
Kolik stojí televize vypnutá ovladačem? Začněte číslem, které na účtu za elektřinu nenajdete
Hortenzie teď nevypadají úhledně, nůžky ale počkají. Podzimním řezem můžete vzít i příští květy
Hortenzie teď nevypadají úhledně, nůžky ale počkají. Podzimním řezem můžete vzít i příští květy

Suchá květenství hortenzií lákají při podzimním úklidu k rychlému odstřižení. U části keřů se však na...

Okurku můžete zamrazit. Na jeden oblíbený salát už se pak ale hodit nebude
Okurku můžete zamrazit. Na jeden oblíbený salát už se pak ale hodit nebude

Pokud vám zbude část salátové okurky, před zamrazením se vyplatí rozhodnout, na co ji použijete. Po...

Fotky po prarodičích schováváme celé roky. Jeden běžný způsob uložení je ale může nenávratně poškodit
Fotky po prarodičích schováváme celé roky. Jeden běžný způsob uložení je ale může nenávratně poškodit

Zažloutlá rodinná fotografie nemusí potřebovat domácí čištění ani nové přilepení. Často jí víc pomůže...

Po babičce zůstala pohádková knížka. Jestli máte její první tisk, prozradí víc než obrázek na deskách
Po babičce zůstala pohádková knížka. Jestli máte její první tisk, prozradí víc než obrázek na deskách

Stejný název na obálce ještě nezaručí, že v antikvariátu najdete pohádkovou knížku se stejnými obrázky,...

Tento článek byl publikován ze zdrojů EXTRAINFO.cz

Praktické rady pro zahradu, jednoduché recepty, péči o domov i chytré nápady, které se hodí v běžném životě. Inspirace pro každý den.

Všechny články tohoto autora →
EXTRAINFO.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.