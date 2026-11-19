Čtvrtek 19. listopadu ještě přinese relativně vysoké teploty, počasí však začne postupně ovlivňovat přechod dalších frontálních systémů. Během dne se od západu zatáhne a na většině území Čech se objeví občasný déšť nebo přeháňky. Na Moravě a ve Slezsku budou srážky zpočátku méně časté, postupně se však rozšíří také do východních oblastí republiky. Nejvyšší denní teploty se budou většinou pohybovat mezi 7 a 11 stupni Celsia, na východě mohou vystoupat až ke 14 stupňům. Počasí bude doprovázet jihozápadní až západní vítr, jehož nárazy mohou především v západní polovině země dosahovat rychlosti kolem 55 kilometrů za hodinu. Nejvíce srážek se očekává v horských oblastech, kde mohou být přeháňky vydatnější než v nížinách.
Pátek 20. listopadu bude převážně zatažený a na většině území se opět objeví déšť nebo přeháňky. První výraznější změna nastane na severu a severozápadě republiky, kde se ve výškách nad přibližně 1000 metrů mohou začít objevovat smíšené nebo sněhové srážky. V nižších polohách bude zatím převládat déšť, protože teploty zůstanou nad bodem mrazu. Denní maxima se budou většinou pohybovat mezi 6 a 10 stupni, na jihu Moravy však může být přechodně až 13 stupňů. Během večera začne vítr slábnout a postupně se projeví příliv chladnějšího vzduchu. Právě ten během následujících dvou dnů způsobí další pokles teplot a umožní sněžení také v nižších nadmořských výškách.
Sníh se o víkendu dostane i do středních poloh
Výraznější změna nastane v sobotu 21. listopadu, kdy se začne od severu ochlazovat. Zpočátku bude na většině území převládat zatažená obloha s deštěm nebo přeháňkami, postupně však srážek ubude. V severních oblastech se hranice sněžení může snížit přibližně k 600 metrům nad mořem, což znamená, že se sněhové vločky mohou objevit také mimo nejvyšší horské partie. Nejvyšší denní teploty se budou většinou pohybovat mezi 4 a 9 stupni Celsia. Na jihu Moravy může být ještě o něco tepleji, rozdíl oproti předchozím dnům už ale bude patrný. Během dne by mělo od severu postupně ubývat oblačnosti, takže v některých oblastech může po deštivém začátku dne převládnout i polojasno.
Neděle 22. listopadu přinese další pokles teplot, ale zároveň také výrazně méně srážek. Obloha bude většinou jasná až polojasná, na severu se může přechodně objevit více oblačnosti. Sněhové přeháňky se očekávají především v horských oblastech, přičemž hranice sněžení se může pohybovat přibližně kolem 400 až 500 metrů nad mořem. To ale neznamená, že se ve všech těchto polohách vytvoří souvislá sněhová pokrývka, protože srážky budou převážně ojedinělé. Denní teploty vystoupají pouze na 1 až 6 stupňů Celsia a v noci mohou klesnout přibližně k minus třem stupňům. Na místech, kde se obloha vyjasní a vítr zeslábne, bude pravděpodobnost ranních mrazů vyšší.
Začátek příštího týdne přinese ještě silnější mrazy
Chladnější počasí bude pokračovat také v pondělí 23. listopadu, kdy se denní teploty budou pohybovat převážně mezi nulou a pěti stupni Celsia. Obloha zůstane proměnlivá a srážky se budou vyskytovat spíše ojediněle, místy častěji na jihozápadě republiky. Především ve vyšších polohách půjde o sněhové přeháňky, které se mohou objevit už přibližně od 400 metrů nad mořem. Nejnižší noční teploty budou většinou klesat pod bod mrazu a další ochlazení se očekává také během následujících nocí. V úterý mohou teploty na některých místech dosáhnout minus pěti stupňů, při uklidnění větru a vyjasnění ojediněle až minus osmi stupňů. Pro řidiče bude důležité zejména ranní počasí, protože na vlhkých komunikacích může při poklesu teplot pod nulu vznikat náledí.
Ochlazení ještě neznamená příchod trvalé zimy
Přestože bude závěr listopadového týdne výrazně chladnější, současná předpověď zatím neukazuje na dlouhodobé zimní počasí se souvislou sněhovou pokrývkou na celém území republiky. Rozhodující bude nejen teplota vzduchu, ale také množství srážek a jejich rozložení během jednotlivých dnů. Zatímco v pátek a během části soboty se očekává častější déšť, s výraznějším ochlazením budou srážky postupně slábnout. To znamená, že sněhové vločky mohou sestoupit do nižších poloh, aniž by tam nutně napadlo větší množství sněhu. Dlouhodobější výhled navíc počítá s tím, že konec listopadu může být v celkovém průměru stále mírně teplejší, než je pro toto období obvyklé. Krátkodobý vpád studeného vzduchu proto sám o sobě neznamená, že se mrazivé počasí udrží nepřetržitě až do prosince.