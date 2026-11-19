Clean girl estetika měla všechno pod kontrolou. Pleť měla zářit, obočí držet na místě, rty vypadat „přirozeně“ a výsledkem měl být obličej, který vypadá dokonale bez námahy – po zhruba devíti produktech. Zima 2026 tuhle disciplínu trochu rozbíjí.
Beauty přehlídky a aktuální redakční trendy vracejí barvu, texturu, výraznější oči a rty, které už nemusí předstírat, že takhle vypadají od narození. A to je možná nejzábavnější beauty zpráva sezóny.
1. Modrá se vrací na oči
Modré stíny mají za sebou několik komplikovaných dekád. Jednou působily futuristicky, pak osmdesátkově, pak dlouho jako něco, čeho je lepší se bát. Teď jsou zpět.
Nemusíš ale malovat celé víčko tyrkysovou až k obočí. Mnohem nositelnější je tmavomodrá linka, kovově modrý stín těsně u řas nebo studený modrošedý tón ve vnějším koutku. Pokud máš ráda neutrální líčení, může modrá fungovat jen jako jeden malý detail.
2. Rtěnka zase vypadá jako rtěnka
Po dlouhé éře balzámů, olejů, nude odstínů a „my lips but better“ se vrací výraznější pigment. Červená samozřejmě nikam nezmizela, ale pozornost si zaslouží i vínové, švestkové, cihlové a chladné růžové odstíny.
A nemusí být dokonale vykreslené. Rozmazaný efekt, kdy se barva soustředí víc do středu rtů a okraje jsou měkčí, vypadá moderněji než přísná linka a zároveň se nosí snáz.
3. Frosty není sprosté slovo
Perleťové stíny a mrazivý lesk se vrací spolu s Y2K estetikou, ale tentokrát nemusí vypadat jako školní diskotéka roku 2002. Jemná perleť na víčku, stříbrný detail ve vnitřním koutku nebo chladný rozjasňovač může udělat přesně tolik, kolik potřebuješ.
Klíč je v množství. Jeden frosty prvek působí současně. Celý obličej v kovovém lesku už může být kostým.
4. Glitter už není jen na festival
Třpyt se v zimních trendech vrací v elegantnější podobě. Místo velkých holografických částic může jít o jemný třpyt na víčku, metalickou linku nebo malý dekorativní detail.
Pokud chceš experimentovat, je ideální začít přesně tam, kde se make-up nejrychleji smyje: na očích. Nemusíš si kupovat nový šatník ani čekat na speciální událost.
5. Pleť už nemusí být dokonale „glass“
Výrazná změna je i v samotném finiši. Místo extrémně lesklé pleti se objevuje přirozenější saténový nebo měkce matný efekt. To neznamená návrat těžkých vrstev pudru. Spíš menší posedlost tím, aby každý centimetr obličeje odrážel světlo.
Pro běžné líčení je to vlastně úleva. Nemusíš honit dokonalou skleněnou pleť. Můžeš nechat základ jednodušší a dát pozornost jednomu výraznému prvku.
Nejlepší trend? Že nemusíš vypadat nenalíčeně
Celá éra „clean“ estetiky měla zvláštní paradox: make-up byl povolený, pokud nebylo příliš vidět, že jsi ho použila. Současný posun vrací do líčení něco, co mu historicky patřilo: možnost hrát si. To neznamená, že teď musíš nosit modré stíny a vínovou rtěnku. Jen už se nemusíš omlouvat za to, že je na obličeji barva vidět.
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Zdroje: Allure – The Biggest Winter Makeup Trends of 2026 Are All About Having Fun Again [1].