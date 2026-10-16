Kašpárek, Punčochář i Forejt končí v MasterChefovi. Nova představila náhradu

Nova udělala radikální řez a rozloučila se se svými kuchařskými hvězdami. Do napínavé soutěže MasterChef Česko nastoupí hned tři nové osobnosti současné gastronomie. Novou porotu utvoří šéfkuchař Jan Knedla, executive chef Grandhotelu Pupp Josef Pindur a řezník Zdeněk Absolon.
Zatímco Knedla sází na preciznost a nekompromisní nároky, Pindur chce soutěžící vést, inspirovat a předávat jim své zkušenosti. Absolon do trojice přináší poctivé řemeslo, lidskost a osobitý humor. Společně budou hledat soutěžícího, který přesvědčí nejen skvělou chutí, ale také charakterem, kreativitou a odhodláním.
„Změna poroty je pro MasterChef Česko začátkem nové kapitoly. Chtěli jsme dát prostor třem výrazným osobnostem, které se na gastronomii dívají každá trochu jinak, ale všechny spojuje obrovská vášeň pro své řemeslo,“ říká showrunner pořadu Matěj Šámal.
„Jejich rozdílnost, vzájemná energie a respekt podle mě vytvářejí skvělý základ pro novou řadu. Diváci se mohou těšit nejen na vysoké gastronomické nároky, ale také na silné osobnosti a hlavně opravdové emoce, a to jak od soutěžících, tak i od porotců,“ dodává Šámal.
MaterChef: Noví porotci
Nová porota soutěže MasterChef Česko spojuje tři světy, které se vzájemně doplňují. Jan Knedla je šéfkuchařem restaurace Restaurant Papilio ve Vysokém Újezdě, která se pyšní dvěma michelinskými hvězdami. V porotě představuje důraz na dokonalou techniku, chuť a preciznost.
Josef Pindur je executive chef karlovarského Grandhotelu Pupp. Do soutěže přináší mezinárodní zkušenosti, francouzskou eleganci a vášeň pro gastronomii i lidské příběhy.
Zdeněk Absolon, pokračovatel řeznické tradice, zase připomíná, že za každou kvalitní surovinou stojí poctivá práce a respekt k řemeslu. Pro zajímavost, slavné příjmení Absolon není náhodné. Zdeněk je totiž bratrancem zpěvačky Moniky Absolonové. Ta se již dříve nechala slyšet, že v rodinném podniku svého bratrance pravidelně nakupuje.
Zdroje: TV Nova
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