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Kašpárek, Punčochář i Forejt končí v MasterChefovi. Nova představila náhradu

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Je to definitivní: slavné šéfkuchaře Radka Kašpárka, Jana Punčocháře a Přemka Forejta už diváci v oblíbené kuchařské soutěži MasterChef Česko neuvidí. TV Nova dnes představila jejich nástupce.
Kašpárek, Punčochář i Forejt končí v MasterChefovi. Nova představila náhradu

Kašpárek, Punčochář i Forejt končí v MasterChefovi. Nova představila náhradu

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 16.10.2026 08:49

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ČR Zprávy

ČRzprávy.cz jsou nezávislý lifestylový magazín s důrazem na dění ve společnosti. Přináší novinky ze života celebrit, zajímavosti z kultury a novinky z televize. Najdete u nás ale také nejdůležitější informace z dopravy, dopravních nehod a informace od hasičů a Policie ČR.

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