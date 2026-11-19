Zdá se, že žánr životopisných filmů dospěl do dosud neprobádané fáze s novým subžánrem. Po klasických životopisech a éře, kdy žánru dominovaly hudební biografie či životopisy kontroverzních osobností, tu máme další tvůrčí cestu – film o natáčení legendárního filmu. Po výtečné minisérii Nabídka pojednávající o Kmotrovi se touto cestou vydal tvůrce oscarové Zelené knihy Peter Farrelly. Jeho novinka Já, Rocky (I Play Rocky) pak dokazuje, že málokterý počin si svůj vlastní film zaslouží tolik jako boxerská legenda.
Pozadí vzniku prvního Rockyho totiž nejenže takřka připomíná pohádku, které mohou cynici jen těžko uvěřit, ale navíc se dokonale doplňuje s filmovým příběhem outsidera, který dostává šanci na naplnění svého životního snu, již se nehodlá za žádných okolností pustit. Právě na těchto silných a fanouškovsky i filmařsky vděčných základech postavil Peter Farrelly svůj další výlet do historie, který svým přístupem ke slavné látce i pořádné dávce nostalgie musí udělat radost každému filmovému fanouškovi. A to, že zná Rockyho a Slyův příběh, je v tomto případě jen drobnou výhodou.
Poznáváme tak mladého a neúspěšného herce, který zpočátku vystupuje ještě jako Mike Stallone. Není to žádný fešák a mluví „jako by měl pusu plnou kamenů“, což ho k zářivé kariéře uprostřed 70. let neupřednostňuje a na castinzích si z něj mnozí dělají srandu. Stallone se svého snu nechce vzdát, a to ani v období, kdy i přes účinkování v softcore erotice skončí na čas na ulici. Sly proto poslechne radu své partnerky Sashy a rozhodne se k riskantnímu kroku – napsat si sám scénář k filmu, v němž může zazářit. A tak vznikne Rocky – scénář, který přijmou protřelí producenti Robert Chartoff a Irwin Winkler.
Jenže zatímco oni by ve filmu rádi viděli Charlese Bronsona či Clinta Eastwooda, mladý Sylvester nedá scénář z ruky, pokud si sám nezahraje titulní roli. Studio se sice snaží neznámého herce zlomit astronomickými nabídkami na odkoupení scénáře, nakonec ale musí i ti nejobávanější kravaťáci povolit Slyově zatvrzelosti a odhodlání. I během natáčení ale musí Sly překonat řadu překážek, které mu hází pod nohy i samotné studio.
Já, Rocky tak nevyniká tím, že vidíme slavné scény předtočené 1:1, ale právě samotným příběhem, jenž stejně jako legendární film dokáže inspirovat, motivovat a zanechat silný emocionální dojem. Hlavní síla „nového Rockyho“ tkví v tom, jak si je filmové zákulisí a vyznění sportovní klasiky podobné a z diváckého hlediska je zkrátka hezké vidět, že Sly svého Rockyho neprožil jen na plátně, ale také ve skutečném životě. Opět tedy očekávejte příběh naprostého outsidera o naplnění amerického snu, druhé životní šanci, těžkých životních podmínkách, vnitřním odhodlání a boji s nelítostným osudem. A tím, jak se jednotlivé motivy zrcadlí během příprav a natáčení, a zároveň i v samotném snímku, je emotivní zážitek ještě silnější.
Režie Petera Farrellyho je podobně uhlazená a líbivá jako v případě oscarové Zelené knihy, což ne všem divákům může sednout, zde má však tento styl i díky celkové poetice a vyznění snímku své jasné opodstatnění. Málokterý příběh totiž mírný patos a líbivost snese tolik jako téměř pohádkový příběh okolo boxující ikony. Farrelly navíc pozitivní a dojemný ráz snímku doplňuje skvělou retro atmosférou, parádní výpravou a výtečnou prací s nostalgií. Natáčení jednotlivých ikonických scén tu má ten správný emotivní náboj i odraz ve skutečném Slyově životě a rozhodně si je neužijí pouze lidé, kteří jsou na Rockyho motivačních proslovech odkojeni.
Příběh Stalloneho silné vůle a filmařského odhodlání totiž dokáže snadno strhnout i diváky, kteří zůstali v minulosti tímto fenoménem nepolíbeni. Filmoví fanoušci budou mít ale samozřejmě navrch a scény okolo obsazení Carla Weatherse či revoluční natáčení pomocí steadicamu potěší asi většinu cinefilů. Parádní divácký zážitek dotvrzuje výtečný Anthony Ippolito, který se do Stalloneho převtělil svou vizáží, mimikou i hlasem tak dokonale, že divák po chvíli přestane vnímat, že před kamerou opravdu nestojí mladý Sly. I zbytek obsazení je ale plný sympatických tváří, mezi nimiž vyniká AnnaSophia Robb a sehrané producentské duo P. J. Byrne a Toby Kebbell.
Snímek se v druhé půlce malinko rozpadne do série „historek z natáčení“, u nichž je škoda, že se tvůrci už k daným motivům či postavám později nevrátí (Carla Weatherse si tu dlouho neužijete). Pořád se ale jedná o sekvence, které zanechají svou prací s původním materiálem i humorem na divákovi po celou dobu úsměv od ucha k uchu. A i když se zde v podstatě ignoruje boxerské finále, právě tím dává novinka jasně najevo, že o box tu jde až na posledním místě. Zde jde zkrátka o zfilmování ikonického příběhu a urputný boj za splnění svého snu, díky němuž má Já, Rocky v jádru úplně stejné srdíčko jako jeho předobraz.
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