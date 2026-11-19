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Herečka Sára Donutilová (32) se v podcastu Plodné hovory vrátila k okamžikům, které jí navždy změnily život. V devátém měsíci těhotenství přišla o syna Matyáše. Po zdrcující zprávě ji čekal porod i hodiny plné bolesti a zoufalství. V nemocnici jí došlo, že je zle
Donutilová popsala noční příjezd do nemocnice. Necítila pohyby miminka a zdravotníkům říkala, že doma neslyšela jeho ozvy. Během vyšetření se ale atmosféra náhle změnila. Lékaři jí nakonec oznámili, že Matyáškovi přestalo bít srdce. „Najednou všichni ztichli a já jsem věděla, že to je v háji.“. svěřila se herečka v podcastu.
Následoval porod mrtvého syna. Sára přiznala, že se jí tehdy v hlavě všechno slévalo a chvíle po porodu si pamatuje jako mimořádně náročné. S manželem Martinem Donutilem podle svého vyprávění čekali na matraci na zemi. „Vedle mě ještě byla na zemi krev.“.
Když ji později přesunuli na pokoj, čekal ji další bolestný okamžik. Z okolních pokojů slyšela pláč miminek. Sama přitom stále prožívala obrovský smutek a vztek, které podle svého vyprávění nedokázala potlačit ani pod sedativy. Uvědomovala si také, že její zoufalství musí být náročné pro ženy, které s ní na oddělení sdílely prostor. Příčinu odhalila až vyšetření
Dlouho nebylo jasné, proč k tragédii došlo. Podle jejího vyprávění pitva ani genetické testy odpověď nepřinesly. Tu nakonec přineslo až imunologické vyšetření, které odhalilo MBL deficit. Donutilová vysvětlila, že jde o nedostatek části vrozené imunity.
Další těhotenství proto prožívala pod přísným dohledem lékařů. V podcastu mluvila o každodenních injekcích, pravidelné léčbě a častých kontrolách. O svém příběhu se rozhodla promluvit i proto, aby otevřela téma ztráty miminka a zkušeností rodičů, kteří podobnou bolestí procházejí. Zdroj: Aplausin.cz, Podcast Plodné hovory