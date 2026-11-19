Některé narozeninové články existují jen proto, že kalendář ukázal datum. U Jodie Foster je mnohem důležitější to, co sama o věku říká.
Dnes slaví 64 let. A v posledních rozhovorech popisuje období po šedesátce způsobem, který je překvapivě prostý: část věcí, které ji dřív zaměstnávaly, přestala být důležitá.
Nejde o moudrost zabalenou do citátu na béžovém pozadí. Spíš o zkušenost člověka, který byl od dětství pod veřejným dohledem a po desetiletích v oboru zjistil, že ne každou očekávanou roli musí dál hrát.
Když přestaneš být hlavní postavou ve všech příbězích
Foster mluvila o tom, že kolem šedesátky přestala řešit část věcí, které pro ni byly v pětačtyřiceti nebo padesáti důležité. Ne ve smyslu, že by rezignovala na práci nebo ambice. Naopak: v posledních letech režíruje, hraje výrazné role a sama říká, že dělá některou z nejlepší práce svého života.
Rozdíl je spíš v tom, kolik energie investuje do věcí, které nejsou podstatné.
Tohle bývá na stárnutí málo sexy téma. Mnohem častěji se řeší vzhled, fyzická kondice, hormony, kariérní pokles nebo „jak zůstat mladá“. Méně se mluví o tom, že věk může přinést i docela praktickou výhodu: menší potřebu být všude přítomná a všem něco dokazovat.
Ne všechno, co tě trápí dnes, tě bude trápit navždy
Ve čtyřiceti může být člověk přesvědčený, že určité věci jsou zásadní. Co si myslí kolegové. Jestli něco stihl včas. Jestli má správnou kariérní trajektorii. Jestli jeho práce vypadá dost prestižně. Jestli se pořád vyvíjí tempem, které od sebe čekal.
O deset nebo patnáct let později může zjistit, že část těchto otázek ztratila sílu.
To neznamená, že věk automaticky přináší nadhled. Někdo se stejnými nejistotami bojuje celý život. Ale Foster nabízí jednu příjemně realistickou možnost: některé starosti nezmizí proto, že je dokonale vyřešíš. Prostě přestanou být tak důležité.
Kariéra nemusí být pořád o růstu
Její vlastní kariéra je dobrý příklad.
Začínala jako dětská herečka, velmi mladá získala status hvězdy, získala dva Oscary a po desítkách let v oboru nemá potřebu každý další projekt vysvětlovat jako „novou kapitolu“ nebo „velký comeback“.
Může hrát. Může režírovat. Může na čas ustoupit. Může si vybrat.
To je luxus, který není dostupný každému stejně. Foster má postavení i finanční jistotu, které dávají výrazně větší svobodu než běžná práce. Přesto je pozoruhodný samotný princip: profesní život nemusí být dobrý jen tehdy, když se každých pět let zvětší.
Možná není cílem být v 60 mladší. Možná svobodnější
Velká část kulturního obrazu žen po padesátce stojí na zvláštním rozporu. Na jedné straně se jim říká, že už nejsou „mladé“. Na druhé straně dostávají nekonečný seznam způsobů, jak mladost udržovat.
Foster nabízí úplně jiný model.
Nejde o to předstírat, že věk neexistuje. Jde o to zjistit, které věci už nemusíš tahat dál.
Možná přestaneš chtít určité povýšení. Možná už se ti nechce dokazovat, že zvládáš všechno sama. Možná přestaneš chodit na akce, které tě nebaví, jen proto, že by se „mělo“. Možná si ponecháš ambice a zároveň zmenšíš množství lidí, jejichž názor potřebuješ ke spokojenosti.
To není rezignace.
Je to ekonomie energie.
A jestli má věk nějakou výhodu, pak možná právě tuhle: postupně zjistíš, že ne každá věc, která kdysi vypadala jako životně důležitá, si zaslouží doživotní pronájem v hlavě.
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Zdroje: The Irish Times – Jodie Foster interview: ‘I turned 60 and suddenly woke up not caring about all the things I cared about at 45’ [1].