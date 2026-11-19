Když se mi o víkendu nechce péct nic složitého, ale přesto toužím po něčem hřejivém a nadýchaném k nedělní kávě, sáhnu po prověřeném receptu na tyhle úžasné
. Měkoučké pudinkové šneky v kombinaci s kynuté těsto bohatou vrstvou hladkého vanilkového pudinku tvoří dokonalou harmonii, která potěší každého milovníka domácího pečení. Je to voňavá pochoutka, kterou zvládne připravit opravdu každý a výsledek vypadá jako z té nejlepší cukrárny.
Každý
zakousnutí do čerstvě upečeného šneka přináší obláčkovou měkkost a krémovou chuť, které se prostě nedá odolat.
Můj tip zní: Těsto nechte kynout na teplém místě bez průvanu, ideálně v míse lehce potřené olejem, aby krásně zvětšilo svůj objem a po upečení bylo dokonale nadýchané. Recept na domácí kynuté šneky s pudinkem
Celkový čas přípravy a pečení: 125 minut Ingredience potřebné k přípravě
Kynuté těsto (hrníček 250 ml): 1 hrníček teplého mléka 2 čajové lžičky cukru 0,5 (21 g) čerstvého droždí (nebo 7 g sušeného) 1 hrníček hladké mouky 1 hrníček polohrubé mouky 1 špetka soli 2 polévkové lžíce oleje
Pudinková náplň: 400 ml mléka 2 až 3 polévkové lžíce cukru 1 balíček vanilkového cukru 1 ks Zlatého klasu
Na potření: Foto a zdroj: Taká obyčajná žienka domáca, vynikající rychlovka Postup při přípravě pudinkových šneků
1. Z teplého mléka, cukru a droždí
připravte kvásek a nechte ho na teplém místě vzejít.
2. Ve větší misce
smíchejte hladkou mouku, polohrubou mouku, špetku soli a olej, přidejte vzešlý kvásek a vypracujte hladké nelepivé těsto.
3. Připravené těsto
nechte vykysnout na teplém místě přibližně hodinu, dokud nezvětší svůj objem.
4. Mezitím z mléka, cukru a Zlatého klasu
uvařte hustý pudink, který za občasného míchání nechte zcela vychladnout.
5. Vykynuté těsto
rozválejte na pomoučněném válu na tloušťku asi půl centimetru do tvaru obdélníku.
6. Vychladlý pudink
rovnoměrně rozetřete po celé ploše rozváleného těsta. Foto a zdroj: Taká obyčajná žienka domáca, už můžete dát péct
7. Těsto opatrně
sviňte do rolády a ostrým nožem pokrájejte na kolečka silná přibližně dva centimetry.
8. Vzniklé šneky
naskládejte na plech vyložený papírem na pečení a povrch potřete mlékem.
9. Vložte plech do trouby předehřáté na
175 stupňů a pečte přibližně 25 minut do zlatova.
10. Upečené pudinkové šneky
nechte mírně zchladnout a podávejte celé rodině. Tipy redakce: Teplota surovin: Mléko na kvásek by mělo být vlažné, nikdy ne horké, aby se kvasinky neusmrtily a těsto krásně vyběhlo. Kvalitní kynutí: Pro dokonalé kynutí nechte mísu s těstem na místě bez průvanu, ideálně v mírně vyhřáté a vypnuté troubě. Krájení rolády: K nakrájení závinů na úhledná kolečka můžete použít také čistou nit nebo rybářský vlas, které těsto nezmáčknou. Potření mlékem: Poctivé potření povrchu před pečením zajistí krásně lesklou a zlatavou kůrku. Skladování v suchu: Domácí pudinkoví šneci chutnají nejlépe čerství, ale uchovaní v uzavřené dóze vydrží měkkí i druhý den.
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Foto a recept: Se souhlasem Taká obyčajná žienka domáca