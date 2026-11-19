Pro zpěvačku, která pravidelně vystupuje na velkých pódiích, by mohlo být několik minut před publikem zdánlivě běžnou součástí práce. Vystoupení na Národní třídě ale Ewa Farna vnímala jinak. Během letošní připomínky událostí 17. listopadu se ujala jedné z nejvýznamnějších českých písní spojených se svobodou a občanským odporem.
Modlitbu pro Martu zazpívala z balkonu Paláce Metro. Pro diváky dole na ulici šlo o slavnostní okamžik, který měl připomenout listopad 1989 a význam osobní i veřejné svobody. Farna však později přiznala, že ještě před začátkem cítila obrovskou odpovědnost a nervozitu.
Jedna píseň byla náročnější než vlastní koncerty
V rozhovoru po vystoupení popsala zásadní rozdíl mezi vlastními koncerty a podobným symbolickým okamžikem. Na stadionu zpívá především svůj repertoár, při němž případná chyba dopadá v prvé řadě na ni samotnou. U písně, která má v českých dějinách výjimečné místo a pro mnoho lidí silný osobní význam, vnímala očekávání veřejnosti daleko intenzivněji.
Navenek přesto nic nenasvědčovalo tomu, jak náročné pro ni celé vystoupení bylo. Zpěvačka svůj part dokončila a teprve po návratu do zákulisí z ní napětí spadlo. Podle svých slov si lehla na židle a rozplakala se. Slzy přičítala nejen předchozímu stresu, ale také dojetí z atmosféry celé události.
Přestože Farna listopadové události roku 1989 osobně nezažila, zdůraznila, že jejich odkaz považuje za důležitý. Připomněla, že svoboda není samozřejmostí. Pro generaci, která vyrůstala až po pádu totalitního režimu, může být podobná zkušenost příležitostí vnímat historii jinak než pouze prostřednictvím školních učebnic.
Zajímavé je, že nabídku na toto vystoupení nedostala poprvé. V minulosti jí podle jejího vysvětlení do plánů zasáhly jiné pracovní povinnosti nebo již domluvená vystoupení. Tentokrát se termín podařilo potvrdit s výrazným předstihem, takže mohla účast připravit a zařadit do nabitého kalendáře.
Píseň zůstává spojená s Martou Kubišovou
Modlitba pro Martu je neodmyslitelně spojena především s Martou Kubišovou a později se stala jedním ze symbolů sametové revoluce. Každá další interpretace proto vstupuje do dialogu s původní písní i se vzpomínkami posluchačů. Právě tato historická a společenská váha může vytvářet tlak, jaký zpěvák na běžném koncertu nezažije.
Farna nakonec veřejnosti ukázala, že i zkušený interpret může před jedinou písní prožívat mimořádnou trému. Její slzy po vystoupení však nebyly důkazem zdravotního kolapsu, nýbrž podle jejího vlastního vysvětlení reakcí na stres a dojetí.
blesk.cz, ahaonline.cz