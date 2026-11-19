Komedie Šéfe, to je věc! měla premiéru na Silvestra 1982 a divákům nabídla lehkou zábavu o smolařských podvodnících, jenže při samotném natáčení šlo málem o život. Zdeněk Srstka a Pavel Nový totiž v jedné akční scéně prorazili skleněné dveře tak nešťastně, že jim po pokynu stop zůstal přímo mezi krky velký střep. Stačil jediný prudký pohyb a veselá televizní hříčka mohla skončit tragédií. Štáb režiséra Hynka Bočana ale nešetřil autentičností ani jinde, a tak herce vyhnal před skutečnou věznici i do pražského paláce.
Střep na krku při natáčení se Srstkou
Sňatkový podvodník Josef „Pepan“ Mareček (Petr Nárožný) sotva vyleze z vězení a už dává dohromady novou partu se zlodějem aut Járou (Karel Heřmánek) a prostitutkou Marcelou (Naďa Konvalinková). Všechny jejich plány na rychlé peníze bez práce ale spolehlivě hatí smůla, a tak Pepana nakonec dožene jeho minulost v podobě podvedené Anežky Slámové (Jaroslava Kretschmerová) i celé její početné rodiny.
Jednoho z Anežčiných bratrů si zahrál kaskadér a bývalý vzpěrač Zdeněk Srstka, který za Československo startoval na olympiádě v Římě 1960. Jeho sílu pocítil na vlastní kůži Pavel Nový, který ve filmu hrál Frajera. Když na natáčení po letech vzpomínal pro Televizi Seznam, nebral si servítky. „Srstkovi se dostat do rukou znamenalo, že vás zmlátí. Byl to zápasník, měl velkou páru a sílu,“ řekl Nový.
Nejvíc mu ale utkvěla scéna se skleněnými dveřmi. „Srstka mě málem zabil! Pamatuju si, že mi vtisknul vyřezávanou hvězdičku třikrát na čelo. Pak mi omlátil hlavu v křesle. Potom jsme měli prorazit skleněné dveře a my je prorazili tak, že když padlo stop, tak jsme krky drželi velký střep! Já to první zaregistroval a řekl jsem Srstkovi: ‚Jestli se pohneš, tak ti podříznu krk.‘ Naštěstí se nepohnul, takže jsme počkali, až ho vyndají,“ popsal Nový.
Zlou krev to mezi nimi nenadělalo a na kolegu Nový vzpomínal jen v dobrém. „Měřili jsme si ruce a on je měl jako já stehna. Fakt! A to jsem v té době nebyl žádnej třasořitka. Já s ním při natáčení jednoho filmu i bydlel, takže vím, kdo byl Zdeněk Srstka. Génius jednoduchosti a báječný nálady,“ dodal Nový.
Kde parta podvodníků kradla doopravdy
Filmaři nespoléhali jen na studiové kulisy, a tak Pepan hned v úvodu vychází na svobodu ze skutečné věznice v Bělušicích, kde na něj před bránou čekají jeho kumpáni. Když pak Pepan s Járou v přestrojení za pracovníky čisticí firmy kradou ze zdi starožitný gobelín, natáčelo se v Schebkově paláci na Novém Městě v Praze. Nešťastné rande s Anežkou se zase točilo v kavárně na Václavském náměstí a Anežčini příbuzní si pro Pepana nakonec přijdou k nádraží v Dejvicích, kde ho unesou.
Kdo byl skutečný klifton
V dialozích filmových podvodníků zaznívá pro policistu výrazné slangové slovo „klifton“. Tohle pojmenování si ale tvůrci nevymysleli, pochází totiž od Léona Cliftona, smyšleného detektiva z laciných sešitových detektivek ze začátku dvacátého století. Jeho jméno tehdy mezi čtenáři zlidovělo natolik, že se postupně vžilo jako běžné slangové označení policisty.
Pepanova parta se vrátila ještě čtyřikrát
Snímek Šéfe, to je věc! odstartoval pětici volně navazujících televizních komedií Hynka Bočana, které později vyšly na DVD pod souborným názvem Šéfové. Do stejné řady patří i filmy Šéfe, vrať se!, Šéfe, jdeme na to!, Na dvoře je kůň, šéfe! a V tomhle zámku straší, šéfe!. V dalších dobrodružstvích smolařské trojici často zamíchá kartami konkurenční podvodnice Barbara (Jiřina Bohdalová), která jim dokáže vyfouknout zisk přímo před nosem.
Pepan a jeho kumpáni se v pokračováních pustí třeba do podvodu s pronájmem bytu, přes nákup koně se zapletou s mezinárodním gangem pašujícím brilianty a v zámeckém příběhu si brousí zuby na umělecké předměty. V jednom z dílů se mihne i obchod s obrazem malíře Václava Brožíka za 15 000 Kčs, přitom vyvolávací ceny jeho obrazů se dnes pohybují v milionech korun.
Komedie Já to tedy beru, šéfe…! do Bočanovy série naopak nepatří. Hlavní roli v ní sice shodou okolností hraje také Petr Nárožný, vypráví ale úplně jiný příběh a s Pepanovou partou nemá nic společného.
Komedii Šéfe, to je věc! vysílá Televize Seznam 19. listopadu ve 20:10 a v repríze 21. listopadu v 15:45.
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