Letenský klub se vrátil do červených čísel a výkonný místopředseda představenstva František Čupr to nezastírá. Ve
zprávě o finančních výsledcích označil ztrátu za neuspokojivou a stejně hodnotí i sportovní výsledky, a to v uplynulé i v probíhající sezoně. Výkon na hřišti se podle něj do hospodaření promítá přímo: bez Ligy mistrů dokázaly přestupy nahradit nižší příjmy od UEFA jen zčásti. Spočítali jsme, kolik peněz Spartě meziročně chybělo a kolik se jí podařilo vrátit. Z čísel vychází klub, který nepadá, ale jehož byznys stojí na dvou nohách. Když se jedna z nich podlomí, celý model se zakymácí. Za dva roky o 173 milionů níž
Rámec je jednoduchý. Ještě v sezoně 2023/2024 Sparta vydělala 46,2 milionu korun. O rok později zisk spadl na symbolických 2,5 milionu a teď přišel propad pod nulu.
Sezona Výsledek hospodaření Evropský pohár 2023/2024 +46,2 mil. Kč Evropská liga 2024/2025 +2,5 mil. Kč Liga mistrů 2025/2026 −127 mil. Kč Konferenční liga
Meziročně se výsledek zhoršil o 129,5 milionu korun, proti sezoně 2023/2024 dokonce o 173,2 milionu. Účetní období skončilo 30. června 2026. Auditované výsledky a výroční zprávu má představenstvo předložit valné hromadě 16. prosince 2026.
Sezona 2024/2025, kdy Sparta hrála ligovou fázi Ligy mistrů, skončila ziskem jen těsně. To je pro pochopení dnešní ztráty podstatné. Ani rok s nejlukrativnější evropskou soutěží nevytvořil velký polštář. Pomohl hlavně udržet čísla nad nulou.
Díra po Lize mistrů má téměř půl miliardy
Hlavní příčinou ztráty jsou peníze od UEFA. V sezoně s Ligou mistrů je Sparta zaúčtovala ve výši 710,8 milionu korun, letos jen 303 milionů. Meziročně tedy chybí přes 400 milionů.
Druhou ranou bylo vstupné. Tržby z něj klesly z 233,9 na 154,8 milionu korun, tedy zhruba o 79 milionů. Když obě položky sečteme, Spartě meziročně vypadlo 486,7 milionu korun. Na poměry české ligy jde o obří sumu.
Proč je rozdíl tak velký, vysvětluje
finanční distribuce UEFA. V cyklu 2025/2026 rozdělila účastníkům Ligy mistrů a Superpoháru 2,467 miliardy eur, Evropské ligy 565 milionů eur a Konferenční ligy 285 milionů eur. Už samotná účast v ligové fázi Ligy mistrů znamená zhruba 456 milionů korun, kdežto v Konferenční lize asi 78 milionů. Rozdíl je skoro šestinásobný, a to ještě před bonusy za výsledky.
Neoficiální odhad iDNES.cz připisuje Spartě za tažení Konferenční ligou zhruba 244,8 milionu korun na bonusech a prémiích. Klubové účetnictví uvádí 303 milionů, rozdíl může souviset s dalšími položkami a s časováním plateb. Na celkovém obrazu to nic nemění. Třetí evropská soutěž Spartě neumí dát ani polovinu toho, co Liga mistrů.
Plný stadion, menší tržby
Pokles vstupného by mohl svádět k závěru, že lidé na Letnou přestali chodit. Opak je pravdou. Průměrná návštěvnost domácích ligových zápasů vzrostla z 15 865 na 16 758 diváků a zaplněnost stadionu se zvedla z 86 na 91 procent. Čekací listina na permanentky se natáhla z více než 27 000 na přes 34 000 zájemců.
Klub pokles tržeb vysvětluje rozdílem v cenách vstupenek. Na Barcelonu nebo Bayern v Lize mistrů se prodávají jinak drahé lístky než na zápas Konferenční ligy. Méně lukrativní soupeři znamenají levnější vstupenky, i když jsou tribuny plné.
Také reklama a sponzoring ukazují, že klub obchodně neztrácí půdu pod nohama. Příjmy z nich vzrostly o 8,5 procenta na 227 milionů korun, před třemi lety přitom podle klubu činily 125 milionů. Sparta má dlouhodobé smlouvy s partnery, mimo jiné s Adidasem do roku 2031 a se sázkovou kanceláří Betano do roku 2029. Ztráta tedy nevychází z toho, že by klub přestal být zajímavý pro fanoušky nebo sponzory. Vychází z toho, v jaké soutěži hrál.
Vitík zachraňoval, ale nestačil
Část díry zalepily přestupy. Transferové saldo se otočilo z minus 150,8 milionu korun v sezoně 2024/2025 na plus 232,6 milionu v sezoně 2025/2026. Meziroční zlepšení dosáhlo zhruba 383,5 milionu korun.
Největší položkou byl letní odchod stopera Martina Vitíka do Boloni, který italský klub oficiálně oznámil v červenci 2025. Přesnou částku Sparta nezveřejnila. ČT sport s odkazem na mediální spekulace uváděla až 370 milionů korun včetně bonusů.
Naše počty dávají jasný obraz. Proti výpadku 486,7 milionu stojí zlepšení transferového salda o 383,5 milionu. Nepokrytých zůstává zhruba 103 milionů korun, zbytek zhoršení výsledku jde na vrub dalších položek. Jeden velký prodej tedy dokázal vyrovnat zhruba čtyři pětiny ztracených evropských a vstupenkových peněz. Na úplné zalepení díry to ale nestačilo.
Sparta přitom neprodávala jen kvůli rozpočtu. Zároveň investovala do kádru. Přišli John Mercado z portugalského AVS, Andrew Irving z West Hamu a v zimě Matyáš Vojta z Mladé Boleslavi, který měl na podzim sedm ligových gólů. Prodeje a nákupy jdou ruku v ruce a podle Čupra to tak má zůstat. Cestu k samostatnému hospodaření bez podpory akcionáře vidí ve sportovním úspěchu, rozvoji hráčů, kladném transferovém saldu a stabilních obchodních příjmech.
Hřiště jako nejdražší položka rozpočtu
Čupr nejmenuje konkrétní zápasy, ale výsledky sezony mluví samy za sebe. V
tabulce Chance Ligy skončila Sparta druhá se 76 body, čtyři body za mistrovskou Slavií. V Konferenční lize sice prošla ligovou fázi na čtvrtém místě přímo do osmifinále, tam ji ale rozebral AZ Alkmaar. Po porážce 1:2 v Nizozemsku přišla doma prohra 0:4. V MOL Cupu skončila Sparta ve čtvrtfinále.
Tady leží jádro celého problému. Do sezony 2025/2026 vstupovala Sparta po čtvrtém místě v lize, které ji poslalo do druhého předkola Konferenční ligy. Liga mistrů tedy nebyla ve hře od začátku. Slabší ligový ročník 2024/2025 se tak propsal do účetnictví s ročním zpožděním a stál klub stovky milionů.
Podle nás z toho plyne jednoznačný závěr: Sparta nemá problém s tím, kolik utrácí, ale s tím, jak úzké je okno, ve kterém vydělává. Model funguje, když klub hraje Ligu mistrů, nebo když prodá hráče za mimořádnou cenu ve správný okamžik. Ideálně obojí. Pokud nevyjde ani jedno, ani rekordní návštěvnost a rostoucí sponzoring ztrátu neodvrátí.
Pro srovnání se nabízejí rivalové, data ale nejsou úplně porovnatelná. Slavia za osmnáctiměsíční období končící v červnu 2025 vykázala obrat 2,366 miliardy korun a zisk jen něco přes tři miliony. Plzeň podle agregovaných firemních údajů za rok 2025 zaznamenala obrat kolem miliardy a zisk 227 milionů. Účetní období se liší, takže nejde o tabulku vítězů a poražených. Ukazuje to ale, že ani pro největší české kluby není černá nula samozřejmost.
Finanční zpráva neoznamuje žádné personální změny ve vedení ani na lavičce a neohlašuje ani úsporný režim. Klub naopak mluví o investicích do infrastruktury, nových areálů a o přípravě nového stadionu. Sparta 127 milionů korun ztráty unese. Hodně ale bude záležet na tom, jak rychle se vrátí mezi evropskou elitu.
Sparta má plné tribuny, čekací listinu na permanentky dlouhou jako celé jedno menší město a sponzory upsané na roky dopředu. Na černou nulu jí to přesto nestačí. Klíč k jejímu rozpočtu leží na hřišti, v předkolech Ligy mistrů v horkých srpnových večerech.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl