Kdo si v trafice kupuje krabičku cigaret, zaplatí od 1. ledna 2027 na dani víc, protože stát dál zvedá sazby z konsolidačního balíčku. V restauracích naopak od stejného dne klesne DPH u nealkoholických nápojů z 21 % na 12 % a v obchodech startuje EET 2.0 bez povinného tisku účtenek. Řidiče osobních aut čekají stejné ceny dálničních známek a denní kupon platný celých 24 hodin, u elektřiny a plynu zatím regulátor navrhl mírný růst síťových plateb.
Spotřební daň z tabáku od ledna roste
Většina novinek pro rok 2027 už má definitivní podobu. Prezident podepsal jak zákon o EET 2.0 se snížením DPH na nealkoholické nápoje v restauracích, tak novelu o dálničních známkách. Vyšší zdanění tabáku vychází ze schváleného konsolidačního balíčku. Na konečnou podobu se čeká už jen u regulovaných cen elektřiny a plynu.
Kromě daně z přidané hodnoty ve výši 21 % odvádí kupující u cigaret spotřební daň, která se skládá z pevné a procentní části. Pevná složka od 1. ledna 2027 stoupne z 2,39 Kč na 2,51 Kč za kus a procentní část zůstane na 30 %. Minimální spotřební daň se zároveň zvedne z 4,66 Kč na 4,89 Kč za jednu cigaretu.
Vyšší sazby dopadnou i na alternativy ke klasickým cigaretám. Náplně do e-cigaret meziročně podraží na dani o 2,50 Kč za mililitr a nikotinové sáčky o 0,50 Kč za gram. Více na spotřební dani zaplatí i lidé, kteří kupují zahřívaný tabák, sypaný tabák ke kouření, doutníky nebo tabák do vodní dýmky.
|Výrobek
|Sazba v roce 2026
|Sazba v roce 2027
|Cigarety (minimální daň)
|4,66 Kč/kus
|4,89 Kč/kus
|Zahřívané tabákové výrobky
|4 570 Kč/kg
|5 260 Kč/kg
|Tabák ke kouření
|3 650 Kč/kg
|3 830 Kč/kg
|Náplně do e-cigaret
|7,50 Kč/ml
|10 Kč/ml
|Nikotinové sáčky
|1,20 Kč/g
|1,70 Kč/g
Kolik z ceny jedné krabičky jde státu a o kolik může od ledna podražit, spočítá kalkulačka.
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Nealko v restauracích spadne do nižší sazby DPH
Od 1. ledna 2027 klesne daň z přidané hodnoty u nealkoholických nápojů podávaných v restauracích a dalších stravovacích službách z 21 % na 12 %. Změnu přináší zákon o evidenci tržeb, který prezident Petr Pavel podepsal 17. září 2026. Stejný zákon zároveň osvobozuje spropitné od daně.
Nižší dvanáctiprocentní sazba se vztahuje jen na pití vypité na místě. Pokud si host vezme limonádu nebo jiný nealkoholický nápoj s sebou, zůstává daň na 21 %. V základní jednadvacetiprocentní sazbě byly nealkoholické nápoje v restauracích od roku 2024, kdy je tam přesunul konsolidační balíček.
Samotný pokles daně ale automaticky neznamená nižší účet v hospodě. Restaurace si mohou sníženou DPH vykompenzovat vyššími maržemi a cena limonády tak nemusí klesnout.
Dálniční známka zůstane na stejné ceně
Řidiči osobních aut se v roce 2027 dalšího zdražení dálničních známek nedočkají. Novelu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, která ruší automatickou valorizaci fungující od 1. ledna 2025, schválila Poslanecká sněmovna v září 2026. Senát ji 21. října 2026 nechal projít bez usnesení a prezident Pavel ji podepsal 4. listopadu 2026.
Ceny kuponů tak v roce 2027 zůstanou stejné jako letos. Roční známka bude dál stát 2 570 Kč, měsíční 480 Kč, desetidenní 300 Kč a denní 230 Kč. Změní se ale pravidlo pro jednodenní známku, která bude od ledna 2027 platit celých 24 hodin od začátku platnosti místo dosavadního konce o půlnoci. Ministr dopravy Ivan Bednárik krok obhajoval potřebou narovnat podíl nákladů mezi osobními vozy a těžkou dopravou. „Jsme tranzitní zemí a je správné, aby se na údržbě našich dálnic odpovídajícím způsobem podílely také zahraniční kamiony, které přes Česko projíždějí,“ řekl Bednárik.
Beze změny zůstanou slevy pro nízkoemisní auta. Vozy na zemní plyn CNG a LNG, nikoli LPG, platí polovinu a plug-in hybridy s emisemi CO₂ do 50 g/km čtvrtinu běžné ceny. Elektromobily, vodíková auta a vozy přepravující držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P zůstávají osvobozeny, u zahraničních aut je nutné podat oznámení o osvobození.
Platby za elektřinu ze sítě mají vzrůst
U energií zveřejnil Energetický regulační úřad (ERÚ) na konci října 2026 návrh cenového výměru na rok 2027. Připomínky mohli distributoři a další účastníci trhu podávat do 11. listopadu 2026 a konečnou podobu cen má úřad oznámit na konci listopadu 2026.
Pro domácnosti a další maloodběratele počítá návrh ERÚ u elektřiny s průměrným růstem regulovaných plateb za sítě o 2,8 %, největší odběratelé mají naopak platit o 6 % méně. U zemního plynu tvoří regulované složky kolem jedné čtvrtiny celkové ceny a v roce 2027 mají podle návrhu maloodběratelům vzrůst v síti GasNet na většině území Česka o 3,6 %. V Praze u Pražské plynárenské návrh počítá s nárůstem o 4,8 % a na jihu Čech u Gas Distribution o 1,1 %.
Za zdražením distribuce plynu stojí podle ERÚ investice do sítě při připojování tepláren a podniků, které přecházejí od uhlí k plynu. Proti vyššímu růstu působí záporný korekční faktor za rok 2025 a pokles povolených výnosů provozovatele páteřní sítě NET4GAS o 0,4 % na 5,73 miliardy korun. Většinu účtu za plyn ale tvoří samotná komodita, která na evropských burzách prudce zdražuje. Smlouvu s fixovanou cenou má podle informací z trhu více než polovina odebírajících domácností.
V obchodech startuje EET bez povinných účtenek
Od 1. ledna 2027 se vrací elektronická evidence tržeb v podobě EET 2.0. Povinnost dopadne na kontaktní platby mezi podnikatelem a zákazníkem včetně všech plateb v hotovosti.
Pro běžného zákazníka přináší nová podoba jednu znatelnou změnu oproti minulosti. Podnikatelé pro účely EET 2.0 nebudou mít povinnost vystavit a předat papírovou účtenku. Nejmenší živnostníci se mohou k evidenci přihlásit od listopadu 2026 přes Daňovou informační schránku plus na portálu MOJE daně a od prosince 2026 jim má Finanční správa ČR spustit bezplatnou webovou aplikaci MOJE eet.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (finance, eet.gov, ekonomickydenik, finance, seznamzpravy, cnn.iprima, finance).