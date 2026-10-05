Velmi smutná zpráva z Motola: Zemřel primář dětské kardiologie Petr KubušPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Velmi smutná zpráva z Motola: Zemřel primář dětské kardiologie Petr Kubuš
Článek byl publikován 05.10.2026 19:11
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