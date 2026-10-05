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Velmi smutná zpráva z Motola: Zemřel primář dětské kardiologie Petr Kubuš

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Z Fakultní nemocnice Motol v Praze přišla dnes večer velmi smutná zpráva. Zemřel primář dětského kardiologického oddělení Peter Kubuš. Zachraňoval životy vážně nemocných dětí.
Velmi smutná zpráva z Motola: Zemřel primář dětské kardiologie Petr Kubuš

Velmi smutná zpráva z Motola: Zemřel primář dětské kardiologie Petr Kubuš

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 05.10.2026 19:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ČR Zprávy

ČRzprávy.cz jsou nezávislý lifestylový magazín s důrazem na dění ve společnosti. Přináší novinky ze života celebrit, zajímavosti z kultury a novinky z televize. Najdete u nás ale také nejdůležitější informace z dopravy, dopravních nehod a informace od hasičů a Policie ČR.

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