Ještě než se ale k hlasování o primátorovi a náměstcích dostalo, řešil se počet neuvolněných pozic, těch bude mít Liberec hned devět – primátora a osm náměstků. A to je v porovnání s ostatními městy nad průměrem. Vysoký počet kritizoval Adam Lenert (ANO), který byl dosavadním náměstkem a v novém zastupitelstvu bude v opozici. „Je to zásadní zásah do rozpočtu města. Doufám, že náměstci alespoň nebudou chtít auta a své sekretariáty. Byl by to další zásah do financí, které jsou potřeba jinde,“ řekl s tím, že politici mají sloužit občanům a nemají se vytvářet posty pro politiky.
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Ten navrhl, aby rada měla méně členů, jeho návrh ale přijat nebyl. Lenert poté kritizoval i to, že není jasné, co bude který člen nové rady dělat a které odbory bude mít v gesci. To pak přímo na místě vysvětloval kandidát na primátora Lukáš Hájek, který k jednotlivým náměstkům přiřadil odbory, které pod ně budou spadat. I to ale podle Lenerta je problematické, upozornil, že některé odbory budou spadat pod tři a v jednom případě dokonce čtyři náměstky.
Lukáš Hájek se v pětatřiceti letech stal nejmladším primátorem v historii města. V uplynulém volebním období byl zastupitelem. Je vysokoškolským učitelem.
Poté už přišla na řadu volba primátora. Nominován byl Lukáš Hájek, což se čekalo, hnutí ANO ale poté navrhlo ještě Martinu Teplou (Lepší Liberec). „Za Lepší Liberec i za mě ctíme vítěze voleb a tím jsou Starostové pro Liberecký kraj. Děkuji za nominaci, ale odmítám,“ řekla Teplá.
A tak se volil pouze Lukáš Hájek. „Nezískám patent na pravdu, budu správcem na dobu čtyř let a horizont tohoto města je mnohem delší,“ řekl, jak by chtěl vést město.
Jak bude chtít město vést? „Jsem rád, že máme koalici s programovým prohlášením, které je poměrně konkrétní. Je to pozice prvního mezi rovnými. Primátor by měl zajistit, že bude koaliční smír a atmosféra bude tvůrčí. V momentě, kdy koalice není funkční, nemůže dobře pracovat pro město. A to je role primátora,“ popsal.
Rád by pokračoval v tlaku na změnu rozpočtového určení daní. „Rozpočtové určení daní je něco, čím se musíme zabývat. Je to krásný příklad toho, kde bychom neměli mít žádný rozpor a měli bychom táhnout za jeden provoz,“ dodal.
Poté už se přikročilo k volbě primátora. Ta byla tajná, zastupitelé tak hlasovali jednotlivě do volební urny a poté se musely výsledky spočítat. A volba nakonec nebyla překvapivá, Hájek získal 30 hlasů z 39 a stal se primátorem.
Rada města bude mít celkem jedenáct členů - primátorem bude Lukáš Hájek, v radě zasedne osm uvolněných náměstků a dva neuvolnění radní.
Složení vedení města
Starostové pro Liberecký kraj
- Lukáš Hájek – primátor
- Jaroslav Zámečník – náměstek pro ekonomiku
- Jiří Janďourek – náměstek pro architekturu a urbanismus
- David Václavík – náměstek pro školství, kulturu a cestovní ruch
- Tereza Pokorná – neuvolněná členka rady
Lepší Liberec
- Martina Teplá – statutární náměstkyně pro sociální záležitosti
- Jiří Mejsnar – náměstek pro technickou správu a energetiku
- Lukáš Lehký – náměstek pro strategický rozvoj a dotace
- Lukáš Pohanka – neuvolněný člen rady
Liberec otevřený lidem a Piráti
- Jan Hruška – náměstek pro životní prostředí
- Zuzana Kocumová – náměstkyně pro sport a správu majetku