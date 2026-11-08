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Kvíz: Máte rádi české filmy? Poznejte slavné režiséry filmových klasik

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Česká kinematografie samozřejmě obsahuje nespočet nesmrtelných hitů i skrytých klenotů, jež patří mezi naše zásadní díla. Jedním ze základních kamenů každého filmu je pak samozřejmě vedle hereckého obsazení či výtečného scénáře právě režisér, který musí udržet celý filmařský kolos pohromadě a proměnit ho v nezapomenutelný divácký zážitek. Víte tedy, kdo jednotlivé české klasiky natočil?
Kvíz: Máte rádi české filmy? Poznejte slavné režiséry filmových klasik

Kvíz: Máte rádi české filmy? Poznejte slavné režiséry filmových klasik

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 08.11.2026 13:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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