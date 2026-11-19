Zimní manikúra bývá docela předvídatelná. Červená. Vínová. Tmavě hnědá. A někdy černá, pokud máme náladu. Letos se paleta rozšiřuje o barvy, které jsou pořád dost hluboké a nositelné na zimu, ale nejsou tak očekávané.
1. Olivová
Olivově zelená je možná nejpřekvapivější barva sezóny. Není jasně zelená ani vojensky khaki. Nejlépe vypadá v tlumené, lehce šedé nebo hnědé verzi. Skvěle funguje s černou, krémovou, camel, denimem i vínovou. Pokud běžně nosíš neutrální oblečení, olivové nehty jsou jednoduchý způsob, jak přidat barvu bez pocitu, že máš na rukou neon.
FOTO INSTAGRAM @thelaneshealthandbeauty
2. Medová
Teplá medová žlutá zní odvážněji, než ve skutečnosti vypadá. Na nehtech je měkčí než citronová a v zimním světle působí skoro jako odstín koňaku nebo jantaru. Nejhezčí bývá na kratších nehtech s lesklým finišem.
FOTO INSTAGRM @bluma.salon
3. Mauve neboli špinavě růžová
Tohle je ideální varianta pro člověka, který nechce výraznou barvu, ale nude už ho nudí. Mauve stojí někde mezi růžovou, fialovou a šedou. Podle podtónu může působit romanticky, elegantně nebo skoro minimalisticky. Je to také jeden z těch odstínů, který nevypadá divně ani tehdy, když se manikúra blíží druhému týdnu.
foto instagram @amomentspeace
4. Deep teal
Tmavý teal je směs zelené a modré, která v zimě funguje překvapivě dobře. Je výraznější než navy, ale pořád dost temný na to, aby se choval skoro jako neutrální odstín. Skvěle vypadá s šedým svetrem, denimem, černou nebo smetanovou.
FOTO INSTAGRAM @kineticsnailsglobal
5. Mléčný jade
Pro milovnice světlých nehtů je tu jemná zelenkavá varianta mléčné manikúry. Barva je skoro bílá, ale má lehký jade podtón. Nejlépe vypadá v lehce průsvitném provedení, kdy nepůsobí jako korektor, ale spíš jako barevná mlha.
FOTO INSTAGRAM @biosculptureaus
6. Kouřová šedá
Šedá je dlouho přehlížená, protože zní velmi nezábavně. Na nehtech ale může vypadat skvěle, pokud není příliš světlá ani příliš studená. Hledej odstín někde mezi betonovou, taupe a kouřovou. Výsledek je minimalistický, ale mnohem méně očekávaný než béžová.
FOTO INSTAGRAM @nailsbyhailey1002
7. Cihlově červená
Pokud se červené nechceš vzdát úplně, posuň ji trochu do hněda a oranžova. Cihlová je měkčí než klasická jasná červená a krásně funguje s podzimním a zimním šatníkem. Je to přesně ten odstín, který vypadá dobře s vlněným kabátem, džínami i zlatými šperky.
FOTO INSTAGRAM @sienna.co
Trend není povinný nákup
Pokud máš doma pět červených laků a miluješ je, není žádný důvod je odkládat. Barevné trendy jsou užitečné hlavně jako připomínka, že i malý detail může změnit celou náladu. A na rozdíl od nového kabátu se olivová manikúra dá vyzkoušet bez zásadního zásahu do rozpočtu i skříně.
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Zdroje: Allure – The Winter Nail Colors You’re About to See Everywhere [1].