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Zažijte magický sklářský víkend. Křišťálové údolí otevírá přes 50 míst

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Nahlédněte pod ruce mistrům sklářům i šperkařům. O tomto víkendu se veřejnosti otvírá více než 50 skláren, ateliérů a muzeí napříč Libereckým krajem. Čekají vás tvořivé dílny, práce u pecí i neopakovatelná atmosféra řemesla zapsaného v UNESCO. Vyrazte za zážitkem a vyrobte si třeba vlastní šperk.
Zažijte magický sklářský víkend. Křišťálové údolí otevírá přes 50 míst

Zažijte magický sklářský víkend. Křišťálové údolí otevírá přes 50 míst

Zdroj: Crystal Valley
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 17.10.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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