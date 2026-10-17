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Čtenáři Jihlavské Drbny hodnotili výsledky voleb v Jihlavě. Jak jsou s nimi spokojení?

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Je tomu týden, co se po celé zemi konaly komunální volby. Lidé v nich vybrali nové obecní zastupitele. V Jihlavě drtivě vyhrála koalice Tým pro Jihlavu (16 mandátů), druhé bylo hnutí ANO (10 mandátů), třetí místo patří STANu (5 mandátů). V anketě jsme se ptali, co na výsledky říkají naši čtenáři?
Čtenáři Jihlavské Drbny hodnotili výsledky voleb v Jihlavě. Jak jsou s nimi spokojení?

Čtenáři Jihlavské Drbny hodnotili výsledky voleb v Jihlavě. Jak jsou s nimi spokojení?

Zdroj: Martina Petrášková
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 17.10.2026 05:25

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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