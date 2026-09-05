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Sobota chutná líp z jednoho plechu: 5 kombinací, které vypadají jako brunch z bistra a skoro se nedají pokazit

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Je sobota, máš hlad, ale rozhodně nemáš náladu vytvořit si v kuchyni vlastní směnu. Přesto chceš něco lepšího než chleba snědený nad dřezem a zároveň odmítáš zašpinit pánev, dva hrnce, tři misky a polovinu příborového šuplíku. V takových chvílích existuje velmi praktické řešení. Plech.
Sobota chutná líp z jednoho plechu: 5 kombinací, které vypadají jako brunch z bistra a skoro se nedají pokazit

Sobota chutná líp z jednoho plechu: 5 kombinací, které vypadají jako brunch z bistra a skoro se nedají pokazit

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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