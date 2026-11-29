Od 1. ledna 2027 mají podle návrhu Energetického regulačního úřadu zdražit poplatky za distribuci všem domácnostem, u kteréhokoli dodavatele i se zafixovanou smlouvou. Zákazníkům bez fixace u společnosti ČEZ Prodej stoupne také cena samotné elektřiny, v nejběžnější sazbě D02d o 330 Kč za megawatthodinu na 4 190 Kč s DPH, a podobný růst lze čekat i u dalších obchodníků. Domácnosti s fixací tuto část nepocítí, dokud jim sjednaná cena platí. Lidé s běžným elektroměrem mohou stav k 31. prosinci nahlásit sami, jinak distributor spotřebu na přelomu roku rozpočítá odhadem.
Elektřina bez fixace zdražuje od ledna
Vyšší ceny za samotnou dodávku proudu dopadnou od 1. ledna 2027 na zhruba 1,6 milionu nových i stávajících zákazníků společnosti ČEZ Prodej, kteří odebírají elektřinu na dobu neurčitou bez pevně sjednané ceny. Průměrné navýšení u elektřiny činí 3,5 %. Zdražení podobných produktů lze očekávat také u dalších dodavatelů.
V nejrozšířenější sazbě D02d, kterou domácnosti využívají ke svícení, vaření nebo běžnému provozu bytu, vzroste silová elektřina z 3 860 Kč na 4 190 Kč za megawatthodinu včetně DPH. Při roční spotřebě 2 MWh to za samotnou dodávku znamená zhruba 660 Kč navíc za rok, u větší domácnosti se spotřebou 4 MWh činí rozdíl 1 320 Kč ročně.
Podobně zdražuje i sazba s ohřevem vody a topenářské sazby.
Dodavatel zdražení odůvodňuje vývojem na velkoobchodních trzích, kde cena elektřiny od začátku roku 2026 vzrostla přibližně o 75 %. „Konflikt na Blízkém východě trvá už téměř rok a situace na trzích se bohužel neuklidňuje a nevypadá, že by se měla uklidnit ani v dohledné době,“ uvedl pro web Energožrouti.cz mluvčí společnosti ČEZ Ondřej Svoboda.
Distribuční poplatky mají růst všem domácnostem
Vedle ceny od obchodníka se mění také část účtu, kterou určuje stát. Energetický regulační úřad zveřejnil návrh cenových výměrů na rok 2027. Konečné ceny úřad zveřejňuje na konci listopadu. Podle návrhu má regulovaná složka od 1. ledna 2027 meziročně vzrůst v průměru o 2,8 %, samotné poplatky za distribuci pak v průměru o 4,9 %. Zvýšit se má u všech tří distributorů také měsíční poplatek za jistič.
|Distribuční sazba
|ČEZ Distribuce (za MWh s DPH)
|EG.D (za MWh s DPH)
|PREdistribuce (za MWh s DPH)
|D02d
|2 637 Kč
|2 866 Kč
|1 903 Kč
|D25d
|2 855 Kč
|2 801 Kč
|2 076 Kč
|D57d
|1 066 Kč
|933 Kč
|675 Kč
Naopak platba za systémové služby pro provozovatele přenosové soustavy ČEPS má podle návrhu klesnout v průměru o 26 % na 146,94 Kč za MWh s DPH. Domácnostem má i v roce 2027 odpadnout poplatek 599 Kč na podporu obnovitelných zdrojů, který na sebe znovu přebírá stát a z rozpočtu na něj vydá zhruba 41 miliard korun.
V součtu obou složek mají například domácnosti se sazbou D25d a průměrnou roční spotřebou 3,5 MWh zaplatit u ČEZ Prodej podle návrhu celkem 27 302 Kč s DPH ročně místo dřívějších 25 692 Kč. Topenáři se sazbou D57d a průměrným odběrem 8,2 MWh ročně mají vydat celkem 50 293 Kč s DPH, oproti roku 2026 jde o nárůst z 46 894 Kč.
Samoodečet nahradí odhad spotřeby přes Silvestra
Když se od 1. ledna mění regulované ceny, potřebuje distributor rozdělit roční spotřebu na část odebranou za staré ceny a část za nové. Vyhláška o měření elektřiny pro běžné elektroměry bez dálkového přenosu dává dvě možnosti. Stav k datu změny cen buď nahlásí sám zákazník, nebo ho distributor vypočítá náhradním způsobem.
Pokud domácnost samoodečet nepošle, distributor vyjde z předchozích známých odečtů a spotřebu mezi nimi rozdělí podle takzvaného typového diagramu dodávky. Jde o obecnou křivku, která odráží průměrný průběh odběru v dané sazbě, nemusí se proto přesně krýt se skutečnou spotřebou konkrétního bytu nebo domu na konci prosince.
Postup při samoodečtu je jednoduchý. Dne 31. prosince stačí zapsat nebo vyfotit čísla z displeje elektroměru, u dvoutarifového měřidla obě hodnoty pro vysoký i nízký tarif. Začátkem ledna se pak údaje nahlásí dodavateli nebo distributorovi, nejčastěji přes jeho aplikaci, web nebo zákaznickou linku. Samoodečet jen přesněji rozdělí spotřebu mezi starou a novou cenu a u běžné domácnosti jde většinou o malé rozdíly.
Chytré elektroměry odesílají stav samy
Domácnosti, které už mají elektroměr s dálkovým odečtem, stav na konci roku hlásit nemusí, protože ho distributor dostává automaticky. Měřidlo zaznamenává odběr po čtvrthodinách a naměřené hodnoty odesílá každý den samo.
Domy s fotovoltaikou nebo domácnosti zapojené do sdílení elektřiny mají mít takový elektroměr povinně, výměna ale probíhá postupně, takže je dobré se na displeji nebo u distributora přesvědčit. Od 1. července 2027 se povinnost průběhového měření rozšíří také na odběrná místa s roční spotřebou nad 6 MWh.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (zakonyprolidi, seznamzpravy, energozrouti).