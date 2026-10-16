Jihočeský kraj upravuje jízdní řády

Jihočeský kraj upravuje jízdní řádyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Článek byl publikován 16.10.2026 13:01
Cestující na trati mezi Brnem a Přerovem si budou muset opět zvyknout na autobusy místo vlaků. České dráhy...
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