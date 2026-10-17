Zažijte magický sklářský víkend. Křišťálové údolí otevírá přes 50 míst

Sklo, šperky a bižuterii můžete 17. a 18. října 2026 obdivovat přímo v místech, kde vznikají. Již sedmý ročník podzimního Víkendu Křišťálového údolí umožní veřejnosti nahlédnout do zázemí skláren, uměleckých ateliérů i výrobních provozů. Do akce se zapojí také umělecké školy a muzea. Celkem se návštěvníkům zpřístupní více než 50 míst napříč Libereckým krajem. Řada z nich připravuje doprovodný program, který zahrnuje komentované prohlídky, tvůrčí dílny a workshopy.
Křišťálové údolí celosvětově vyniká velkou koncentrací sklářských, bižuterních a šperkařských dílen na poměrně malém území. Výjimečné je rovněž pestrostí tvorby a rozmanitostí řemeslných technik. A právě to reflektuje program letošního Víkendu Křišťálového údolí.
Přímo k pecím i pod ruce mistrů
Návštěvníky ve svých provozech přivítají známé sklářské značky, ke kterým patří AJETO, Lasvit, Pačinek Glass, Sklárna Jílek nebo Hoineff Glass Art. Podívat se můžete také do Floriánovy hutě nebo Sklárny a minipivovaru Novosad a syn v Harrachově. Jaké to je být sklářem, zjistíte například v areálu Novotný Glass. V uměleckých ateliérech Bystro Design a AZ-Design si vyzkoušíte broušení skla. Ukázky výroby listů, lístků a lístečků všemožných tvarů a odstínů nabídne radvanická sklárna KuncGlass. Nádherné sklovitráže budou k vidění u Jaroslava Skuhravého z Nového Boru.
Na chvíli šperkařem
Za šperky a bižuterií zamiřte do Granátu Turnov, Perlex Bijoux Jablonec, ale také do Ateliéru Vinu či za Kamilou Parsi a Hanou Šebkovou. Příležitost vyrobit si nebo dekorovat vlastní šperk dostanete například v ateliéru Petry Lorenc či v Muzeu výroby jabloneckých korálků a bižuterie GB beads.
Od perliček po vánoční ozdoby
Ve znamení skla si můžete užít i sobotní večer. Ve společnosti Rautis v Poniklé pro vás chystají prohlídku a představení perlařského řemesla za svitu petrolejek. Pozornost si zaslouží také honosné lustry v kostele Narození sv. Jana Křtitele v Horním Polubném – největší z nich je darem slavného sklářského mistra Franze Riedela. Adventní atmosféra na vás dýchne v Minimuzeu skleněných betlémů v Železném Brodě a také v Betlémech Kryštofovo údolí, kde je součástí programu pískování skleniček nebo výroba korálkových dekorací. Do světa vánočních ozdob vás zavede Decor By Glassor.
Veřejnosti se rovněž otevřou některé umělecké školy a muzea. Patří k nim Státní muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Sklářské muzeum Kamenický Šenov, Sklářské muzeum Nový Bor nebo Městské muzeum v Železném Brodě.
Podzimní Víkend Křišťálového údolí pořádá již posedmé Agentura regionálního rozvoje Libereckého kraje. Druhým rokem se propojuje s akcí Týden sklářů, kterou koordinuje Státní muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, a to při příležitosti Mezinárodního dne nehmotného kulturního dědictví (17. října) a 3. výročí zápisu ruční výroby skla na Reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO.
„Víkend Křišťálového údolí i Týden sklářů patří k oblíbeným svátkům sklářského řemesla v našem kraji. Tentokrát budou mít návštěvníci příležitost potkat se se skláři a jejich uměním přímo ve sklářských provozech,“ shrnuje Květa Vinklátová, náměstkyně hejtmana pro kulturu a cestovní ruch Libereckého kraje. Rezervujte si své místo včas
Do většiny provozů je v rámci Víkendu Křišťálového údolí vstup zdarma, někde je ovšem hrazený, případně je zapotřebí rezervace. Přehled všech míst, která můžete během akce navštívit, najdete na webu
crystalvalley.cz, a to rozdělený podle lokalit nebo přímo vyznačený na mapě.