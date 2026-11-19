Obnova dalších pěti nádrží bude postupně pokračovat až do začátku roku 2028. Nádrže slouží elektrárně od jejího uvedení do provozu a představují důležitou zásobu demineralizované vody pro technologické i bezpečnostní systémy. V případě mimořádných situací mohou být zdrojem vody pro systémy zajišťující dochlazení parogenerátorů.
„Dokončení první nádrže potvrzuje, že jsme zvolili správný technický i organizační postup. Nové provedení má zesílené stěny, zpevněné dno, modernější izolaci a vyšší odolnost vůči mimořádným vlivům včetně seismicity. Projekt je součástí programu zajištění dlouhodobého provozu elektrárny,“ říká ředitel Jaderné elektrárny Dukovany Roman Havlín.
Obnovu nádrží energetici zahájili v létě letošního roku. První dokončená nádrž je vysoká přibližně 16 metrů, její průměr dosahuje zhruba deseti metrů a celá konstrukce váží přibližně 60 tun. Každá pojme více vody než běžný 25metrový plavecký bazén.
„Výroba přímo v areálu elektrárny a následné usazení téměř šedesátitunové nádrže vyžadovaly přesnou koordinaci našich pracovníků, dodavatelů i kolegů z elektrárny. První je dokončena a stejným způsobem budeme pokračovat také u zbývajících pěti,“ uvedl generální ředitel dodavatelské společnosti ŠKODA JS (ze Skupiny ČEZ) Karel Bednář.
Neobvyklý je především způsob její výstavby. Nádrž vznikala od střechy směrem dolů, takže konstrukce doslova „rostla“ shora k základům. Tento postup výrazně omezuje rizika spojená s pracemi ve výškách, protože svařování jednotlivých částí probíhá po většinu času přibližně dva metry nad zemí. Nádrž pracovníci smontovali přímo ve venkovním areálu elektrárny ze skružených ocelových plechů o rozměrech přibližně 2 × 4 metry. Vzhledem k jejím rozměrům by přeprava hotové nádrže z výrobní haly nebyla možná. Její konstrukce obsahuje více než tisíc svarů o celkové délce přes jeden kilometr.
K přesunu nádrže na její místo energetici využili speciální autojeřáb. Jeho rameno a potřebná závaží přivezlo pět kamionů. Příprava, montáž a následná demontáž jeřábu zabraly dohromady dva dny, samotný transport nádrže a navazující montážní práce byly hotové během půl dne.
„Původní nádrže slouží elektrárně více než čtyři desetiletí. Nové provedení zohledňuje současné požadavky na bezpečnost, spolehlivost i dlouhodobý provoz. Obnova nádrží je součástí příprav na možné provozování dukovanské elektrárny až po dobu 80 let,“ uvedl člen představenstva a ředitel Divize jaderná energetika ČEZ Bohdan Zronek.
Obnova nádrží není přímo navázána na odstávky výrobních bloků, s jejich dlouhodobým a bezpečným provozem ale úzce souvisí. Harmonogram prací je nastaven tak, aby elektrárna měla vždy k dispozici potřebné zásoby demineralizované vody pro bezpečný provoz i plánované manipulace na blocích. Všech šest nádrží má být dokončeno do začátku roku 2028.