Do restaurace s tančírnou rychle a pohodlně
Za vznikem lanovky stál britský lord Richard Westbury, který na počátku minulého století v Karlových Varech investoval do hotelového podnikání. Založil soukromou společnost Karlovarské elektrické lanové dráhy Westbury a prosadil vybudování podzemní trasy z Divadelního náměstí na návrší nad městem. U její horní stanice tehdy stála restaurace s tančírnou Helenin dvůr. Později zde vyrostl hotel Imperial, kvůli němuž se lanovka stala ještě důležitější dopravní spojnicí.
Na stavbě se podíleli italští odborníci, kteří měli zkušenosti s náročnými tunelovými pracemi v horských oblastech. Podzemní vedení trasy nebylo náhodné. Svah je tak strmý a terén tak členitý, že tunel představoval praktické řešení, jak překonat výškový rozdíl bez dlouhé klikaté cesty.
Tunel měří jen 127 metrů, sklon je ale mimořádný
Samotná trať je dlouhá pouhých 127 metrů. Na tak krátké vzdálenosti však překonává výškový rozdíl přibližně 55 metrů. Její maximální sklon dosahuje 49,5 procenta. Nejde tedy o obyčejnou kolejovou dráhu, která by jen pozvolna stoupala do kopce. Vůz se musí vypořádat s opravdu prudkým svahem.
Cestující přitom většinu cesty nevidí okolní krajinu. Místo výhledu na lázeňské domy a údolí Teplé se před nimi otevře tunel vyražený přímo ve skále. To dodává jízdě poněkud ponurou atmosféru. Ne každý si do lanovky sedne bez stísněných pocitů.
Dva vozy, které se potkávají uprostřed tunelu
Lanovka funguje na jednoduchém, ale důmyslném principu. Po kolejích se pohybují dva vozy spojené lanem. Zatímco jeden stoupá směrem k hotelu Imperial, druhý současně sjíždí dolů do lázeňského centra. Přibližně v polovině trati se navzájem minou.
K tomu slouží takzvaná Abtova výhybka. Nemá klasické pohyblivé výhybkové jazyky, jaké známe z běžné železnice. Koleje jsou uspořádány tak, aby se vozy bezpečně rozdělily na dvě větve a po projetí výhybky se opět vrátily na společnou trať.
Zajímavé je, že se zde dochovaly původní kolejnice z roku 1907. Samotné vozy už samozřejmě nejsou tak staré. Lanovka prošla modernizací a dnes používá novější soupravy i současné zabezpečovací a řídicí zařízení. Nejde tedy o technickou atrakci, která by spoléhala pouze na sto let staré mechanismy.
Nahoru se dostanete za 76 sekund
Celá jízda trvá přibližně 76 sekund. Za tu dobu se cestující dostanou z prostoru Divadelního náměstí k hotelu Imperial, který stojí vysoko nad lázeňským centrem. Lanovka tak není jen turistickou zajímavostí, ale také praktickým dopravním prostředkem. Využívají ji návštěvníci města i lidé, kteří se potřebují pohodlně dostat k hotelu.
Při plném provozu dokáže přepravit až 1500 cestujících za den. Vzhledem k délce trati je to docela slušný výkon.
Hotel Imperial, k němuž lanovka vede, patří k nejvýraznějším stavbám Karlových Varů. Byl otevřen v roce 1912 a jeho poloha na kopci nad městem nebyla náhodná. Hostům nabízel klid, výhledy a odstup od rušného lázeňského centra. Podzemní lanovka jim přitom umožňovala dostat se dolů k pramenům, kolonádám a společenskému životu bez namáhavého výstupu či sestupu po strmých ulicích. A dodnes je pozoruhodnou ukázkou technického řešení z počátku minulého století.
Zdroje článku: karlovyvary.cz, regiony.rozhlas.cz, pamatkyaprirodakarlovarska.cz, nespechej.cz
Autor článku: Roman Veselý