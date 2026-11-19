Když dostanu chuť na něco
, ale vůbec se mi nechce zapínat trouba ani špinit desítky misek, sáhnu po tomhle sladkého geniálním receptu, který zvládne naprosto každý. Kouzlo se skrývá v obyčejném litru mléka, špetce škrobu a úžasné kombinaci vanilky s , ze které vykouzlíte nádhernou a kakaem efektní dobrotu. Výsledek vypadá jako z luxusní cukrárny, přitom je to neuvěřitelně lehké a osvěžující stvoření.
Příprava je čistá
radost a hravá kuchařská chvilka, u které si skvěle odpočinete bez zbytečného stresu u plotny.
Můj tip zní: Mísu nebo formu před nalitím pudinkové směsi lehce vypláchněte studenou vodou, protože díky tomu pak ztuhnutý vyklopíte na talíř naprosto hladce a bez nejmenšího zadrhnutí. dezert Recept na mléčnou pudinkovou dobrotu bez pečení
Celkový čas přípravy a chlazení: 3 hodiny 30 minut Ingredience potřebné k přípravě
Světlá vrstva: 500 ml mléka 50 g kukuřičného škrobu 30 g krystalového cukru 20 g vanilkového cukru
Tmavá vrstva: 500 ml mléka 50 g kukuřičného škrobu 50 g krystalového cukru 30 g kakaa
Závěrečný posyp: Foto a zdroj: Taká obyčajná žienka domáca, kopeček plný chuti Postup při přípravě mléčné bábovky
1. Do prvního hrnce
nalijte polovinu mléka, přisypte kukuřičný škrob, krystalový cukr a vanilkový cukr.
2. Směs důkladně
prošlehejte metličkou a za stálého míchání uvařte na mírném ohni hustý světlý pudink.
3. Uvařený světlý pudink ihned
nalijte do připravené mísy o průměru dvacet dva centimetrů, kterou jste vyložili potravinářskou fólií.
4. Do druhého hrnce
nalijte zbývající mléko, přisypte kukuřičný škrob, krystalový cukr a kvalitní kakao.
5. Opět vše
pečlivě promíchejte a na sporáku uvařte hladký, lesklý a tmavý čokoládový pudink.
6. Tmavý pudink pomalu
nalijte přímo doprostřed světlé vrstvy v míse, aby se obě barvy krásně propojené usadily. Foto a zdroj: Taká obyčajná žienka domáca, čas na tmavou vrstvu
7. Povrch dezertu
zakryjte potravinářskou fólií tak, aby se dotýkala povrchu, a nechte zcela vychladnout na pokoje.
8. Vložte mísu do chladničky a
nechte dezert důkladně ztuhnout minimálně po dobu tří hodin.
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9. Po ztuhnutí opatrně stáhněte fólii, na mísu
přiložte velký plochý talíř a celou dobrotu rázem otočte vzhůru nohama.
10. Celý povrch vyklopeného dezertu
štědře posypte strouhaným kokosem, nakrájejte na a podávejte. Tipy redakce: Hladká konzistence bez hrudek: Škrob vždy rozmíchejte v troše studeného mléka, než ho přidáte do hrnce, aby se vám neudělaly nechtěné hrudky. Fólie na povrchu: Přikrytí horkého pudinku fólií přímo na dotek zabrání vytvoření nežádoucí suché krusty na povrchu. Důkladné vychlazení: Dejte dezertu v lednici dostatek času, protože dokonale vychlazený drží tvar a krájí se jako dort. Kokosový šmak: Před posypáním můžete kokos nasucho opanit na pánvi, což dezertu dodá úžasnou oříškovou vůni. Variace chutí: Místo vanilkového cukru můžete do světlé vrstvy přidat pravou vanilkovou dřeň pro ještě autentičtější chuť.
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Foto a recept: Se souhlasem Taká obyčajná žienka domáca