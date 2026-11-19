Ještě 4. září seděl Albion Rrahmani na tiskové konferenci před zápasem s Frosinone a mluvil jako hráč, který ví, kam patří. V Benátkách se cítí dobře, zvyká si na italskou fyzickou i taktickou náročnost a chce týmu pomáhat góly i asistencemi. O dva a půl měsíce později jsou jeho čísla v Serii A krutá. Podle dat
Opta Analyst má za sebou osm ligových zápasů, jen jeden v základní sestavě, celkem 131 minut, žádný gól a žádnou asistenci. A italský novinář Burle Junior ho na síti X zařadil mezi hráče, u nichž Benátky zvažují odchod. Pouhé čtyři měsíce po příchodu z Letné. Lavička místo branek
Rrahmani nepřišel do Itálie jako doplněk kádru. Venezia FC ho oficiálně představila 9. července 2026 a podepsala s ním smlouvu až do 30. června 2029. Italský server TuttoMercatoWeb tehdy psal o dohodě za 7,5 milionu eur fixně, tedy zhruba 187 milionů korun, plus dalších asi 50 milionů korun v bonusech. Sparta si navíc vyjednala desetiprocentní podíl z budoucího prodeje.
Za takovou cenu klub čeká útočníka, který bude hrát. Rrahmani přitom v lize nastupuje převážně z lavičky, sedmkrát z osmi zápasů. Ve všech soutěžích má 10 startů a 227 minut, ani to ale k gólu nestačilo. V přepočtu na zápas mu trenér v lize dopřává v průměru zhruba čtvrt hodiny. Na adaptaci v nové lize je to málo, na obhajobu přestupové ceny ještě méně.
Rrahmaniho neproduktivita má ovšem kulisu, která je pro Benátky snad ještě znepokojivější. Nováček Serie A je podle profilu na webu Lega Serie A po 11 kolech na 19. místě, se dvěma výhrami a pouhými osmi vstřelenými góly. Méně než gól na zápas, sestupové pásmo a útok, který nedokáže zápasy rozhodovat.
Oficiální zápasový program ligy před 10. kolem ukazoval, jak si góly v kádru rozdělili Rrahmaniho konkurenti:
Hráč Góly Zápasy Akor Adams 2 9 Hainaut 2 neuvedeno John Yeboah 1 9 Sagrado 1 neuvedeno Albion Rrahmani 0 7
Žádný z útočníků Benátek nepředvádí nic oslnivého. Jenže zatímco ostatní aspoň něco přidali, Rrahmani zůstává na nule. Ve chvíli, kdy klub počítá každý bod, je to údaj, který trenérovi rozhodování usnadňuje.
Trenér, pro kterého nepřišel
Do celého příběhu vstupuje ještě jeden zlom. Rrahmani přicházel do týmu Giovanniho Stroppy, jenže ten v klubu dlouho nevydržel. Benátky ho odvolaly 13. října a hned druhý den představily Davida Nicolu, specialistu na záchranářské mise, se smlouvou do konce sezony 2027/2028.
Nicola po příchodu mluvil o tom, že mužstvu potřebuje dát nová řešení, rovnováhu a flexibilitu. Přímý výrok o tom, proč Rrahmaniho nestaví, jsme nedohledali. Výsledek je ale vidět v sestavách: kosovský útočník zůstal hlavně náhradníkem i pod novým koučem.
Sám Rrahmani v září naznačoval, že je ochotný přizpůsobit se. Říkal, že bude hrát tam, kam ho trenér postaví. Jako devítka je blíž bráně, když hraje níž, snaží se pomáhat v rozehrávce. Takové věty znějí rozumně, jenže v týmu bojujícím o přežití vítězí ten, kdo dává góly hned. Na trpělivost nezbývá čas.
Podle nás je právě tady jádro Rrahmaniho problému. Drahou posilu kupoval jeden trenérský plán, hodnotit ji ale bude jiný, a to v situaci, kdy klub nemá luxus čekat, až se nový hráč rozkouká. Vysoká cena, záchranářská realita a téměř nulový prostor na adaptaci. Tahle kombinace útočníkům v Serii A láme vaz pravidelně.
Zima rozhodne
Informace o možném konci pochází od Burleho Juniora, který na síti X napsal, že Rrahmani patří mezi hráče, s jejichž odchodem z Benátek se počítá. Jeho příspěvek převzala česká i rumunská média. Oficiální stanovisko klubu zatím chybí a Rrahmani se ke spekulacím veřejně nevyjádřil.
Rozhodujícím termínem je zimní přestupní období v lednu 2027. Smlouva do roku 2029 odchodu nebrání, naopak dává Benátkám silnou pozici při vyjednávání. Odchod zadarmo nepřipadá v úvahu. Daleko pravděpodobnější je hostování, hostování s opcí, případně prodej za částku, která co nejvíc zmírní ztrátu z letní investice.
Italská média už přitom spojují Benátky s jinými jmény. Nejhlasitěji zaznívá Artem Dovbyk, ukrajinský útočník, kterého Bologna získala od AS Řím na hostování do 30. června 2027. V Boloni se mu nedaří a šéf klubu Claudio Fenucci pro TuttoMercatoWeb přiznal, že Dovbyk má spíš mentální než fyzický problém a že „v lednu se uvidí“. Podle TMW i SportMediasetu se o něj zajímá Valencia, Benátky jsou zatím jen v pozadí jako slabší zájemce. Hotová dohoda to není a uskutečnit by se mohla jen tehdy, pokud se předčasně ukončí hostování mezi Bolognou a Římem.
Signál je ale jasný. Klub s osmi góly v jedenácti zápasech hledá hotového hrotového útočníka. Pokud přijde, Rrahmaniho minutáž se ještě ztenčí. Leden tak bude testem, zda je pro Benátky dlouhodobou investicí, nebo rychle odepsanou posilou.
Hrdina z Letné
V Praze by takový vývoj ještě před půl rokem čekal málokdo. Sparta
se s Rrahmanim loučila jako s hráčem, který za dvě sezony nastřílel 26 gólů a přidal šest asistencí. Klub připomněl jeho trefu proti Malmö na cestě do ligové fáze Ligy mistrů, gól proti Feyenoordu v Lize mistrů, ligovou premiéru proti Hradci Králové, góly v derby i ve finále MOL Cupu. A poděkoval mu za radost, kterou jeho góly přinesly. Proto patřil mezi miláčky tribun.
Pro Spartu byl prodej i ekonomickým krokem. Za sezonu 2025/2026 vykázala ztrátu 127 milionů korun, transferové saldo ale skončilo v plusu 232,6 milionu. Prodeje hráčů jsou podle samotného klubu pevnou součástí jeho modelu. Rrahmani do něj zapadl ukázkově a díky podílu z dalšího přestupu může Spartě ještě něco vydělat.
Že bývalý sparťan v Serii A uspět může, ukazuje Martin Vitík. Obránce odešel z Letné do Boloni a podle oficiálních zápasových materiálů klubu má v Serii A 22 startů, z toho 15 v základní sestavě. Rrahmani je zatím ve zcela jiné pozici. Vitík do týmu vrostl. Rrahmani čeká na lavičce.
Kam dál
Konkrétní zájem jiného klubu zatím nikdo nepotvrdil. Rumunský ProSport spekuluje o FCSB jako o možné příležitosti, jde ale o mediální úvahu, nikoli o jednání. Rumunská stopa přesto dává smysl. Rrahmani tamní ligu zná z působení v Rapidu Bukurešť a hostování by mu tam mohlo zajistit jisté místo v sestavě.
Dá se čekat, že pokud k lednovému řešení dojde, půjde o krok za herní praxí: hostování do slabšího italského klubu, do Rumunska nebo do soutěže mimo nejsilnější evropské ligy, kde by nebyl jen rotačním hráčem.
A návrat na Letnou? Ve veřejných zdrojích pro něj zatím není žádná indicie. Sparta ho v létě prodala za rekordní peníze a hráč má v Benátkách dlouhou smlouvu. Smysl by dávalo jen výhodné hostování, o kterém se ale nikde nemluví.
Redakce SportyŽivě.cz oslovila tiskové oddělení italského klubu s dotazy na hráčovu budoucnost, ale do publikování tohoto článku odpovědi nemá.
V září Rrahmani slíbil, že chce Benátkám pomáhat góly a asistencemi. Zatím nesplnil ani jedno a v lednu se může stát, že za něj místo v sestavě převezme někdo jiný. Útočník, kterého Letná nosila na rukou, potřebuje jediné: gól, který vrátí jeho jméno do sestavy.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl