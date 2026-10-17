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Místo pomoci další podvod. Kyberšmejdi obrali seniorku hned dvakrát

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Dennívýzva
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Čtyřiasedmdesátiletá žena z Olomoucka naletěla podvodníkům hned dvakrát. Nejprve přišla téměř o 170 tisíc korun při falešné investici. Když jí později někdo slíbil pomoc se získáním peněz zpět, poslala dalších více než 400 tisíc korun.
Místo pomoci další podvod. Kyberšmejdi obrali seniorku hned dvakrát

Místo pomoci další podvod. Kyberšmejdi obrali seniorku hned dvakrát

Zdroj: pixabay.com
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 17.10.2026 05:21

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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