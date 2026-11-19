Letošní ročník Brněnských Vánoc se zaměří na čtyři tradiční lokality: náměstí Svobody, Dominikánské náměstí a nádvoří Staré i Nové radnice.
„Letošní Brněnské Vánoce budou o týden kratší. V dřívějším termínu by se trhy kvůli jiným akcím nestíhaly postavit, ale zkrácení jsme pojali také jako příležitost nepřidávat stánky, dny ani atrakce, ale soustředit se na zlepšení atmosféry. Zkrátka kvalita vítězí nad kvantitou,“ uvedla nová brněnská radní pro kulturu, marketing a cestovní ruch Jana Janulíková (Za Lužánky).
Přestože hlavní trhy skončí den před Štědrým dnem, centrum nezůstane přes svátky úplně prázdné.
„Když jsme loni likvidovali věci, zjistil jsem, že Brno je stále plné lidí. Proto 25. a 26. prosince uděláme akci Děti dětem, na kterou mohou lidé stále přijít,“ přiblížil Jan Šeda z Ateliéru Zvonkaře a Hrnčířky. Gurmánské speciality i nový drak v průchodu
Nejvíc stánků najdou lidé tradičně na náměstí Svobody, kde jich bude stát padesát čtyři a doplní je velký Zimní bar. Na Dominikánském náměstí otevře deset prodejců, přičemž tři stánky nabídnou netradiční asijské, mexické a latinskoamerické chutě.
Nádvoří Staré radnice pak znovu ovládne koncept Gourmet Vánoce s devíti stánky, kde se představí známé brněnské podniky jako Bar, který neexistuje, Whiskáč na Gorkého nebo Mlsná holka. Pokračovat bude také populární dračí příběh – vedle Draka ve svetru a Dračího vejce přibude v průchodu k ulici Mečové novinka v podobě dračího Ducha minulých Vánoc.
Poláková na Svoboďáku, DJové na Staré radnici
O každodenní hudební program na náměstí Svobody se postarají začínající talenty i známá jména. Zahrají tam například Barbora Poláková, Bert & Friends, MYDY, Narvan, B-Side Band nebo Ukulele Orchestra jako Brno. Chybět nebudou ani pěvecké sbory a tradiční Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby. Dominikánské náměstí bude patřit pouličním hudebníkům a na nádvoří Staré radnice zahrají DJové z platformy RECONNECT.
„Nechceme pořádat velké bezplatné koncerty na úkor klubové scény, jejíž sezóna tou dobou vrcholí. Dává nám větší smysl kombinovat významnější jména s výběrem začínajících hudebníků a věnovat se také programu mimo hlavní pódium,“ vysvětlila hlavní manažerka Brněnských Vánoc Petra Motesicky. Klid v Magickém lese, světla i vodojemy
Pro rodiny s dětmi a lidi, kteří si chtějí odpočinout od předvánočního ruchu, rozšíří organizátoři Magický les na nádvoří Nové radnice. V odpočinkové zóně s přírodními herními prvky nebudou žádné stánky ani hlasitá hudba. Malé návštěvníky čeká také hra Hon na draka a mikulášský program s čerty a anděly ve Sklepě pod Novou radnicí.
Adventní atmosféru ale zažijí lidé i mimo hlavní náměstí: Brno Art Open (27. listopadu – 6. ledna): Šest světelných instalací v historickém centru, například na schodišti věže Staré radnice, ve dvorcích v Radnické ulici nebo v Denisových sadech. Vodojemy Žlutý kopec: Už 26. listopadu tam módní přehlídkou odstartuje čtyřdenní festival lokální módy Open Fashion Studios. O adventních víkendech se v podzemí uskuteční také koncerty. Brno a jeho chrámy (27. listopadu – 3. ledna): Možnost ztišení a prohlídek v šesti kostelech v centru města, včetně katedrály sv. Petra a Pavla nebo kostela sv. Jakuba.